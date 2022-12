Oroscopo di oggi 12 dicembre 2022: Scorpione e Vergine in netta ripresa Oroscopo di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, fortuna e lavoro. Mentre Venere e Mercurio sono ufficialmente nel rigoroso Capricorno, il Sole è sestile a Saturno. Energie positive di determinazione e forza.

L'oroscopo di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi c’è il Sole in sestile perfetto a Saturno. Come dire che chi è determinato a riuscire in qualcosa ha le stelle dalla sua parte.

Con la Luna in Leone, oggi il segno fortunato è lo Scorpione, mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Ti rincuora molto il fatto che il 2023 sarà l’anno con più ponti di sempre, perché sfruttando le feste nazionali si potranno fare più di 30 giorni di ferie. Ora che anche Mercurio si è messo di traverso, le giornate in ufficio potrebbero sembrarti infinite, un po’ come quando il lunedì mattina nell’orario di scuola sono previste tre ore di italiano a cui seguono due ore di matematica. Se le energie mentali sono molto scarse, tu puoi approfittare sempre per quelle fisiche, con Marte che è sempre pronto a ricaricarti come un funzionalissimo powerbank.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sai cogliere ogni occasione al volo, ma solo per sveltine poco impegnative.

Lavoro: opta per fare un totale reset delle password per temporeggiare un po’ prima di iniziare la giornata lavorativa. Salute: il broncio si addice perfettamente al tuo animo da vero duro.

Il consiglio del giorno: se decidessi di fare smartworking da un bar, ti avviso che con la scarsa concentrazione di questi giorni concluderai davvero poco.

Voto 6 e mezzo

Toro

L’iper-razionalità di questi giorni è fortunatamente addolcita dal ritorno di Venere a favore. Per cui riuscirai ad ‘indorare la pillola’ anche se dovessi comunicare notizie tipo il governo francese, che ha deciso di abolire i voli brevi dove c’è in alternativa l’aereo, aggiungendo come conclusione un bel sorriso da marpione. Quando si tratta di far fare agli altri quello che vuoi sai tirar fuori tutte le arti di seduzione che avevi tenute ben nascoste. Bravissimo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: i tuoi abbracci e carezze sono più richieste del panettone senza canditi e uvetta.

Lavoro: ti piace tenere tutto sotto meticoloso controllo.

Salute: lo specchio la mattina torna a farti grandi complimenti.

Il consiglio del giorno: per Natale fai regali utili, tipo il raccogli briciole elettrico, sarà molto più apprezzato di un qualsiasi oggetto mal pensato.

Voto 7 +

Gemelli

Sarà la Luna di oggi che vi fa sentire dei protagonisti indiscussi, o il fatto che avete superato alla grande il giro di boa dei pianeti in opposizione, e vi sentite proprio come la nazionale del Marocco che ai Mondiali è riuscita a battere ai rigori l’invincibile Spagna. Ora potete issare lo Spinnaker e navigare serenamente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: vi sentite dei tronisti di Uomini e Donne.

Lavoro: ora potete nuovamente esporvi con cognizione di causa, e la cosa vi piace parecchio.

Salute: vi sentite molto leggeri, sia fisicamente che mentalmente.

Il consiglio del giorno: organizzate un bell'aperitivo con gli amici di sempre.

Voto 7

Cancro

Lo so caro Cancro, che hai sentito immediatamente il momento in cui Venere si è piazzata in opposizione, perché hai subito abbracciato il ‘goblin mode’, quell’impellente voglia di tatuarsi il pigiamone di pile sulla pelle, infilare le pantofole a forma di cane, e aggirarsi spettinato per casa con la vestaglia della nonna. Cogli quest’occasione per preparare la tua casa alle imminenti feste, e già che ci sei, fare anche pulizie delle cose che non ti servono più, che è sempre molto utile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: hai proprio bisogno di una dose extra di amore.

Lavoro: a volte bisogna calare il ritmo lavorativo, incomincia da oggi.

Salute: oggi puoi rotolarti una mezz’oretta in più sotto alle coperte. Ne hai proprio bisogno.

Il consiglio del giorno: inserisci il countdown sul telefono con giorni, minuti e secondi che mancano alle vacanze di Natale.

Voto 6 +

Leone

Oggi con la Luna nel tuo segno, ti senti un vero leone coraggiosissimo, pronto ad affrontare di petto anche le situazioni più complicate e le grosse sfide della vita. Hai lo stesso spirito della splendida modella Bianca Balti, che decide sottoporsi a una procedura medica molto impattante, rinunciando a una parte della sua femminilità, a favore della prevenzione. Tu sei prontissimo a questo genere di prove di forza, con la consapevolezza, l’energia e la concretezza di un guerriero.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: è parte fondamentale della tua giornata.

Lavoro: affronti qualsiasi situazione con il coraggio di un domatore di leoni.

Salute: per te è fondamentale godersi la vita in ogni sua sfumatura.

Il consiglio del giorno: organizza una serata danzante per celebrare la vita.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Sono certa che alla notizia che Apple ha deciso di lanciare il servizio di riparazioni Fai-Da-Te, tu non stai più nella pelle. Ora che Mercurio ti accompagna nuovamente esaltando la tua voglia azione e capacità decisionale, non vedi l’ora di mettere in pratica le tue ritrovate conoscenze e la tua rinomata manualità.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: torna a risplendere, come la stella in cima all’albero di Natale.

Lavoro: la tua super mente è più efficiente di qualsiasi computer di ultimissima generazione.

