Oroscopo di oggi 6 dicembre 2023, le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi, venerdì 6 gennaio 2023, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Attenzione alla Luna piena in Cancro: le emozioni saranno incontenibili con anche Sole e Luna sollecitati da Urano, pianeta dei cambiamenti.

L'oroscopo di oggi, venerdì 6 gennaio 2023, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Il Sole è perfettamente in trigono a Urano mentre la Luna è piena.

Questo aspetto amplifica l'estroversione incontrollata di questi giorni, con anche Marte in sosta in Gemelli e Giove in Ariete. Dal pensiero alla dichiarazione c'è solo il tempo della pronuncia.

Con la Luna nel segno del Cancro il segno fortunato è il Toro e il segno sfortunato la Bilancia.

Oggi, con la Luna stortissima e pure piena, l’unico modo per addolcirti, nonostante la Venere a favore, è farti un regalo o un gesto particolarmente gradito e importante. Proprio come è successo a Luisa Pozzoli, ex pilota di della mille miglia a cui è stata rinnovata la patente a novant’anni suonati. Infatti, le caramelle e dolcetti nella calza non ti bastano.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: per la prima volta dopo mesi dirai addirittura di no.

Lavoro: dalla tua boccuccia escono solo rispostacce.

Salute: sei un vulcano pronto a eruttare.

Il consiglio del giorno: condividi tutte le sorprese dolci che hai trovato nella calza, anche il carbone di zucchero.

Voto 7 –

Ti senti particolarmente lanciato e pronto a discussioni impegnate, volte a cause importanti, proprio come un vero politico. Con Mercurio a favore ti sentiremo dialogare solo di leggi e decisioni e di come anche tu, come molti italiani, vorresti sostituire i parlamentari con l’intelligenza artificiale, per ottenere più giustizia ed equità per tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi vuoi dose extra di coccole.

Lavoro: il merito per le decisioni importanti è tutto tuo.

Salute: ti tieni ben allenato con le parole crociate di Bartezzaghi, quelle più difficili.

Il consiglio del giorno: appendi sulla porta di casa una scopetta di saggina perché porta fortuna.

Voto 7

Cercate di mettere in pratica subito i buoni propositi del 2023, sfruttando Giove a favore. Se per caso non avete ancora stillato la famosa lista di intenzioni, potete fare un copia e incolla con quella di Jonathan Safran Foer, che dichiara l’intenzione di utilizzare meno i social, evitare la carne di manzo, e di vivere una vita più tranquilla, evitando inutili frenesie quotidiane.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: esprimete apertamente i vostri sentimenti al partner.

Lavoro: imparate a chiedere qualsiasi cosa con educazione e gentilezza.

Salute: fate in modo che il vostro entusiasmo renda felici anche le persone che vi stanno vicino.

Il consiglio del giorno: leggete le storie e le leggende dei Re Magi.

Voto 8 +

Con la Luna piena nel tuo segno, oggi il tuo focus è senza alcun dubbio la tua casa e i tuoi cari. Ma con Mercurio ancora contro, e per di più retrogrado, potresti anche tu incappare in spiacevoli episodi, come il signore di Napoli che per abbellire il suo presepe durante le feste ordina dei pastorelli online e riceve inaspettatamente ben dieci chilogrammi di marijuana. Con Giove contro, fai sempre molta attenzione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: tieni tutti i tuoi cari protetti e al calduccio sotto a un doppio piumone matrimoniale.

Lavoro: lascia perdere la tecnologia, ma solo per oggi.

Salute: il tuo posto preferito è stare accoccolato tra le braccia del tuo partner.

Il consiglio del giorno: sorridi se per caso oggi sbaglierai ad elencare i doni dei re Magi, sostituendo la ‘mirra’ con la ‘birra’.

Voto 6 e mezzo

La Venere in opposizione ti fa proprio venire la voglia di stare dietro le quinte. Potresti anche tu optare per il ‘diritto all’oblio’, la richiesta di poter cancellare il tuo nome dai motori di ricerca. Approfitta di questo periodo di ‘incognito’ per lavorare sui tuoi punti di forza e ricostruire al meglio la tua ‘immagine’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lo eviti come i calzettoni da sci che hai usato per tutta la settimana bianca.

Lavoro: chiudi un contratto alla volta invece di voler fare tutto insieme.

Salute: rimettiti in sesto con una dieta detox.

Il consiglio del giorno: ora che l’epifania tutte le feste si è portata via pensa che questo è l’anno con più ponti di sempre.

Voto 6 +

Sei sempre prontissima a spremere al massimo le tue meningi, che sono super sollecitate da Mercurio a favore. Oggi approfitta della Luna piena per mettere a riposo il tuo cervello e dedicarti ai sentimenti. Infatti, un recente studio dichiara che dopo una grandissima attività anche il cervello ha bisogno di riposo per funzionare al meglio. Dopo questa breve pausa testa subito le tue rinnovate capacità.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: concediti una doppia porzione di baci e carezze.

