Oroscopo di oggi 2 dicembre 2022: Ariete e Sagittario amano tutti L’oroscopo di oggi, venerdì 2 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi trionfa l’elemento fuoco, con Sole e Luna che occupano i due segni di Sagittario e Ariete. La vitalità di questo elemento bilancia la perdita di entusiasmo di Venere.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 2 dicembre 2022 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mentre Venere e Mercurio stanno scappando dall'opposizione con Marte, si infilano nella quadratura a Nettuno.

Gli ideali subiscono un momento di arresto e di confusione, anche nell'espressione. Ancora più del solito abbiamo bisogno di una guida (o più di una!).

Con la Luna in Ariete, che per buona parte del giorno sarà trigono al Sole in Sagittario, direi che il segno fortunato di oggi non possa che essere il Sagittario stesso, mentre il segno sfortunato i Pesci.

Leggi anche Oroscopo del 29 novembre 2022: Acquario e Bilancia fanno grandi progetti

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Aquario

12 Pesci

Ariete

Hai la grande capacità di poter fare più cose nello stesso momento, perché il cielo ti illumina e oggi sei ancor più energico, proprio grazie alla Luna nel tuo segno. Non mi sorprenderebbe se proprio come Valerio Scanu, che oltre ad essere un cantante fa anche l’avvocato, fossi capace di portare avanti con ottimi risultati due o più carriere lavorative contemporanee. Ovviamente segui sopratutto quello che ti fa infiammare, di passione, cuore e mente.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei più piccante del peperoncino Carolina Reaper.

Lavoro: hai sempre voglia di puntualizzare con citazioni alla Treccani.

Salute: sei sempre in posizione squat, come se sfrecciassi costantemente in discesa libera.

Il consiglio del giorno: prenota il ristorante per la festa di Natale con gli amici.

Voto 8 +

Toro

Ti piace stare sempre molto comodo e goderti la vita, perché fa proprio parte della tua indole placida. Ultimamente ti senti spinto ad avventurarti in nuove esperienze che vanno al di fuori della tua amata routine, proprio a causa dei pianeti in Sagittario, Mercurio e Venere. Per cui, va bene spingersi all’avventura, ma con una certa comodità. In questo, arriva proprio a fagiolo la nuova linea della metropolitana milanese che unisce Linate con il centro città. Così da poter evitare il traffico caotico e paralizzante della città, che spesso ti fa venire l’orticaria.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: vuoi sempre dimostrazioni d’amore con tanto di post e stories sui social.

Lavoro: hai un po’ di ansia da prestazione.

Salute: vai in palestra con gli amici, così sei sicuro di non bypassare l’allenamento.

Il consiglio del giorno: ripassa i canti di Natale per sfoggiare la tua ugola d’oro agli incontri con parenti e amici.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Capire quello che vi passa per la testa è un’impresa da Indiana Jones che si avventura in meandri sconosciuti e pieni di enigmi, che tendono a sviare totalmente chi cerca di interpretarli. Mercurio in opposizione, infatti, fa sì che possiate affermare tutto e l’opposto di tutto. Un po’ come la recente ricerca delle piattaforme di delivery, che affermano l’amore incondizionato dei milanesi per il sushi, ma alla fine il piatto più ordinato sono gli involtini primavera, che sono tipici della cucina cinese (importata). Insomma, la confusione regna sovrana, fateci l’abitudine, per il momento.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: volete unicamente emozioni forti, come lo shottino rum e pera.

Lavoro: cercate tutti gli escamotage per essere sempre fuori dalle regole.

Salute: prontissimi a eruttare come un vulcano delle Hawaii.

Il consiglio del giorno: scrivete una lettera di buoni propositi da qui fino a fine mese.

