Oroscopo di oggi 19 dicembre 2022: Toro e Leone non abbracciano nessuno L’oroscopo di oggi, lunedì 19 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Il Sole quadrato a Giove e la Luna in Scorpione ci rendono meno generosi, anche nel fare regali di Natale. Speriamo che li abbiate già comperati!

L'oroscopo di oggi, lunedì 19 dicembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Con la Luna in Scorpione, ma soprattutto con il Sole quadrato oramai a Giove, la voglia di dire e fare cose carine sarà davvero ridotta al minimo. Alla faccia della bontà natalizia!

Con la Luna in Scorpione oggi il segno fortunato sarà proprio lo Scorpione, e il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Lo so che vorresti fare battute simpatiche tipo Fiorello in prima serata, ma con Mercurio contro sarebbe meglio ridurre un po’ la tua voglia di protagonismo, perché Marte è sempre pronto a esaltare. Infatti, potresti inciampare in battute osé, come quella di Silvio Berlusconi alla cena di Natale del Monza. Quindi è sempre meglio optare per i un profilo ‘basso’.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: un vero fuoriclasse nell’arte amatoria.

Lavoro: le tue dichiarazioni fanno più rumore dei botti di capodanno.

Salute: puoi vincere a braccio di ferro anche contro Hulk Hogan (il famoso campione di wrestling degli anni novanta).

Il consiglio del giorno: guarda il film ‘Pinocchio’ di Guillermo del Toro per un po’ di magia e poesia.

Voto 6

Toro

Hai proprio una gran voglia di goderti a pieno queste feste grazie a Venere a favore, tanto che le tue papille gustative sono più allenate di Marcel Jacobs. Prima di ogni grande abbuffata sarebbe meglio optare per qualche giorno di ‘dieta’, ovviamente non troppo estrema. Potresti provare la ‘Kram’ che offre un menù a base di cereali, riso, mele e latte che pare dia dei risultati strepitosi. Così non dovrai neppure rinunciare ai piaceri del tuo senso preferito: il gusto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è come l’arancia candita coperta di cioccolato fondente: irresistibile.

Lavoro: sei rassicurante come la maestra delle elementari.

Salute: con te si possono fare grasse risate, sane e intelligenti.

Il consiglio del giorno: il fermaglio a forma di fiocco tra i capelli è l’accessorio indispensabile da sfoggiare alle feste.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Siete in assoluto il segno più ironico e pungente dello zodiaco in questo periodo e sfruttate Marte nel vostro segno in modo molto intelligente con freddure stile inglese che spiazzano anche gli amanti sfegatati del dark humor. Siete totalmente allineati al writer Banksy che nel suo ultimo murales ha rappresentato la natività con Gesù bambino che scappa volando via appeso ad un palloncino. I riferimenti piccati per voi sono assolutamente irresistibili.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: avete sempre una copia del kamasutra in tasca.

Lavoro: siete dei veri cicloni di idee.

Salute: siete più vivaci di un cucciolo di Panda, che è più impegnativo di quello che si possa pensare.

Il consiglio del giorno: se non lo avete fatto, organizzate la settimana bianca con i vostri amici.

Voto 7 +

Cancro

Potresti avere la sensazione di sentirti perso e di non riuscire più a ricordare quando hai trascorso quel week end pazzesco in costiera con la tua dolce metà ora che hai Mercurio in opposizione. In questi momenti in cui sei parecchio nostalgico (proprio perché stimolato dalla Luna) viene in tuo aiuto il social Tik Tok che autogenera video che riassumono i momenti più belli del tuo 2022. Da provare subito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: sei come il peluche sul letto sempre in attesa di abbracci mozza fiato.

Lavoro: metti tutto per iscritto ma prima di inviare controlla almeno tre volte perché qualche errore di sintassi potrebbe sfuggirti.

Salute: sei entusiasta solo perché sai che stanno per iniziare le vacanze di Natale.

Il consiglio del giorno: altro che paillettes luccicanti, il vero capi chic della stagione è senza alcun dubbio la gonna a pieghe. Fidati.

Voto 6

Leone

Devi ancora capire se sei d'accordo o meno con la storia che le multe di debbano pagare in base al reddito. Saturno contro ti fa confondere su quello che ritieni giusto e sbagliato. In più devi sempre avere un occhio di riguardo agli imprevisti e li devi saper gestire prontamente. Lo so, non è facile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vorresti viverlo come se fosse sempre il primo appuntamento.

Lavoro: ormai affrontare le insidie burocratiche è come fare lo slalom sugli sci.

Salute: resistentissimo allo stress, lo gestisci come una passeggiata con le ciaspole.

Il consiglio del giorno: manda all’aria tutti i tuoi piani di efficienza e vai a ballare con gli amici in un locale cena+discoteca.