Lavoro: oggi puoi tranquillamente fare una bella pausa.

Salute: imponi a te stessa riposo fisico e mentale.

Il consiglio del giorno: guarda il film Disney ‘Strange World’ per un pomeriggio rilassante.

Voto 6 e mezzo

La Luna piena di oggi per te è come un sassolino nelle scarpe super fashion e taccate Laboutin, di certo molto fastidioso ma tu farai finta di nulla. Infatti, con Venere a favore tu superi tutte le piccole e grandi paturnie emotive, pensando ai prossimi grandi eventi a cui parteciperai, o sognerai di partecipare come il Royal Wedding del 2023 di Alexandre di Lussemburgo. Queste sì che sono per te le vere priorità.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei tutta in subbuglio.

Lavoro concentratissima per prenotare voli e alberghi per i weekend.

Salute: le lucine ti natale le usi come nuovo accessorio fashion per essere sempre ben illuminata e notata.

Il consiglio del giorno: inizia ad organizzarti mentalmente al rientro dalle vacanze di Natale.

Voto 6 +

Sarà molto facile far saltare i tuoi nervi come un petardo perché con la Luna piena di oggi sarai iper sensibile, e con Venere contro non è possibile addolcirti neppure con le caramelle cricri della calza della Befana. Sei esattamente come il polpo, che pur senza un motivo specifico, prende a pugni gli altri pesci anche se non ha intenzione di cacciare.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: lo accogli come un ospite indesiderato.

Lavoro: metti in pausa i progetti impossibile che potrebbero irritarti parecchio.

Salute: hai bisogno di attività di contatto, fai una prova per una lezione di pugilato.

Il consiglio del giorno: inizia ad impacchettare negli scatoloni le decorazioni di Natale.

Voto 6 +

Pare che la scienza venga proprio in tuo aiuto, insieme a Giove e a un bel colpo di fortuna. Infatti, dopo mesi che Marte ti sfianca fisicamente, arrivano le scarpe più veloci al mondo, dotate di un piccolo motore per camminare a passo sostenuto facendo pochissima fatica. Da provare subito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti concedi solo perché è un giorno di festa.

Lavoro: sfoggia tutta la tua cultura giocando a Trivial Pursuit.

Salute: fai stretching di prima mattina per attivare tutti i muscoli prima di partire con il tran tran della giornata.

Il consiglio del giorno: hai un gran bisogno di una dieta Detox dopo tutti i bagordi delle feste.

Voto 6 e mezzo

Preparati per la Luna stortissima di oggi, con tutti i giornali di business nazionali e internazionali che trovi in edicola. Non hai alcuna voglia di metterti in discussione, e ti trinceri dietro agli andamenti della borsa e alle nuovissime start up in cui investire nel prossimo anno. Forse, notando che la maggior parte è concentrata su temi come l’ecologia, riciclo e nuove metodologie di coltivazione, potresti avere un piccolo sussulto emotivo che probabilmente confonderai con un semplicissimo e noiosissimo singhiozzo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non è sul podio delle tue priorità.

Lavoro: ti ci butti a capofitto.

Salute: sei sempre molto ligio ad una routine che evita qualsiasi tipo di eccessi.

Il consiglio del giorno: prenota il nail bar per rientrare in ufficio con una manicure perfetta.

Voto 7 –

Con Venere proprio nel tuo segno, sei prontissimo a dare sempre una mano, e ti metti in prima fila per aiutare e dispensare i tuoi fortissimi e amorevolissimi abbracci a chiunque ne abbia bisogno. Viste queste tue caratteristiche così volte alla collettività, il comico Beppe Grillo potrebbe prenderti come testimonial per la sua ultima iniziativa: l’Altrovismo. Non sono certa che il tuo animo libero abbia però voglia di essere definito e etichettato, vero?

Amore: sei tutto cuoricini e dolcetti della calza.

Lavoro lavori sodo per il successo di tutti.

Salute sei un distributore automatico di buon umore.

Il consiglio del giorno: organizza subito l’aperitivo del rientro con i tuoi colleghi.

Voto 7 +

Emotivamente, con la Luna piena super potente di oggi, siete pronti ad affrontare tutti i buoni propositi del 2023. Quindi mettete all’angolo Marte che vi risucchia le energie e mettetevi subito al lavoro. Con una certa costanza, saprete raggiungere risultati incredibili come il cacciatore di mozziconi di Vicenza, che in un anno ha raccolto ben ottanta chili di rifiuti di sigarette, pulendo strade e parchi della città. Mettetevi subito all’opera.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: solo per oggi vi scatenate.

Lavoro: applicate la filosofia della formichina.

Salute: iniziare con il fare ordine di carte e conti, per schiarire anche la mente.

Il consiglio del giorno: guardate il programma ‘Lol Christmas Edition’.

Voto 7 +