Oroscopo di oggi 9 dicembre 2022: Leone e Sagittario si godono le ultime ore d’amore Oroscopo di oggi, venerdì 9 dicembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, fortuna e lavoro. Ultimi attimi d’amore per i segni di fuoco perché Venere, pianeta dell’amore, transita in Sagittario ma nell’ultimo grado, quindi da domani passa nel segno del Capricorno.

L'oroscopo di oggi, venerdì 9 dicembre 2022, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Siamo tutti un po' reduci dalla Luna piena di ieri, e con Venere che transita nell'ultimo grado del segno del Sagittario. Da domani entra in Capricorno: quindi che oggi i segni di fuoco si godono l'amore. Finché c'è!

Con la Luna di oggi che entra nel segno del Cancro in fase calante, iniziamo a tirare un sospiro di sollievo. Il segno fortunato oggi sarà lo Scorpione, mentre il segno sfortunato la Vergine, anche se da domani ricomincia a vedere la luce.

Ariete

Non c’è alcun dubbio che la tua percezione della realtà sia alquanto alterata con Mercurio contro. Infatti, potresti confondere la performance artistica con migliaia di persone nude sulla spiaggia di Bondi Beach come un’ammucchiata improvvisata, perché tu hai sempre come chiodo fisso la passione estrema e molto generosa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: la temperatura è sempre molto hot.

Lavoro: aprire le email è come risolvere il cubo di Rubik.

Salute: hai sempre un sorriso bonario stampato sul viso.

Il consiglio del giorno: quando ti lavi le mani ricordati sempre di insaponarti bene le mani. Questa buona abitudine potrebbe sfuggirti.

Voto 8

Toro

Ormai non è più possibile tenere a freno la tua lingua, tanto che ti esprimi come un grande statista su qualsiasi argomento e prediligi sopratutto le questioni economiche, come ti consiglia il buon Mercurio. Sulla querelle dei limiti del bancomat, concordi pienamente con il pasticcere barese Michele Florio, che ha tratto grande beneficio anche su piccole somme permettendo sempre di pagare col pos, soprattutto con i turisti. Praticamente sei un politico in campagna elettorale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei sempre un vero golosone in attesa di dolcezze.

Lavoro: hai un punto di vista puntuale su tutto, come un vero secchione.

Salute: ora che il pensiero funziona perfettamente tutto il resto lo recuperi facilmente.

Il consiglio del giorno: organizza una bella cenetta di famiglia.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Vi sembra di aver recuperato tutti i sospesi dell’ultimo periodo proprio grazie a questa Luna piena, che ha riportato grandissima fiducia in voi stessi. Pure troppa. Praticamente l’effetto è lo stesso che prova Mariah Carey durante il mese di Dicembre, che con la sola canzone ‘All I want for Christmas is you’ intasca ben due milioni di dollari. Non so se ho reso l’idea.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: siete dei veri ‘sporcaccioni’.

Lavoro: le figuracce ormai non vi spaventano, perché sapete ben indossare l’abito del giullare dell’ufficio.

Salute: pronti a partire per qualsiasi avventura. Avete già lo zainetto sulle spalle.

Il consiglio del giorno: imparate ad usare la forchettina da dessert, perché da un lato è fornita di una micro lama per tagliare perfettamente il boccone dalla fetta di torta.

Voto 7

Cancro

Fai molta attenzione a lasciarti travolgere dall’entusiasmo oggi che la Luna è nel tuo segno. Infatti, potresti sbrodolare segreti senza neppure accorgertene, proprio come è successo ad Alfonso Signorini che ha spifferato in diretta il nome della figlia dei Basciagoni, che non era stato ancora annunciato dalla coppia in dolce attesa. Mercurio in opposizione è sempre pronto a farti uno sgambetto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: sei in un brodo di giuggiole.

Lavoro: sei più attento al gossip amoroso che alle mail a cui dovresti rispondere.

Salute: le coccole di primo mattino sono meglio dell’integratore di vitamina C.

Il consiglio del giorno: impara la canzone di Christmas Carol per allenare la tua memoria e il tuo inglese.

Voto 6 +

Leone

Ritieni fondamentale che ti venga dato un certo riconoscimento per tutto l’impegno, costanza e determinazione che hai messo in questo periodo, perché sempre spronato da Marte. Vorresti anche tu che il tuo capo ti mandasse a trascorrere una settimana in un bel resort di lusso in Egitto. Ti avviso subito che se non lavori nel settore alberghiero, che offre quest’occasione di approfondire il business con esperienze in prima persona, la tua richiesta potrebbe essere cassata.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: puoi ritenerti uno dei massimi esperti in questo campo.

Lavoro: il tuo motto è: no panic.

Salute: con un bel bicchiere di spritz in mano con gli amici si vive certamente meglio. Mi pare un’ottima filosofia.

Il consiglio del giorno: metti lo sprint per finire il prima possibile i regali di Natale.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Sei sempre molto attenta e rispettosa, proprio come il Giappone che durante i mondiali del Qatar sta dando a tutti una vera lezione di comportamento e riguardo, che pare tutto il resto del mondo abbia dimenticato. Ora che Mercurio è tornato a far ragionare la tua super testolina, ti rendi conto che è fondamentale avere una base di educazione solida e sei pronta a metterti le vesti della Signorina Rottenmeier, l’educatrice di Heidi, e impartire lezioni di galateo a partire dalla gestione degli spogliatoi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ancora un po’ troppo irrigidita per potertelo godere.

