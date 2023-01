Oroscopo di oggi 12 gennaio 2023, le previsioni segno per segno L’oroscopo di oggi, giovedì 12 gennaio 2023, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore lavoro e fortuna. Mercurio, pianeta del dialogo, è trigono a Urano, ma ancora retrogrado in Capricorno. Le idee sono forti e chiare, ma non sempre meditate strategicamente. Occhio a quello che non vorreste dire ma vi scappa.

L'oroscopo di oggi, giovedì 12 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mercurio è retrogrado ancora, ma perfettamente trigono a Urano.

Questo significa che ha molto da dire, non sempre dopo un'attenta analisi delle conseguenze. Vale soprattutto per i segni di terra.

Con la Luna ancora nel segno della Vergine, ma oggi ben sollecitata da Urano e Plutone, il segno sfortunato è il Sagittario, mentre il segno fortunato è il Capricorno.

Ariete

Ti devi rassegnare, è arrivato il momento di impegnarsi anche a lavoro. Infatti, con Mercurio contro questo è proprio l’ambito in cui devi concentrare tutte le tue energie, c’è poco da discutere. Se speri in un ‘aiutino’ da parte della tecnologia ti avviso che l’app chat GPT tanto amata dagli studenti per ‘copiare’, è stata stanata e bloccata. Meglio sfruttare il tuo sex appeal e convincere il tuo collega nella scrivania di fianco a darti una mano.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ogni occasione per te è ghiotta.

Lavoro: prima di dare risposte azzardate chiedi sempre l’aiuto da casa, come se giocassi al ‘Milionario’.

Salute: fai sognare anche l’anziana zia del tuo migliore amico per quanto sex appeal emani.

Il consiglio del giorno: consulta zero.eu per essere aggiornato sugli eventi più cool nelle maggiori città italiane.

Voto 7

Toro

Quando si vuole essere aggiornati sulle notizie principali nazionali e internazionali, bisogna rivolgersi proprio a te. Con Mercurio a favore, dire che sei sul ‘pezzissimo’ è quasi riduttivo. Sei informatissimo su tutto, anche su notizie secondarie come la recente dichiarazione degli scienziati che il buco nell’ozono si chiuderà entro il 2066. Tu immagazzini e cataloghi tutto, per poi riproporlo nel momento più propizio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti senti insicuro, come uno studente poco preparato prima dell’esame di Diritto Privato.

Lavoro: ti piacciono analisi e comparazioni che per te sono come i giochi della settimana enigmistica.

Salute: fai il calcolo delle calorie consumate in palestra per poterti guadagnare una bella fetta di dolce.

Il consiglio del giorno: rileggi i fumetti di Snoopy, e lasciati coinvolgere dall’ironia filosofica per affrontare i grandi e piccoli problemi della vita.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Le energie di certo non vi mancano, neppure dopo aver trascorso un’interna nottata in bianco per vedere in diretta tutte le premiazioni dei recentissimi Golden Globe. Avete la fortuna di avere Marte, Giove e pure Venere dalla vostra, per cui se dopo le premiazioni avete anche avuto la voglia di festeggiare e di alzare il gomito, la mattina vi troveremo comunque radiosi e freschi come una rosellina appena sbocciata.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: dell’arte amatoria siete dei campioni in tutto, dall’abbordaggio alla seduzione, e infine per la telefonata del giorno dopo.

Lavoro: vivete quel momento di panacea in cui appena chiedete una cosa, gli altri si prodigano a farla.

Salute: siete serissimi in tutto quello che fate, anche quando chiudete la porta di casa.

Il consiglio del giorno: andate al Pigneto Vynil Festival per fare incetta di dischi vintage.

Voto 8

Cancro

Dovresti provare ad avere un po’ di fiducia negli altri e nel futuro, e oggi la Luna ti fa notare che nel mondo esiste gentilezza e rispetto. Potresti aver notato anche tu la notizia sulle commesse di un negozio che mettono in vetrina il draghetto dimenticato da un piccolo avventore, con annesso un dolcissimo messaggio. Devi solo provare a cambiare prospettiva e guardare al di fuori dei tuoi soliti giri.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: sei molto propenso alle coccole serali.

Lavoro: quando non si riesce a concludere tutto da soli, bisogna imparare a chiedere aiuto.

Salute: iscriviti in palestra con i tuoi amici fidati per sentirti sostenuto anche quando fai gli squat.

Il consiglio del giorno: organizza un’uscita con le amiche del cuore.

Voto 6 +

Leone

Hai la necessità di semplificare e velocizzare per procedere con passo sostenuto ai piccoli fastidi che Venere e Saturno contro ti propinano tutti i giorni. Sono certa che sei a favore di sviluppi tecnologici, come la nuova intelligenza artificiale ‘Do not pay’, che vuole sostituire la consulenza degli avvocati per questioni semplici e immediate. Ma solo per quelle eh!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: con la scusa di aver esagerato a Natale opti per la strategia ‘uccel di bosco’.

Lavoro: ti impegni per essere il più bravo di tutti.

Salute: non esagerare con il restyling dal parrucchiere, perché potresti pentirtene.

Il consiglio del giorno: acquista le creme a base di acqua per un’ottima idratazione alla pelle.