Salute: in un attimo la silhouette è perfetta.

Il consiglio del giorno: fai subito il bilancio di fine anno, così poi non ci penserai più.

Voto 7 –

Bilancia

Sei spaesata e fuori luogo, proprio come l’unfluencer che decide di farsi fotografare su una macchina asfaltatrice, interrompendo i lavori di ripristino di una via nel quartiere Pigneto di Roma. Lo so che sei sempre spinta a strafare, perché iper stimolata da Marte e dalla Luna, ma con Venere e Mercurio in opposizione, le tue scelte al momento non ti permettono di valorizzarti al meglio. Dovresti essere più ponderata.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei pronta ai grandi ribaltoni.

Lavoro prova a non essere sempre la prima a dare la risposta, perché come dice ‘Quelo’: la risposta è dentro di te ma è sbagliata.

Salute: tutta la tua ricercatezza è finita in fondo all’armadio, e tu ti vesti con i primi capi che spuntano dall’armadio.

Il consiglio del giorno: leggi le poesie di Charles Bukowski, che si abbinano perfettamente al tuo animo sempre molto ‘infiammato’.

Voto 6 –

Scorpione

Puoi finalmente fare sfoggio di tutta la tua intelligenza, bellezza e sex appeal. Senti che finalmente tutto è tornato al posto giusto ora che Venere e Mercurio ti illuminano, dando grandissima fiducia in te stesso. Sei pronto a stupirci con idee geniali, come trasformare le vecchie cabine telefoniche in librerie, progetto realizzato in alcuni quartieri di Roma. Tira fuori il tuo quadernino segreto dei progetti da realizzare e sorprendici, ma attento alla Luna storta che potrebbe farti sorgere paure inesistenti.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: non riesci a tenere allacciata la zip dei pantaloni.

Lavoro: dovresti fare da consulente a Elon Musk.

Salute: osa l’abito da sera fin dal primo mattino perché puoi assolutamente permettertelo.

Il consiglio del giorno: impara a fare gli origami di Natale per sorprendere gli amici con un biglietto originale.

Voto 6 +

Sagittario

Le luci della festa di sono abbassate, e sei di certo contrariato da questo cambio di ritmo. Dovresti però ascoltare la Luna benevola di oggi, che ti suggerisce di considerare i risultati che hai ottenuto nell’ultimo periodo. Proprio come l’Italia, che detiene il record europeo per il riciclo dei rifiuti. Lo so che tu vorresti sentirti ancora vestito di lustrini e paillettes ma tutto torna ad essere più concreto e morigerato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la passione si fa decisamente più tiepida.

Lavoro: sei sempre pronto a dare consigli, ma solo se sono richiesti.

Salute: indossi il cerchietto con la coroncina in casa per sentirti un vero re tra le mura domestiche.

Il consiglio del giorno: leggi un libro in lingua straniera, che per te è sempre super rilassante.

Voto 7

Capricorno

Hai una capacità di perseveranza e dedizione davvero uniche, a cui si aggiunge particolare sensibilità ora che Venere è arrivata nel tuo segno. Il tuo obiettivo è di riuscire a superare Geoff e Celesta, gli amici di penna più vecchi al mondo, che hanno iniziato a scriversi all’età di diciassette anni, e ora ne hanno quasi cento e non hanno mai smesso di scriversi per tutta la loro vita. Ora che hai il pianeta dell’amore è dalla tua puoi trovare la tua persona del cuore e spacchettare tutte le tue emozioni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti sei trasformato in un dolcissimo e morbidissimo peluches, ma solo in privato.

Lavoro: non molli un colpo.

Salute: sei un figo pazzesco.

Il consiglio del giorno: ricorda di fare il regalo a tutti i colleghi dell’ufficio, anche un pensierino va benissimo.

Voto 8 +

Acquario

Ci sono problematiche mondiali che solo tu puoi capire e di cui lamentarti, in particolare oggi che hai pure la Luna storta. Di certo la notizia che gli orologi atomici non saranno più sincronizzati con la rotazione terrestre ti fa andare su tutte le furie. Purtroppo non hai la pazienza per spiegarne a tutti il perché. Peccato, perché in molti saremmo interessati a una delucidazione, ma giusto per cultura generale eh. Non hai tempo per chiacchiere leggere.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: non sai proprio tenere le mani a posto.

Lavoro: oggi mordi, meglio starti alla larga.

Salute: pronto per un’avventura in solitaria perché non ti vuoi assolutamente adattare il tuo ritmo agli altri.

Il consiglio del giorno: acquista in anticipo i biglietti per andare a sciare, in modo da non fare infinite code in biglietteria.

Voto 7 –

Pesci

Oh, ora si che si ragiona miei cari Pesciolini. Venere e Mercurio vi illuminano, e voi tornate a comprendere ed apprezzare anche quelle notizie di cultura e società che fino a qualche tempo fa vi parevano scritte direttamente in aramaico antico. Sono sicurissima che vi è piaciuta moltissimo l’istallazione luminosa che ha trasformato i canali veneziani nell’immaginaria e magica biosfera del pianeta Pandora, dove è ambientato il film Avatar: la via dell’acqua. Voi pretendete sempre un tocco di magia che fa sempre bene allo spirito.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete dei perfetti fidanzatini innamorati.

Lavoro: mettete sempre un tocco speciale.

Salute: affrontate tutto con i vostri tempi biblici ma come una brava tartarughina arriate al traguardassimo prima della lepre.

Il consiglio del giorno: il vostro mantra è: No stress.

Voto 6