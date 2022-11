Oroscopo di oggi 25 novembre 2022: Ariete e Leone al top Oroscopo di oggi, venerdì 25 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Sono davvero tanti i pianeti nel segno del Sagittario, che ha anche iniziato la sua stagione di compleanno. Quindi Ariete, Leone e Sagittario stesso oggi avranno davvero una giornata ricchissima.

L'oroscopo di oggi, venerdì 15 novembre 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Tutti i pianeti in Sagittario portano a un grande bisogno di evasione. Soprattutto i segni di fuoco sentiranno un rigenerato ottimismo e voglia di fare, anche azzardando con l'entusiasmo.

Con la Luna in Sagittario, il segno fortunato sarà il Leone e il segno sfortunato di oggi la Vergine, che non la smette di lamentarsi.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ti puoi permettere proprio di tutto mio caro Ariete, con i pianeti veloci Mercurio, Venere e Marte che ti appoggiano all'unisono. Potresti anche tu presentarti dal grande capo vestito in reggicalze, come i Måneskin quando ritirano il premio agli American Music Awards. Vedrai anche in questo caso nessuno avrà nulla da ridire, anzi probabilmente questo tuo spirito particolarmente audace verrà molto apprezzato.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: puoi darti a giochini erotici con gadget divertenti.

Lavoro: vesti i panni di quello che è così bravo, simpatico e amatissimo che può permettersi di tutto, ritardi da star compresi.

Salute: appena ti svegli sei già pronto per uscire, il passaggio allo specchio è solo per un rapido lavaggio dei denti.

Il consiglio del giorno: sull’annosa questione della depilazione, tu puoi proprio decidere secondo il tuo umore e voglia.

Voto 9

Toro

Sono certa che sei rimasto molto colpito dallo chef di AstroSamantha, Stefano Polato, non per il fatto che sia proprio un bel manzo, ma perché sia riuscito a ‘tradurre’ piatti pratici e di gusto da consumare nello spazio. Pare proprio che alla fine questa Luna ti stia stuzzicando l’idea di novità, o comunque un po’ di apertura verso quello che è l’ignoto e l’insolito. Bravissimo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sfogli il kamasutra come si fa dal parrucchiere quando non sai bene che taglio fare, ma hai comunque voglia di qualche cosa di nuovo.

Lavoro: oggi il commerciale estero potrebbe quasi convincerti a fare un viaggetto con lui, portandoti addirittura fuori dai tuoi confini conosciuti.

Salute: anche il risvolto del pantalone è squadrato al millimetro.

Il consiglio del giorno: concediti una bella pizza, ma poi non lamentarti se fatichi a digerirla.

Voto 6 +

Gemelli

Gli effetti della Luna storta e di Mercurio e Venere in opposizione, risultano esattamente come il deludente debutto della Bobo TV, appena sbarcata in Rai per commentare i Mondiali del Qatar. Vi dovrete arrendere al fatto che non siete al momento capaci di quel salto di qualità che alcune situazioni potrebbero richiedervi, e continuate nella vostra routine di commenti e frasi spesso fuori luogo. Questo è il momento di non fare passi falsi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: troppo ruvidi per poter piacere.

Lavoro: chiedete al capo di concedervi un weekend lungo per una delle vostre spericolate imprese sportive.

Salute: prima della partita di paddle è meglio optare per una breve meditazione, per non esplodere quando gli avversari sono in vantaggio.

Il consiglio del giorno: scoprite il videogioco del momento ‘God of War Ragnarok’ che pare abbia una grafica pazzesca.

Voto 5 e mezzo

Cancro

Quando si parla di sfera familiare tu sei sempre pronto a schierarti in prima fila. Infatti, sono certa che sei rimasto particolarmente colpito dalla polemica sul premier Giorgia Meloni, che ha portato con sé la figlia Ginevra durante il G20 a Bali. Anche la super Lucianina Littizzetto si è espressa in merito appoggiando la scelta del nostro presidente. Ispirato dalla diplomazia della Luna, potresti scrivere una bella letterina da far leggere in Parlamento, che possa inculcare empatia verso l’amore e la famiglia in senso allargato. Anzi, a dirla tutta tu l'amore lo allargheresti anche di più.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: lo vuoi tenere sempre stretto mano nella mano tutta la giornata.

Lavoro: a ogni problema tu hai sempre la soluzione giusta, come leggere il libretto delle istruzioni della lavatrice quando si accende una spia.

Salute: tutto per te è possibile e risolvibile e sei sempre accompagnato da un bel sorriso.

Il consiglio del giorno: lasciati trascinare dai sentimenti e fai smancerie in pubblico.

Voto 6 e mezzo

Leone

Apprezzi profondamente tutti quei gesti di rispetto che vengono dal mondo dello sport, proprio perché sei sensibile alla Luna di oggi che chiede collaborazione. Sono certa che hai particolarmente apprezzato il gesto dei tifosi giapponesi che hanno pulito tutto lo stadio dopo la partita tra Qatar ed Ecuador. Tu, sei così buono proprio grazie a Venere, che avresti dato una mano ai rispettosissimi amici nipponici.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti meriti solo lunghe ore di sesso sfrenato.

Lavoro: promuovi la collaborazione, ovviamente sotto una stretta direttiva.

Salute: ti senti pronto ad un week end di passioni e grandi avventure.

