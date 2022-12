Oroscopo di oggi 23 dicembre 2022: Toro e Vergine fanno bilanci Oroscopo di oggi, venerdì 23 dicembre 2022, e previsioni segno per seno su amore, lavoro e fortuna: c’è la Luna nuova in Capricorno. Un momento per mettere nero su bianco bilanci e nuove ambizioni.

L'oroscopo di oggi, venerdì 23 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno: cosa dicono le stelle su amore, lavoro e fortuna. Oggi incontriamo subito la Luna nuova a 1 grado nel segno del Capricorno, che arriva poco prima di mezzogiorno.

Sarà una Luna guerriera, contro le avversità, e che non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa. La quadratura a Giove mette in guardia: le difficoltà ci sono, ma dobbiamo imparare a superarle.

Con la Luna nuova in Capricorno di oggi, il segno fortunato è il Toro e il segno sfortunato il Cancro.

Ariete

Se con la Luna nuova di oggi, senti che tutti i tuoi sentimenti sono indomabili, come i cavalli selvaggi in Camargue. In tuo aiuto arriva Giove, che ti ricorda come ci si debba comportare in qualsiasi situazione. Sarai proprio come il campione Mbappe, che incassa la sconfitta con l’Argentina ma tiene orgogliosamente la medaglia d’argento al collo. Si vede che hai messo mano al libro delle buone maniere e del buon senso.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: hai bisogno di fare un ripassino su complimenti e dolcezze.

Lavoro: ad ogni domanda diretta, tipo di quanti punti di percentuale è cresciuto il business, tu non puoi rispondere con un brindisi.

Salute: il troppo festeggiare ti sta dando alla testa.

Il consiglio del giorno: fai decorazioni ecosostenibili, come gli angioletti con i rotoli dello Scottex da regalare a tutti i colleghi in ufficio.

Voto 6 –

Toro

Tu punti sempre tutto su fatti e concretezza, perché sei ben guidato da Venere a Marte. Infatti, ti accodi anche tu alla rivoluzione su Twitter che vuole meno messaggi piccati e concorrenza da quattro soldi. Tu, con la Luna nuova, vuoi solo fatti ben assodati e ti tieni ben lontano da chiacchiere e gossip.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti lanci come su un buffet, con tutti i tuoi piatti preferiti.

Lavoro: efficiente e ordinatissimo.

Salute: felice di prenderti cura di tutti, come con le pianticelle sul balcone.

Il consiglio del giorno: regala una serata al cinema a tutti i tuoi amici.

Voto 8 e mezzo

Gemelli

Siete in preda ad un entusiasmo irrefrenabile che vi porta baldanzosi in giro per l’ufficio, e vi fa schivare tutte le gomitate anche per lo shopping natalizio dell’ultimo minuto. Occhio perché in preda a questo delirio super positivo, complice il pianeta Marte, potreste decidere di riempire la casa, come decorazione alternativa, di Edera Velenosa, che ormai si trova nelle campagne dello stivale, pensando che al massimo vi potreste trasformare nell’eroina della Marvel, Poison Ivy. Vi avverto che non tutto è come ve lo immaginate.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: lo scartate golosissimi come il torroncino ricoperto di cioccolato.

Lavoro: ballate già alle nove sulla scrivania dell’ufficio perché al posto del giro di caffé siete già con un prosecchino in mano.

Il consiglio del giorno: stillate la vostra personalissima lista dei babbi Natale più sexy dei cinepanettone.

Voto 7

Cancro

La tua scusa per evitare totalmente tutti i momenti di convivialità è senza alcun dubbio la Luna stortissima di oggi, anche se so che sotto sotto, ti dispiace il non aver messo a disposizione la tua meravigliosa casa per accogliere parenti e amici. Dovresti fare come Papa Bergoglio, che pur amando il calcio, da più di quarant’anni non segue una partita alla televisione perché è una cosa che non’ fa per lui’, ma ha una guardia Svizzera che lo tiene aggiornato sui risultati dei campionati. Ecco, per non dribblare tutto e tutti, ti puoi sempre rintanare in cucina così da poter sentire il calore e l’allegria delle feste anche se non vuoi partecipare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: lo eviti come il posto a tavola accanto alla suocera.

Lavoro: scappi alle sei per evitare gli auguri ai colleghi.

Salute: ti arruoli volentieri con gli aiutanti di Babbo Natale per distribuire i regali al posto di presentarti ai tradizionalissimi cenoni.

Il consiglio del giorno: ascolta i miei pronostici per il 2023 sull’Oroscopodcast.

Voto 5 –

Leone

Con tutto lo sforzo di questo periodo per contrastare ancora Saturno contro, ti sei meritato il titolo di Messi dello zodiaco. I risultati si vedono, sono tangibili e tu finalmente ne puoi godere i frutti. Per cui mettiti comodo a tavola, lasciati amorevolmente servire dalla cara zia che potrebbe addirittura imboccarti, per tuo sommo piacere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi essere coccolato come in una spa a cinque stelle.

Lavoro: i risultati sono arrivati, ma che fatica!

Salute: pronto a vedere la maratona di cartoni vintage sul divano, come quando eri piccolo.

Il consiglio del giorno: puoi tentare l’acquisto degli ultimi regali on line ma non sono certa che arriveranno per tempo.

Voto 7

Vergine

Sei in assoluto la più buona ed etica di tutto lo zodiaco, proprio perché super stimolata da Mercurio e Venere. Ti piace fare regali che possano avere un ritorno utile, e che possano migliorare la vita di tutta la collettività. Sono certa che l’idea di regalare una zolla di terra del Parco Nord di Milano per migliorare il verde urbano è venuta proprio a te! Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lo tieni stretto e vicino come la canottiera di lana.