Voto 7 +

Vergine

Sono certa che non ti sia sfuggito il nuovo gioco Tv su La7 Lingo: parole in gioco. Siccome il tuo cervello grazie a Mercurio è alimentato come da un motore a fusione nucleare dovresti assolutamente partecipare a questo programma fatto proprio per quelli che come te hanno memorizzato tutte le parole, i significati e i sinonimi e contrari del dizionario. Manda subito la tua iscrizione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la gioia è guardarsi occhi negli occhi.

Lavoro: sei il tuo auto correttore automatico personale.

Salute: il riposo è sempre parte fondamentale per il tuo equilibrio psico-fisico.

Il consiglio del giorno: impara il balletto ‘T’Appartengo’ per stupire tutti alla cena aziendale.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

La tua capacità di capire le situazioni è come quella dei polizziotti londinesi che hanno sfondato una vetrina di una galleria d’arte per salvare una donna svenuta, per poi accorgersi che in realtà si tratta di un manichino. Quindi mia cara ti conviene sempre aspettare che la prima mossa la facciano gli altri perché tu al momento con Mercurio contro hai davvero scarsissimo intuito.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei sempre molto generosa.

Lavoro segui le indicazioni del capo come se fossero quelle di una ricetta che non hai mai cucinato: pedestremente.

Salute: sei in modalità Barbie Sport.

Il consiglio del giorno:per uno stile impeccabile boho chic prendi spunto dall’icona Jean Birkin.

Voto 6

Scorpione

La tua sensibilità oggi con la Luna nel tuo segno è molto enfatizzata tanto che ti senti iperconnnesso con tutte le persone e le cose che ti circondano. Per saperne di più sull’argomento dovresti leggere la teoria del Wood Wide Web e di come le piante comunichino tra di loro proprio grazie a una fitta rete di radici. Sono certa che ti intrigherà molto capire come, in un modo o nell’altro, siamo tutti collegati.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: i tuoi baci sono più piccanti del peperoncino Carolina Reaper.

Lavoro: sei una biblioteca ambulante.

Salute: siccome ti piaci moltissimo in questo periodo, mettiti in mostra.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il film ‘Avatar: la via dell’acqua’, sempre per il tema dell’interconnessione.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Siccome sei diventato molto geloso ora che Venere ti ha salutato, potresti addirittura manifestare dei segnali da maniaco del controllo. Pare che questa tua stessa deriva sia condivisa da tantissimi giovani che utilizzando tecnologie basate sul gps e mettono alla prova la propria dolce metà ogni volta che cambia stanza. Tu invece dovresti utilizzarla solo nei momenti in cui vuoi dare dei dolcissimi baci a sorpresa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: dovresti sempre chiedere quello che vorresti ricevere, come la letterina di Babbo Natale.

Lavoro: metti sempre molta attenzione!

Salute: tutto quello che non è esagerato proprio non ti piace.

Il consiglio del giorno: vai a provare i panini dall’Antico Vinaio, sono una vera delizia.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Vivi questo periodo in cui hai molti pianeti a favore (e oggi anche la Luna) come la squadra di calcio dell’Argentina. Sei sempre in vetta alle classifiche e la cosa non ti crea neppure un certo sforzo. In pratica ti viene tutto bene, ti assicuro che mi fai davvero una certa invidia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: i motori sono pronti allo scatto della partenza.

Lavoro: il ricco bonus di quest’anno è tutto da godere.

Salute: sei un vero piacere per gli occhi.

Il consiglio del giorno: fai le cose in grande tipo regalare a tutta la famiglia un viaggio last minutes ai caraibi.

Voto 8 e mezzo

Acquario

Sei sempre pronto a missioni impossibili tipo quella super recente che si è appena conclusa per gli amanti del mondo Pokemon. Per alcuni giorni c’è stata l’opportunità di catturare un Charizard nel raid Teracristal di livello 7. Tu non ti tiri mai indietro proprio grazie a Marte che ti fa scattare ogni volta che si parla di gioco e di sfide impossibili.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: non ne sei mai sazio.

Lavoro: in ufficio sei considerato ‘l’asso nella manica’.

Salute: ti senti super felice ed apprezzato, un gran bel risultato, o una scusa, per brindare.

Il consiglio del giorno: rileggi il tuo diario di quando andavi al liceo e già che ci sei manda gli auguri a tutti quelli che sono menzionati e che non senti da molto tempo.

Voto 7 +

Pesci

Lo so che la parte sulla quale siete più sensibili è la sfera amorosa ed emotiva. Oggi che avete la Luna a favore però potrete aprirvi a slanci fiduciosi o addirittura leggere quelle notizie che vi commuovo nell’intimo tipo che il post più virale del 2022 è stato il saluto di Piero Angela. È arrivato il momento di mostrate a tutti che siete dei veri teneroni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: per il momento provate un ballo lento a due prima di scatenarvi.

Lavoro: tirate fuori la ‘cazzimma’.

Salute: abbandonate il pigiama per indossare abiti che esaltano le vostre forme.

Il consiglio del giorno: fate anche voi la cartolina di natale con tutti i famigliari come William e Kate.

Voto 6 e mezzo