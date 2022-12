Oroscopo di oggi 22 dicembre 2022: Ariete e Capricorno non si trattengono Oroscopo di oggi, giovedì 22 dicembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Reduci dal solstizio d’inverno e con il Sole quadrato a Giove in Ariete, direi che le energie sono davvero incontenibili. Sia a livello privato che a livello sociale.

L'oroscopo di oggi, giovedì 22 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno: cosa dicono le stelle su amore, lavoro e fortuna. Avete notato quanti 2? È un numero che indica dualità, uscita dall'io per confrontarci con l'altro.

E astrologicamente parlando, nel frattempo, Giove, pianeta anche del dialogo, è entrato in Ariete. Qui porterà sicurezza, energie, ma anche tanto bisogno di farsi sentire. È un transito esplosivo, ma anche incontenibile, in tutte le sue sfumature.

Con la Luna che anche oggi sarà nel segno del Sagittario, direi che il segno zodiacale fortunato sia proprio il Sagittario, mentre il segno sfortunato la Vergine.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Dovresti seguire il consiglio dello studio dell’università di Torino, che dichiara una maggiore efficacia dell’apprendimento quando si è in compagnia. Con Mercurio sempre contro, devi assolutamente farti passare gli appunti dai secchioni della classe e ripetere le lezioni con loro, e come cambio merce puoi sempre offrire un’allenamento degno di un personal trainer.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei delicato come un sollevatore di pesi.

Lavoro: metti da parte la tua voglia di imprenditorialità.

Salute: così energico che passeresti volentieri tutta la giornata in palestra.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra dei Lego giganti al parco Leonardo di Fiumicino.

Voto 6 e mezzo

Toro

Ti piace l’idea che la settimana lavorativa di quattro giorni stia prendendo piede, come ha deciso di sperimentare per il prossimo anno la società Intesa San Paolo. Ovviamente, tu pretendi performance e ottimizzazione degli orari di lavoro, e con Mercurio dalla tua hai già tutto perfettamente organizzato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei un vero orologio biologico che scatta all’ora dello spuntino.

Lavoro: segui pedestremente la tua scaletta delle priorità.

Salute: la bontà e il buon umore passa da una buona fetta di panettone.

Il consiglio del giorno: scrivi la lista dei buoni propositi del 2023.

Voto 8

Gemelli

Con la Luna storta di oggi, volete assolutamente chiarire le vostre posizioni, ma per farlo prendete spunto dalla senatrice messicana che entra in parlamento vestita da T-Rex per sottolineare la legge ‘giurassica’ sulle elezioni nel paese. Voi puntate sempre su questioni importanti, ma aggiungete sapientemente un pizzico di simpatia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: come il calendario dell’avvento, ogni giorno c’è sempre un cioccolatino o un giochino pronto a sorprendervi.

Lavoro: impegnati alla conquista del mondo.

Salute: per starvi dietro bisogna geolocalizzarvi con il gps.

Il consiglio del giorno: ricordatevi di aggiungere alla lista della spesa la tisana digestiva, di questi tempi torna sempre molto utile.

Voto 7

Cancro

Oggi potresti lamentarti di questioni passate e assodate, perché si inaugura la stagione del tuo segno opposto: il Capricorno. Infatti, rimetti anche tu in discussione la scelta del regista James Cameron di non voler salvare il protagonista del Titanic Jack, facendolo salire sulla zattera con Rose. Insomma, tutto ti sta proprio stretto come il bottone dei pantaloni dopo la cena aziendale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: sei fuori servizio.

Lavoro: ti lamenti di tutto, anche dei fogli che mancano nella stampante del piano.

Salute: te ne staresti tutto il giorno a casa in pigiamone, vero?

Il consiglio del giorno: prima delle uscite serali, fai sempre un power nap, il sonnellino rigenerante.

Voto 5 e mezzo

Leone

Vuoi assolutamente sentirti protagonista indiscusso, proprio come il figlio di Rihanna, che compare per la prima volta in un video di Tik Tok generando milioni di reazioni tra like e commenti in tutto il mondo. Con Giove dalla tua, e oggi pure la Luna, è proprio il momento di dare una bella zampata.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi essere desiderato come la coppa dei Mondiali del Qatar.

Lavoro: prepari il discorso da fare a tutti i colleghi per gli auguri e risultati di fine anno, anche se non sei il capo.

Salute: hai la grinta per affrontare le maratone di cene e eventi di questo periodo.

