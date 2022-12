Oroscopo di oggi 5 dicembre 2022: Toro e Capricorno carichi di emozioni L’oroscopo di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Toro vicinissima a Urano e Venere ancora nel segno di fuoco del Sagittario direi che le emozioni saranno fortissime e vivaci. Impossibile non ascoltarle!

L'oroscopo di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna si trova nel segno del Toro e per buona parte della giornata sarà vicinissima a Urano. La Luna crescente vicina ad Urano è un'emotività che sente di avere molto da dire e soprattutto che vuole essere ascoltata.

Con la Luna in Toro di oggi il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato lo Scorpione.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Aquario

12 Pesci

Ariete

Il tuo entusiasmo nei confronti della vita è davvero trascinante grazie alla grandissima energia che ti da Marte, che ti alimenta con scariche di adrenalina come se ti lanciassi con il paracadute da quattromila metri di quota. Inoltre, Venere ti rende davvero buono e sempre pronto a festeggiare per i successi degli altri tanto che ogni sera dopo le partite del Mondiale in Qatar sei pronto a scendere al bar sotto casa e offrire da bere a tutti. Per te è importante celebrare la vita e non ti importa molto di chi in effetti sia il vincitore.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: te lo godi come una fetta di panettone con la crema allo zabaione.

Lavoro: sei un vero vulcano di idee pronte a eruttare quasi pericolosamente.

Salute: sai fare il velocista anche indossando un tacco dodici di Louboutin.

Il consiglio del giorno: appendi il vischio sopra la porta di casa per poter baciare appassionatamente qualsiasi avventore.

Voto 8 +

Toro

La gola è senza alcun dubbio il tuo punto debole, e oggi che con la Luna proprio nel tuo segno, ti vedremo indossare il grembiule da perfetto cuoco per preparare uno dei tuoi rinomati manicaretti. Tra le varie ricette potresti iniziare a preparare i celebri tacos ,che in America impazzano con il Taco’s Tuesday e questa moda ha anche travolto gli italiani. In fondo devi solo ampliare il tuo ventaglio di consuetudini con quello dei cugini oltreoceano. Scoprire nuovi gusti è una vera avventura per il tuo palato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo vivi come una promessa che porta all’altare.

Lavoro: ad ogni lieve cambiamento tu ne fai un caso diplomatico.

Salute: ti piace quando il tapis roulant si complimenta con te per aver finito il programma di corsa in montagna.

Il consiglio del giorno: decora l’albero con le bucce d’arancia essiccate che danno quel profumo buonissimo che fa tanto Natale.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Con voi è sempre meglio parlar chiaro per evitare qualsiasi tipo di sfumatura alla quale vi potreste aggrappare per uscire fuori tema e viaggiare nello spazio infinito come un satellite cha ha perso la rotta. Se tutti negli ultimi giorni non parlano d’altro che del film ‘Avatar: La via dell’acqua’, voi per assonanza vi siete fatti prendere dalla parodia ‘spaghetti-fi’ ‘Anatar’. Mi raccomando controllate sempre bene lo spelling per qualsiasi ricerca che fate su Google altrimenti vi potreste perdere nei meandri della ‘selvaggia’ rete.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: tornate volentieri a casa per farvi coccolare dalla mamma.

Lavoro: siete bravissimi nel fare tutto a metà. L’altra metà la farete domani.

Salute: più che seguire gli schemi del mister vi piace fare il fantasista ma a furia di giravolte in campo potreste fare autogol.

Il consiglio del giorno: domandate ad Alexa se è nato prima l’uovo o la gallina. Anche lei farà fatica a rispondere a queste vostre domande emblematiche.

Voto 5

Cancro

Ti senti un vero paladino della giustizia per tutto quello che riguarda le questioni di cuore visto che tu somatizzi tutti i dispiaceri dei tuoi amici perché da sempre dotato di una empatia straordinaria, che oggi è ancora più enfatizzata dalla Luna. Infatti come una brava mammina protettiva vorresti proprio dirne quattro a Meghan Markle che pare aver tradito il povero Henry con la sua guardia del corpo sottolineandole l’imperdonabile caduta di stile. Quando ti toccano i tuoi cari, tu tiri subito fuori l’artiglieria pesante.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: la tua casa è un meraviglioso nido d’amore.