Voto 5 +

Cancro

A volte c’è proprio bisogno di una spintarella per l’autostima, in particolare quando si ha, come te, la Luna storta. Dovresti cercare di agevolare i complimenti utilizzando il pensiero laterale di Mercurio. Un po’ come le luminarie nelle grandi città italiane, che vengono ben ‘digerite’, nonostante la crisi energetica, grazie all’utilizzo di lampadine Led a basso consumo. Ricordati sempre che sono i dettagli che contano, e tu su questo punto sei un vero maestro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: vuoi messaggini d’amore a tutte le ore per essere sicuro che il tuo partner ti ami davvero. Non esagerare con questa immotivata insicurezza.

Lavoro: pretendi sempre la pacca sulla spalla per essere sicuro di essere bravo.

Salute: ci sono dei giorni in cui bisogna avere un motivatore che ti segue passo dopo passo, e ti aiuta nelle scocciature della giornata. Ecco, oggi è proprio così.

Il consiglio del giorno: fai la foto di famiglia tutti acchitati da mandare come cartolina di auguri di Natale.

Voto 6 e mezzo

Leone

Sei un vero trend setter, di quelli che appena mettono il cappello da cowboy anche per andare in ufficio fanno subito tendenza. Puoi infatti permetterti di essere fuori dal coro, e non stonare per nulla grazie a Venere, e oggi anche alla Luna. Questi pianeti oggi ti danno quella grinta giusta che sa trasformare anche il tradizionalissimo ‘Jingle Bells’ in una canzone rock, che diventa hit delle radio. Hai la stessa verve della splendida Paola Barale, che da sempre precorre l’unicità e l’autenticità. Ecco, oggi puoi tirar fuori tutta la parte felina che è in te.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: fai la lista dei regali di natale dal tuo sexy shop di fiducia.

Lavoro: hai davvero grinta da vendere.

Salute: non riesci neanche più a contare i like delle tue ultime foto su Instagram. Sei molto soddisfatto.

Il consiglio del giorno: organizza un bell’aperitivo con le amiche del cuore.

Voto 7 e mezzo

Vergine

La tua rinomata obiettività sembra proprio essere partita per una crociera ai Caraibi, tanto che prendi sempre tutto sul personale a causa di Venere contro. Per cui per non incappare in errori scontati, che Mercurio potrebbe rinfacciarti tipo ‘farti perdere la faccia’, dovresti annotarti le cinque regole per conoscere le fake news e per non farle proliferare. Alcune sono semplicissime, tipo controllare la fonte da cui provengono le notizie. È un piccolo sforzo che sai affrontare benissimo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti senti neutrale, come gli Italiani ai Mondiali del Qatar.

Lavoro: per te ogni cosa deve essere fatta a tempo debito, infatti chi sta già prenotando la settimana bianca a febbraio ti snerva parecchio.

Salute: accetta consigli anche dagli sconosciuti, potrebbero essere più utili di quello che pensi.

Il consiglio del giorno: assaggia tutti i dolci natalizi dal panettone al pan pepato, perché non sei più certa di quale sia il tuo preferito.

Voto 5 +

Bilancia

Ti piace questo affollamento di pianeti a favore, come gli aperitivi con le amiche con cui si fanno grasse risate e confidenze piccanti. Infatti, vorresti partecipare anche tu al podcast di Barbara d’Urso ‘Amiche mie’ per fare due chiacchiere con Carmelita e scambiarvi consigli di bellezza. Tu, con Venere a favore, potresti addirittura riuscire a darle due dritte davvero inaspettate. Ricorda che la prova del nove, in questo caso, è arrivare a 65 anni suonati con lo stesso stacco di coscia della presentatrice. Oltre alla natura generosa, ci vuole sempre tanto impegno.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: è perfetto come nelle foto patinate dei vip.

Lavoro: balli e canti sui tavoli dell’ufficio come se fosse in discoteca.

Salute: sei buona anche da mordere.

Il consiglio del giorno: tieni sempre in casa i regalini dell’ultimo minuto. Non si sa mai.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Sei così preso bene che hai deciso di mandare a quel paese anche Saturno contro, e di concederti quel lato avventuroso e godereccio della vita che spesso guardi dubbioso da molto lontano. Pensa che anche l’imminente annuncio dei partecipanti a Sanremo ti esalta parecchio. Entri entusiasta e carichissimo nel week end. Tutte le aspettative saranno ben soddisfatte.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: inizi ad avere una visione alquanto positiva.