Il consiglio del giorno: fai il video ’Elf yourself’ con le foto di tutti i tuoi amici del cuore. Poi mandalo per risate assicurate.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Tu sei capace di analizzare i dati oggettivamente, proprio grazie a Mercurio. Infatti, alla notizia che il cane più longevo al mondo si chiama Gino e ha ventidue anni, tu hai subito fatto la conversione, capendo che si tratta di un ultra centenario, e hai già inserito il dato in una delle tue numerosissime ricerche per futuri utilizzi. Ti piace conservare tutte le info importanti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti sciogli solo in privato dopo un accurato stretching alle labbra.

Lavoro: sei più precisa dei tre zeri dopo la virgola.

Salute: detesti ogni volta che ti mettono fretta.

Il consiglio del giorno: prepara il centro tavola per il pranzo di Natale.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Il luogo ideale per te è senza dubbio il Jordan World of Flight, unico negozio al mondo inaugurato recentemente a Milano, dedicato al marchio fondato dal campione del basket Michael Jordan. Così puoi soddisfare la tua voglia di essere sempre in movimento grazie a Marte, e recuperare qualche regalo che ti sarai sicuramente dimenticata.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore il luogo dove sai esprimerti al meglio è sotto alle coperte.

Lavoro posticipi tutto al 2023.

Salute: adori mettere in mostra muscoli da fanatica della palestra.

Il consiglio del giorno: fai un corso da barman freestyle. Potrebbe tornarti utile.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Vuoi assolutamente delle sfide molto impegnative, per testare la grande capacità del tuo super cervello stimolantissimo da Mercurio. Dovresti provare ad entrare nel pool di scienziati del CERN, che stanno studiando la ‘materia oscura’. Sono certa che già dal nome ti sei parecchio intrippato.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei pieno di sorprese come i cioccolatini ripieni di liquore.

Lavoro: sei un vero genietto.

Salute: dichiari apertamente che ti piaci un casino. Era ora!

Il consiglio del giorno: fai una pausa di ventiquattro ore dai social, ma solo per decidere tutti i temi dei post che farai nei prossimi giorni.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Segui i consigli della Luna nel tuo segno, che ti chiede di approfondire conoscenze e di metterti all’azione. Segui l’esempio della giovanissima Ilaria Carone di Bari, che ha messo in piedi un’impresa alimentare domestica direttamente dalla cucina dei suoi genitori e vende dalla finestra pane e cornetti. Rimboccati subito le maniche.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lasciati sedurre da baci appassionati.

Lavoro: ordina un paio di chili di costanza e perseveranza. Vedrai che ti torneranno utili.

Salute: non farti stressare troppo dalla tua infinita ‘to do list’.

Il consiglio del giorno: scrivi un diario segreto con tutti i tuoi desideri e emozioni.

Voto 7 +

Capricorno

La sensazione, oggi che inizia la stagione del tuo compleanno, è di aver vinto i mondiali di calcio del Qatar, di alzare la coppa come Messi, di essere immortalato da tutti i fotografi e finire sulle copertine di quotidiani e riviste patinate. Il tuo ego è in brodo di giuggiole.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti azzardi anche a qualche gusto insolito, ma solo perché sei particolarmente esaltato.

Lavoro: chiedi al capo l’aumento visto che sei in zona compleanno.

Salute: puoi vincere qualsiasi concorso di bellezza.

Il consiglio del giorno: scrivi il discorso per gli auguri, magari in rima baciata da leggere al pranzo di Natale.

Voto 8

Acquario

Non temi alcuna impresa impossibile con Marte sempre al tuo fianco. Sei esattamente come Sofia Goggia, che neppure ventiquattro ore dopo l’operazione alla mano, arriva in cima al podio dei Mondiali di sci a Saint Moritz. Sai superare davvero qualsiasi tipo di ostacolo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei fatto dal cento per cento di passione.

Lavoro pronto per le maratone lavorative prima della chiusura.

Salute regali buonumore a chiunque ti stia vicino.

Il consiglio del giorno: leggi il libro ‘How the Grinch stole the Christmas’, ovviamente in inglese.

Voto 7 +

Pesci

Avete la capacità di trovare soluzioni alternative anche per i problemi più classici, proprio perché stimolantissimi da Mercurio, a cui sapete aggiungere quel pizzico di novità, come il panettone al cioccolato e albicocca di Sant'Ambroeus. Sono certa che siete perfettamente allineati con Papa Bergoglio che ha scelto, per la prima volta nella storia, una donna come capo ad interim della Chiesa in caso di sue dimissioni. Voi avete la capacità di visioni prospettiche innovative.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: come gli adolescenti, siete un po’ frettolosi.

Lavoro: esponete apertamente le vostre idee innovative.

Salute: siete un diesel che parte piano ma poi si riprende durante la giornata alla grande.

Il consiglio del giorno: chiedete in prestito lo spazio nel frigorifero della vicina, perché il vostro con tutti gli ingredienti del cenone, sta già esplodendo.

Voto 6 –