Lavoro: tutto è perfettamente organizzato in uno schema excel. Ma tutto colorato.

Salute: il mondo è un luogo meraviglioso solo se sta al passo con al tua routine.

Il consiglio del giorno: stupisci i tuoi invitati con stuzzichini finger food degni di uno chef stellato.

Voto 6 –

Bilancia

Adori profondamente i programmi fatti in coppia e vedi la vita come una passeggiata romantica con il tuo partner mano nella mano. Oggi però, con Giove che ostacola la tua amata Venere, potresti incappare in qualche avventura poco piacevole, come il malcapitato fidanzatino di Salerno che si presenta in comune per le pubblicazioni pre-matrimoniali e scopre di essere sposato da più di otto anni con una sconosciuta. Vedrai che comunque riuscirai ad ottenere il tuo ‘lieto fine’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: fai progetti a lungo termine.

Lavoro sempre dinamica e attiva, anche se non non ti bastano più gli occhioni da miciona per ottenere tutto quello che vuoi.

Salute: prenditi del tempo per fare con tutta calma la tua beauty routine.

Il consiglio del giorno: acquista i fortune cookies per ricevere messaggi rivelatori a fine di ogni pasto.

Voto 6 +

Scorpione

Hai deciso che il tuo impegno deve essere direttamente proporzionale al tuo tornaconto economico, e cerchi ogni modo per far fruttare il tuo portafoglio al massimo ora che Mercurio è tornato ad appoggiarti. Potresti inviare il tuo curriculum al lavoro dei sogni, che paga più di trenta mila euro all’anno per coccolare un panda. Oltre al guadagno ti potrai esercitare a fare grandissimi e lunghissimi abbracci visto che ultimamente sei un po’ fuori allenamento.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: ripassa tutte le posizione del kamasutra e tutte le varianti.

Lavoro: sei un vero ma ghetto degli investimenti.

Salute: il tuo allenamento preferito è finire in cinque minuti la pagina della sfinge delle parole crociate.

Il consiglio del giorno: fai una mattata e acquista un biglietto last minute per festeggiare il capodanno in una capitale Europea.

Voto 7 +

Sagittario

Oggi è l’ultimo giorno per sfoggiare tutta la tua bellezza con Venere che si trova ancora nel tuo segno. Per l’occasione potresti farti ispirare dall’outfit della splendida Kate, che si è presentata alla cerimonia finale dell’Earthshot Prize di Boston in total look smeraldo. Puoi fare come la principessa e affittare l’abito ma per i gioielli non sei così fortunato da poterli chiedere in prestito alla corona inglese.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti piace affondare i denti come in una fetta di pandoro.

Lavoro: a volte fare gli spettatori non è poi così male.

Salute: dovresti prendere l’abitudine di essere sempre impeccabile pettinata e ordinata tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: prova lo shampoo secco per ridurre il bagaglio durante i tuoi viaggi avventurosi.

Voto 7 –

Capricorno

Ti piacerebbe molto poter carpire il segreto di Flossie, il gatto più longevo al mondo che ha appena compiuto la veneranda età di ventisei anni, che sarebbero 120 per un uomo. Tu sei determinato a superare ogni limite, perché particolarmente esaltato da Mercurio, tanto che aspetti di ricevere sotto l’albero il libro dei Guinness dei primati per capire quali saranno le prossime sfide. Sei lanciatissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei tropo preso da te stesso per dedicarti ad altro.

Lavoro: sei un vero stakanovista.

Salute: come ogni manager rampante curi attentamente la tua linea e il tuo look.

Il consiglio del giorno: fai incetta di Panettoni ma solo se sono di pasticceria e artigianali.

Voto 7 +

Acquario

Nell’ultimo periodo ti sei trasformato in un Casanova 2.0 proprio perché sempre molto stimolato da Venere e Marte. Vista questa tua attitudine dovresti evitare come meta dei tuoi prossimi viaggi l’Indonesia dove di recente è stata approvata una legge che rende illegale il sesso al di fuori del matrimonio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei una vera sex machine.

Lavoro: tutto per te va sempre alla grandissima.

Salute: sei perfettamente allenato per partire per un ultra tra il in Antartide.

Il consiglio del giorno: gustati il primo bombardino della stagione sulle piste da sci.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Imparate a perseguire i vostri sogni perché possano diventare realtà. Se la Lego ha prodotto un set dedicato a Fantozzi a seguito di uno studio da parte di un architetto privato che ne ha realizzato il design, allora tutto è possibile. Mettetevi subito a far fruttare il transito favorevole di Mercurio perché non c’è più tempo da perdere.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: se vi pare di avvistarlo da lontano, vi assicuro che non è un miraggio.

Lavoro: siete una fucina di idee.

Salute: ormai siete a credito di sonno e potete tranquillamente fare nottata.

Il consiglio del giorno: acquistate prodotti artigianali per i vostri regali di Natale.

Voto 6