Lavoro: anche l’ultima festicciole dell’ufficio l’hai sapientemente organizzata tu!

Salute: dopo tanto sforzo scali anche tu le marce.

Il consiglio del giorno: adotta alberi di Ulivo in Puglia, e regala agli amici l’olio che hanno prodotto. Un’altra idea per regali alternativi.

Voto 8 –

Bilancia

Sei più irruente dei Måneskin, che distruggono le chitarre sul palco come tributo alla celebre band degli Who, ma che hanno destato uno scalpore anacronistico nei confronti dei fans. La Luna di oggi ti fa eruttare come il vulcano dell’isola di Oahu alle Hawaii. Se pensi di spegnere il tuo malumore con qualche brindisi di troppo, ti troverai a sbrodolare tutto il tuo malcontento. Occhio…

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei in piena baraonda emotiva.

Lavoro oggi solo brindisi ma con il tuo prosecco preferito.

Salute: non lamentarti di tutti i regali che non ti piacciono appena li ricevi. Un po’ di contegno please!

Il consiglio del giorno: vai una sera a teatro ma solo per metterti l’abito lungo per le grandi occasioni.

Voto 5

Scorpione

Vivi con grandissima gioia e sorpresa questo periodo di feste, proprio grazie a Venere che ti illumina come le luminarie del centro. Hai così tanta voglia di coinvolgere tutti nelle tue passioni, oggi con la Luna nuova dalla tua, che sei pronto a organizzare la visione collettiva delle foto scientifiche più belle del 2022, in particolare quelle del telescopio James Webb che ti fanno proprio ‘sbiellare’.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: attentissimo a soddisfare tutte le richieste del partner.

Lavoro: prontissimo a sorridere alla foto di gruppo.

Salute: festeggi in gran carriera con cappellino e trombetta.

Il consiglio del giorno: sfrutta i vecchi regali di Natale che non hai mai usato, come premi per la tombola con i parenti con la scusa del regifting.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Il dinamismo frenetico di questi giorni e Marte in opposizione perpetua ti hanno proprio stufato, perché l’idea di dover perdere tempo in code infinite per entrare in negozi e scegliere i regali ti pare proprio un vero spreco. Tu, in fondo, avresti di meglio da fare, come guardare la tua serie preferita del momento, altro che sforzo fisico. Ci sarebbe un modo per migliorare il tuo stato fisico e per di più rafforzare anche il tuo sistema immunitario e si chiama: sesso. Lo so che a questo punto ti sei infilato nel pigiamone di pile e hai già spento l’abat-jour, ma potresti comunque farci un pensierino.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: se lo devi scartare come un regalo, è già troppo impegnativo.

Lavoro: hai già impostato l’out of office fino a dopo la Befana.

Salute: guardi con gioia unicamente il tuo zainetto con cui scapperai appena finito il pranzo di Natale.

Il consiglio del giorno: metti a tutto volume la canzone degli Wham! ‘Last Christmas’ per far perdere a tutti la sfida ‘whamageddon’.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Sei buono e generoso come non mai proprio, perché ispirato dalla Luna nuova nel tuo segno e da una meravigliosa Venere. Tu vuoi incontri, baci e abbracci e sentire il calore delle persone. Proprio come il famoso due ‘I soliti Idioti’ che torna sulle scene, ma a teatro, per avere un contatto più intimo e concreto con gli spettatori. I bagni di folla fanno proprio per te.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei così buono che sarai sorpreso con regali inattesi.

Lavoro: hai vinto il primo premio come il migliore dell’ufficio, anche del capo.

Salute: sei sorprendentemente dolcissimo.

Il consiglio del giorno: tieni sempre due stuzzichini pronti in casa per le improvvisate degli amici.

Voto 9

Acquario

Le iniziative altruistiche sono sempre il tuo forte, e tu sei proprio quello che riesce a vendere tutti i biglietti della lotteria benefica inseguendo gli acquirenti fino allo sfinimento, perché tu che sei fornito di Marte a favore non molli fino a quando non hai raggiunto il risultato. Tra le varie attività sono certa che hai contribuito anche tu al panettone sospeso a Milano, per regalare il dolce più tipico della città a chi non se lo può permettere. Bravissimo!

Amore: è indispensabile per smaltire gli eccessi di questi giorni.

Lavoro alterni una call dell’ultimo minuto con l’estrazione dei numeri della lotteria dell’ufficio.

Salute sei un vortice di bontà, gioia e divertimento.

Il consiglio del giorno: vai a fare S. Giuseppe in un presepe vivente.

Voto 7 e mezzo

Pesci

La vostra grandissima sensibilità potrebbe giocarvi dei brutti scherzi oggi con la Luna nuova, tipo dare rispostacce anche quando giocate al mercante in fiera creando un gelo artico nella stanza dove c’è pure un bel fuocherello scoppiettante. Per imparare ad essere la versione migliore di voi stessi Adele ha trovato grande beneficio nella psicanalisi, con un lavoro interiore che le ha permesso di realizzare i suoi più grandi successi. Intanto per fare pratica potete prendere un bel quadernone e mettere nero su bianco tutta la vostra emotività. Potrebbe essere più interessante di quanto non sembri.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: al momento vi manca la costanza per farlo splendere come la stella in cima all’albero.

Lavoro: basta proiezioni e pensieri, è ora di festeggiare!

Salute: le emozioni sono sempre pronte ad esplodere, ma di gioia.

Il consiglio del giorno: fate gli auguri con i messaggini di whatsapp ma personalizzati.

Voto 7 –