Lavoro: il tuo punto di vista analitico è sempre molto apprezzato e importante, mi raccomando condividilo sempre.

Salute: puoi farti i complimenti per quanto tu sia bravo.

Il consiglio del giorno: fai incetta di libri da regalare durante le feste.

Voto 7 +

Sagittario

Di solito critichi profondamente i favoritismi, a meno che non sia proprio tu a riceverne i benefici. Infatti, avresti molto da ridire sulle presunte agevolazioni di Eurocontrol (l’associazione che controlla il traffico aereo) nei confronti di Ryanair, per le comuni origini irlandesi di entrambi i presidenti delle società. Tuttavia, con l’infinita serie di voli low cost che ti sei acquistato per i prossimi mesi, ti conviene stare zitto. Sappi che con Mercurio nel tuo segno sarà un’impresa titanica tenere a freno la lingua.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti si prospettano notti infuocate, tanto che dovrai tenere anche la finestra aperta.

Lavoro: il soprannome di Wikipedia ambulante ti casca proprio a pennello.

Salute: sei un saggio che impartisce lezioni di vita a un folto gruppo di discepoli. Per te il massimo.

Il consiglio del giorno: fai una bella diretta su Instagram per dare consigli non richiesti.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

In te c’è sempre un certa dose di tradizionalismo e poca voglia di avventurarti in tutto quello che è futuristico. Oggi, con anche la Luna storta, opti per il classico stare ‘a bocce ferme’. Anche per i regali di Natale prediligi quei prodotti che sono dei classici intramontabili come il Ciccio Bello, che ha appena compiuto ben sessant’anni ed è da sempre il bambolotto più amato. Ti piace andare sul sicuro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: vuoi sospirare e far palpitare il tuo cuoricino come nei primi mesi di relazione.

Lavoro: siccome questa settimana hai già dato, potresti scappare in anticipo senza dirlo a nessuno.

Salute: sei poco centrato e avresti bisogno di esercitare il tuo ‘core’ per riattivare l’equilibrio.

Il consiglio del giorno: rispolvera la tombola, il gioco perfetto per grandi e piccini durante le feste natalizie.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Sei buono e generoso come il principe saudita che regala a tutti i ventisei giocatori della nazionale una Rolls Royce Phantom, dopo la storica vittoria sull’Argentina. Venere e la Luna ti fanno davvero esagerare, tanto che non darai nemmeno uno sguardo al tuo conto corrente. Vuoi il massimo, non solo per te ma per tutti quelli che ti stanno intorno. Mitico!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei sempre sul podio dello zodiaco.

Lavoro: fastidioso come il "secchione" della classe ma pur sempre molto apprezzato.

Salute: sensuale, innocente e conturbante come Jessica Rabbit.

Il consiglio del giorno: leggi il libro ‘La foresta di Perle’ che spiega come vivere bene e più a lungo.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Le definizioni e misurazioni per voi hanno davvero poco significato, perché puntate sempre a superare il limite e ad espandere le vostre conoscenze, anche se ora con Mercurio contro vi sentite confinati come un pesciolino rosso nella boccia di vetro. Vista la scarsa percezione, potreste confondere la scuola senza voti che sta spopolando a Verona con un vero paese dei balocchi, quando in realtà si tratta di un metodo che valuta l’individuo nella sua complessità e non solo sulle conoscenze. Valutate sempre con calma senza lasciarvi contagiare dai vostri slanci fantasiosi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi piace crogiolarvi da soli nel vostro brodino.

Lavoro: la routine è davvero fastidiosa, ma comunque meglio di avventurarsi in novità sconosciute.

Salute: potreste iscrivervi in palestra solo perché lo ha prescritto il dottore. Potrebbe essere un’ottimo incentivo pur di muoversi.

Il consiglio del giorno: andate al cinema a vedere ‘Il gatto con gli stivali 2’.

Voto 5 e mezzo