Lavoro: ti piace tenere in ordine e curato tutto l’ufficio. Anche se nessuno te lo dice ti assicuro che la collettività apprezza.

Salute: siccome ti dedichi incessantemente al benessere degli altri, è il momento per regalarti un momento tutto per te. Meglio se alla spa.

Il consiglio del giorno: gioca i numeri del lotto per approfittare dei favori di Giove.

Voto 6 e mezzo

Leone

Tenere a freno le tue emozioni sarà come chiedere ai giocatori del campionato italiano che partecipano ai mondiali nelle diverse squadre nazionali di non urlare ad ogni presunto fallo. Questa Luna storta proprio non la tolleri tanto che preferisci di gran lunga restare in panchina, ma solo per oggi. Per cui punta ad una beauty routine con Venere per tornare fresco e smagliante quando il malumore e la Luna saranno passati.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: prepari il rituale d’amore come il bagno con i sali, candele e calice di vino per godertelo con calma.

Lavoro: eviti gli scontri con curve da slalom gigante.

Salute: quel broncio stampato in viso è davvero super sexy.

Il consiglio del giorno: acquista un pigiama taglio uomo classicissimo ma rosa confetto.

Voto 7

Vergine

Dai sempre una grande importanza alla puntualità, alla parola data e agli impegni che prendi e ti innervosisce chi cambia i programmi senza averti prima consultata. Potresti anche tu reagire come la moglie del sindaco Daniele Sinibaldi che si lamenta dei ritardi e del marito con post pubblici sui social. Ecco, con Mercurio contro ti lasci andare a facili commenti, ma ricorda che i panni sporchi è sempre meglio lavarli in casa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: diffidi delle grandi fiammate passionali. Tu vuoi solo certezze da relazioni decennali.

Lavoro: ti piacerebbe mettere punti, virgole e punto e virgola, peccato che al momento la grammatica non sia il tuo forte.

Salute: applica i consigli della nonna, come la castagna sotto al materasso per il raffreddore. Perché pur non avendo una base scientifica sono davvero infallibili.

Il consiglio del giorno: prepara il pane in casa perché impastare è sempre molto rilassante.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Ti piace vivere i sentimenti e l’amore in modo pubblico da mostrare a tutti per diffondere la lezione di vita che si è più belli, felici e completi quando si è in coppia. Sei tutta like e cuoricini come Pamela Prati e Marco Bellavia che flirtano come due piccioni sui social con botte e risposte di baci volanti seguiti da migliaia di follower. Sei sempre a tuo agio quando stai sotto ai riflettori.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti piace rosso fuoco pieno di passione.

Lavoro hai la grazia e il pugno duro di Anna Wintour.

Salute: la tua falcata è da passerella della settimana della moda.

Il consiglio del giorno: prova a fare una ricetta da chef stellato. Ti stupirà questa tua capacità innata di saper fare tutto perfettamente. Voto 8 e mezzo

Scorpione

Ti si sono davvero drizzate le antenne quando hai letto del mestiere alquanto insolito di Lisa Martignetti, la ‘funeral planner’ di Bergamo. Tu che da sempre hai un debole per il lato ‘dark’, stai pensando che potrebbe essere proprio il lavoro dei tuoi sogni. La Luna opposta di oggi ti allontana dai piaceri della vita e ti rende davvero sensibile alla caducità umana. Così potresti far fruttare quel lato da Mercoledì Addams che è in te.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: ti concedi solo se si tratta dell’ultimo bacio.

Lavoro: sai affrontare qualsiasi situazione con un approccio da perfetto calcolatore.

Salute: stai imparando ad apprezzare i tuoi risultati senza dover chiedere sempre di più a te stesso. Bravissimo!

Il consiglio del giorno: prepara un bon tè con i bastoncini alla cannella.