Il consiglio del giorno: regalati una bella manicure rosso fuoco, perfetta in ogni occasione.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Ti avviso subito che non dovresti sforzarti troppo nel capire il motivo per cui l’organizzazione FIFA abbia deciso di allungare i minuti dei tempi di recupero durante i mondiali del Qatar. Con Mercurio contro, comprendere alcune dinamiche ti è assolutamente impossibile, per cui affidati ai più esperti per una volta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: eviti le dolcezze in qualsiasi forma, infatti tu il caffè lo preferisci amarissimo.

Lavoro: vuoi evitare tutte quelle situazioni dove si deve contrattare come in un suq marocchino.

Salute: la coperta termica riscaldante è la tua nuova migliore amica.

Il consiglio del giorno: ascolta le canzoni di Natale di Radio Deejay per creare subito la giusta atmosfera natalizia.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Alla notizia che Harry Styles e Olivia Wilde si sono lasciati, tu hai subito pensato che finalmente sul mercato ci sono nuovamente due fichi pazzeschi pronti per essere conquistati. Sono certa che con Mercurio, Venere e Marte a favore stai già pensando alle varie tecniche e modi per poter flirtare con una di queste due meravigliose star. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sfoderi la scatola con tutti i tuoi gadget del piacere.

Lavoro sei capace di lavorare fuori orario anche quando sei già all’aperitivo con gli amici, e riesci a mantenere alto il ritmo della conversazione.

Salute: punti sempre ad essere la versione migliore di te stessa.

Il consiglio del giorno: lascia ‘pizzini’ d’amore tra gli oggetti del tuo partner.

Voto 9

Scorpione

Hai certamente necessità di leggerezza e di semplificazione, che ti permettano di vivere e godere al meglio. Infatti, la lezione di Saturno può essere anche quella di rendere tutto più minimal, proprio come ha deciso di fare lo stilista Raf Simons che chiude il suo marchio dopo più di 27 anni di carriera, per dedicarsi unicamente alla direzione creativa del marchio Prada. A volte, lasciare andare e fare una potatina è fondamentale per garantire rifioriture pazzesche.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: accetti volentieri solo le dichiarazioni che sono accompagnate con un bel brillocco.

Lavoro: fai sempre il conto: spesa meno guadagno uguale ricavo. Con questo dato decidi quanto ti puoi impegnare.

Salute: approfitta del black friday per farti un bel regalo.

Il consiglio del giorno: mettiti lo smoking in casa e preparati un bel Martini Dry, vedrai che sentirai subito voglia di uscire e far festa.

Voto 7

Sagittario

Dopo tutti questi giorni in cui hai goduto della Luna nel tuo segno e con la presenza di Marte e Venere che ti accompagnano, ti senti esattamente come la meravigliosa Taylor Swift. Infatti la cantante ha letteralmente ‘sbancato’ ai recenti American Music Awards, trionfando come principessa della musica statunitense. Ecco, visto che sei proprio una principessa indossa quel vestito di paillettes fin dal primo mattino.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: di coccole e baci non hai mai abbastanza.

Lavoro: sei più occupato a organizzare la festa del tuo compleanno che a preparare il resoconto per il capo.

Salute: ti senti scintillante come una star Hollywoodiana.

Il consiglio del giorno: fai un giro di scouting sul lago di Como a vedere le ville Liberty, potrebbero essere ottime location per gli imminenti festeggiamenti.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Sembra proprio che tu la ricchezza e il benessere ce li abbia in tasca con Giove che ti protegge. Infatti, dovresti guardare tra i mobili di casa perché alcuni vintage di Ikea possono addirittura valere una fortuna. Controlla anche in soffitta e in cantina, e magari mettili in vendita per realizzare subito e far lievitare il tuo adorato gruzzoletto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sai trovare il giusto equilibrio per rendere tutti felici.

Lavoro: lasci volentieri fare agli altri, tu sei già mentalmente partito per il weekend.

Salute: per te attività solo in compagnia come un bel calcetto con gli amici che continua con una bella pizzata tutti insieme.

Il consiglio del giorno: riattiva il Kindle per portarti dietro senza alcun peso tutti i libri che vuoi leggere.

Voto 7

Acquario

Con questo cielo sfavillante potresti anche tu avere la stessa fortuna dei tifosi inglesi, che alla ricerca di una proibitissima birra ai mondiali del Qatar, vengono invitati nella spettacolare casa del figlio dello sceicco, e trascorrono la serata in un vero giardino dell’Eden pieno di curiosità e animali esotici. Tu segui sempre il tuo istinto e il destino che ti porteranno verso esperienze uniche.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei prontissimo a un weekend di focosissime passioni.

Lavoro: sei come un cane da tartufi, fiuti gli affari a chilometri di distanza.

Salute: sei pronto a qualsiasi maratona che sia culturale, sportiva o di sesso estremo.

Il consiglio del giorno: acquista il Monopoli ambientato a Napoli per una giocatina con gli amici prima di uscire per la serata.

Voto 8

Pesci

La possibilità che molti ristoranti possano decidere di mettere una caparra quando si prenota il tavolo, per voi potrebbe essere particolarmente fastidioso. Infatti, voi che siete volubili a causa di Marte e anche della Luna contro, potreste facilmente dare buca. In fondo, però, se uno non ha voglia di uscire e di conversare mi pare giusto che abbia la totale libertà di rimanere serenamente a casa. L’unica cosa che vi suggerisco è di avvisare per disdire il ristorante.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: riprendete in mano i fondamentali come l’A, B, C.

Lavoro: non fatevi abbindolare dalle vostre fantasie. Potrebbero essere fuorvianti.

Salute: optate per una pennichella ogni volta che ne sentite la necessità.

Il consiglio del giorno: guardate la serie 1899, un thriller psicanalitico che sono certa adorerete.

Voto 5