Voto 6

Vergine

Lo so che non ami le storie romanzate, perché con Mercurio a favore sei iper razionale, ma oggi che hai la Luna nel tuo segno, ti devo proprio raccontare come è nata la relazione sentimentale di Sara e Marti. I due si sono conosciuti chattando e congratulandosi per le vittorie su Scarabeo Online qualche anno fa, e dopo il primo incontro non si sono più lasciati. Per far scattare la voglia di relazioni bisogna proprio intrigarti a livello intellettuale. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: mettiti in gioco, perché è più divertente di quello che pensi.

Lavoro: sempre perfetta e puntualissima.

Salute: dovresti impegnarti in palestra, come quando fai a mente le moltiplicazioni a più fattori.

Il consiglio del giorno: tieniti aggiornata sulle attività nelle librerie per avvicinare grandi e piccini alla lettura.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

La tua dolcezza sprizza da tutti i pori con Venere che ti appoggia. Sai essere un vero zuccherino in qualsiasi situazione. Proprio come Kate Winslet, che conforta una giovane giornalista alle prime armi durante l’intervista. Sei sempre pronta a dare una buona spintarella di incoraggiamento, anche al di fuori del talamo dell’amore.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei tutta da scartare, come un torroncino.

Lavoro ti basta sbattere le ciglia da sirenetta per ottenere quello che vuoi.

Salute: sei sexy anche con cappottone, collo alto e moonboot ai piedi.

Il consiglio del giorno: valuta bene se fare o no il trucco permanente, potrebbe non servirti.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Per tua indole sei sempre consapevole che nulla è eterno, e che si è sempre pronti ad una rinascita. In più, in questo periodo, con Mercurio dalla tua, il tuo super cervello è in grado di ingegnarsi e adattarsi al futuro. Proprio come lo Chef super stellato René Redzepi, che ha deciso di chiudere il suo famosissimo ristorante, il Noma di Copenhagen, perché ritiene che questo modello di business non sia più sostenibile e le esigenze dei consumatori cambieranno, dichiarando la fine dell’epoca degli Chef Rock Star.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: hai dimenticato le regole di questo gioco.

Lavoro: sei in fase ideazione di nuove strategie.

Salute: impiega tutte le tue energie a livello intellettuale.

Il consiglio del giorno: vendi gli abiti che non usi più sulle solite piattaforme online per far spazio nell’armadio.

Voto 6

Sagittario

Sono certa che dopo aver visto l’intervista di Paolo Gasperini, che racconta come si sente dopo essersi immerso nel torrente ‘Grana’, ti è venuta una gran voglia di provare anche tu questa esperienza gelida e elettrizzante. Sarebbe meglio che aspettassi il ‘disgelo’, perché con Marte sempre in opposizione e con energie scarse, anche solo pucciare un ditino nel torrente gelido ti risulterà impossibile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: vuoi essere coccolato e abbracciato, come il peluche prima di andare a dormire.

Lavoro: ricorda che non sei un’enciclopedia ambulante, anche se ti piacerebbe molto.

Salute: guai a non riempirti di complimenti di prima mattina.

Il consiglio del giorno: ascolta i podcast sull’oroscopo del 2023 della tua astrologa del cuore.

Voto 7 –

Capricorno

La concretezza domina in questa giornata in cui anche la Luna parla di importanza di stabilità e di saper costruire. Tu vorresti profondamente che tutto quello per cui ti stai prodigando duri nel tempo, proprio come le mura e i monumenti degli antichi romani. Ti avviso che il segreto sta tutto nel calcestruzzo. Infatti, quello che utilizziamo noi si fessura e si spacca mentre quello che troviamo nelle mura Aureliane, ad esempio, ha la capacità fisica e chimica di autoripararsi. Questo modus pensandi potrebbe diventare proprio il leitmotiv per tutto il 2023.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: addolcisci le tue labbra con un burro cacao all’acido ialuronico.

Lavoro: hai sempre i piedi ben saldi per terra.

Salute: smussa angoli e spigoli.

Il consiglio del giorno: impara la ricetta della ‘grolla dell’amicizia’.

Voto 7 +

Acquario

Ti fai facilmente prendere da grandi entusiasmi, e come darti torto, con l’appoggio di Giove e con Venere nel tuo segno. Hai lo stesso mood di James Cameron che, dopo il successo di ‘Avatar: la via dell’acqua’, ha dichiarato di essere già prontissimo con diversi sequel. In fondo tu sei sempre stato un appassionato di saghe che auspicano ad un lieto fine.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai sempre energie per rotolarti tra le lenzuola anche a notte fonda.

Lavoro hai ottimismo e entusiasmo dilagante.

Salute anche se esci in pigiama e pantofole sei sempre stilosissimo.

Il consiglio del giorno: dovresti spiegare a tutti il motivo per seguire le abitudini da ambientalista di Vivienne Westwood, come quella ti non tirare lo sciacquone a meno che non ci sia il bisogno ‘grosso’.

Voto 7

Pesci

Sono certa che concordate perfettamente con i pediatri moderni, che prescrivono ai bambini non solo attività fisica ma anche spettacoli teatrali per sollecitate l’intelletto. Voi che avete Mercurio dalla vostra, siete prontissimi a stillare un’elenco di opere importanti per soddisfare e stimolare le menti dai più piccoli ai più grandi. Per la prossima stagione teatrale attendo i vostri suggerimenti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete messo il cartello ‘torno subito’.

Lavoro: nella teoria siete fortissimi ma la pratica è scadente.

Salute: tanto vale iniziare da oggi a mettervi all’opera.

Il consiglio del giorno: fate impacchi di olio d’Argan ai capelli.

Voto 6 –