Voto 7

Sagittario

Sei quasi scocciato che l’idea delle ‘Blind Audition’, le audizioni dietro ad un paravento, della filarmonica di New York, non sia venuta proprio a te perché questo nuovo approccio ha dato equa possibilità sia a uomini che a donne per essere selezionati ad entrare nel famosissimo corpo musicale ed ora per la prima volta in assoluto le quote ‘rosa’ sono in netta maggioranza. Con Mercurio nel tuo segno pretendi sempre di avere in mano la ragione assoluta che ami professare come un vero guru zen ai suoi discepoli. Dovresti imparare che si può imparare dagli altri e metterti per una volta nei panni del bravo e paziente studente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo vivi sempre come una festa scatenata piena di balli, allegria ed eccessi.

Lavoro: imparare ad ascoltare è un’arte preziosissima.

Salute: la meditazione è parte fondamentale della tua giornata che ti fa viaggiare verso mete esotiche.

Il consiglio del giorno: accendi le candele dell’avvento per assaporare ogni giorno l’avvicinarsi al tanto atteso evento.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

La chiusura del Mc Donald's di piazza San Babila per te è indice della fine definitiva della felice epoca dei ‘paninari’. Tu sei molto nostalgico di quel periodo in cui la crescita economica era una continua linea verticale e lo stile era da business rampante con polsini giganti e bretelle elastiche vistose. Oggi con questa luna particolarmente tradizionalista ti vedremo aggirarti per gli uffici vestito da Gordon Gekko con ciuffo brillantinato e sigaro in bocca. Giusto per rivangare i vecchi tempo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: guai a chi si avvicina al tuo partner, sei più protettivo di un Dobermann.

Lavoro: vuoi far rigare tutti dritti.

Salute: misuri ogni ingrediente dei tuoi piatti e relative calorie come un alchimista.

Il consiglio del giorno: nel tuo presepe aggiungi un po’ di creatività come i G.I.Jo e i Puffi di quando eri bambino.

Voto 7 e mezzo

Aquario

Hai sempre la grinta e la resistenza, che ti regala incondizionatamente Marte, per affrontare qualsiasi situazione. Inoltre con Mercurio che ti stimola a provare nuove esperienze, per te è assolutamente fondamentale lanciarti in tutto ciò che nuovo e insolito. Ti vedo già immerso in una vasca piena di ghiaccio cimentarti nel metodo Wim Hof, con la coach italiana Lulu Berton che ti guida in questo percorso che aiuta a creare maggior consapevolezza del proprio corpo grazie al respiro e alle temperature gelide. Frizzare il cervello per aumentarne le capacità sarà un vero piacere.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi sei di fretta per cui ti concedi solo sveltine.

Lavoro: ti prodighi per aiutare gli altri ma in fondo calcoli sempre un tuo strategico tornaconto.

Salute: ci piaci così focoso, muscoloso e sempre aiutante anche se ti vediamo sfrecciare e dedichi agli altri solo pochi secondi del tuo preziosissimo tempo.

Il consiglio del giorno: prepara un bel termos di vin brûlé da condividere con gli amici per non fermarsi al bar per un drink.

Voto 8

Pesci

Con molta calma e soprattutto molta flemma, a causa di Marte contro che riduce di parecchio le vostre energie, iniziate oggi a tirare fuori le decorazioni di Natale che per tradizione si deve preparare l'8 di dicembre, anche se molti fanatici lo accendono già il giorno dopo Halloween. Quest’anno per rendere ili vostro presepe ancor più speciale dovreste aggiungere le statuette personalizzate che vengono realizzare dagli artigiani di Napoli. Potreste trasformare voi e tutta la vostra famiglia in pastorelli che si aggirano per la vostra creativissima Betlemme, dove di certo non mancheranno macchinine, elicotteri rombanti e i Re Magi che si avvicinano con una navicella spaziale. Voi dedicatevi pazientemente perché la creatività ha bisogno di tempi molto dilatati.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: tutto l’amore è per la vostra meravigliosa famiglia.

Lavoro: prendetevi tutto il tempo necessario come protesta a questo periodo iper stressante.

Salute: il segreto per essere felici è dedicarsi solo alle cose che vi piacciono. Seguite questo consiglio.

Il consiglio del giorno: oggi una cioccolata con doppia panna non ve la nega nessuno.

Voto 6 –