Oroscopo di oggi 11 gennaio 2023: Sagittario e Pesci facciano esercizi di pazienza Oroscopo di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: cercate di mantenere la calma oggi, soprattutto se siete Vergine, Gemelli, Pesci o Sagittario! La Luna in Vergine sarà in quadratura con Marte in sosta in Gemelli, e retrogrado. Quindi, già un Marte iper eccitato che si scontra con le emozioni della Luna.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, e le previsioni per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Vergine è quadrata, almeno durante la mattinata, a Marte in sosta in Gemelli, e per di più retrogrado.

Quindi potrebbero saltare i nervi soprattutto ai segni mobili: Vergine e Gemelli ma anche Pesci e Sagittario. Keep calm.

Con la Luna appunto in Vergine, il segno sfortunato di oggi sarà i Pesci, mentre il segno fortunato il Capricorno.

Ariete

Probabilmente, con Mercurio contro e pure retrogrado, ti sei dimenticato di festeggiare ‘L’Ascanio day’, il giorno in cui il Trio Medusa, nel lontano 2008, ha scoperto la primissima canzone travisata che ha dato l’inizio ad uno degli appuntamenti immancabili del programma ‘Chiamate Roma’ di Radio Deejay. Tranquillo, perché potrai goderti il programma via podcast, sempre che tu riesca a far pace con la tecnologia, che sembra ultimamente darti del filo da torcere.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti piace fisico, forte e vigoroso.

Lavoro: il percorso tra quello che pensi e quello che dici è come un labirinto tortuoso pieno di intoppi.

Salute: i tuoi bicipiti sono scolpiti come quelli del David di Donatello.

Il consiglio del giorno: leggi un giornale cartaceo tutti i giorni per essere sempre informato sui fatti.

Voto 7 +

Toro

Hai la stessa vena polemica e minacciosa di Padre George, che dichiara di avere informazioni per far scuotere il Vaticano fin dalle fondamenta. Nonostante tu abbia Mercurio a favore, che ti dovrebbe far sempre protendere per scelte ponderate, con Saturno e Urano sempre contro sei disposto a giocarti tutti gli assi che hai nella manica, anche quando non ne hai così bisogno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei affetto da ansia da prestazione.

Lavoro: per prendere le decisioni è sempre opportuno fare la lista dei pro e dei contro.

Salute: è vero che a pancia piena si ragiona sempre meglio, ma non esagerare.

Il consiglio del giorno: fai una maschera di argilla verde per ridare tono e colore al tuo incarnato.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Avete la capacità, e soprattutto i modi convincenti per sedurre chiunque portandolo a credere a qualsiasi cosa, grazie a una Venere che vi addolcisce. Proprio come le ‘bugie spaziali’, quelle convinzioni comunemente accettate da tutti, come la totale assenza di gravità nello spazio quando in realtà è del novanta percento rispetto a quella terrestre. Mi raccomando però non esagerate con le cantonate.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: armatevi di tutte le strategie dell’arte amatoria, ispirandovi al film ‘Le relazioni pericolose’.

Lavoro: vi basta schioccare le dita per ottenere quello che volete.

Salute: essere gentili e disponibili dà un twist in più al vostro charme.

Il consiglio del giorno: acquistate le lenzuola di seta per notti infuocate e per sonni e sogni voluttuosi a cinque stelle.

Voto 8 –

Cancro

Ti senti parecchio nostalgico, con la Luna di oggi che ti fa sentire tutte le emozioni a fior di pelle. Infatti ti troveremo al solito pub a rivangare i momenti più emozionanti e importanti della tua vita. Proprio come Damiano dei Måneskin, che in una recente intervista sottolinea il fortissimo legame con la sua città, Roma, e in particolare con via del Corso, che per molto tempo è stato il primo palcoscenico della band. Mi raccomando, cerca di concludere con un bel brindisi e non con una lacrimuccia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: fatichi ad esprimere le tue emozioni.

Lavoro: sarebbe meglio evitare chiare e precise dichiarazioni perché non sono il tuo forte.

Salute: scegli il cuscino perfetto che ti accompagna anche nei pisolini pomeridiani.

Il consiglio del giorno: ascolta le più belle canzoni del 2022 da abbinare alla carrellata di foto dei momenti più memorabili.

Voto 6 +

Leone

Con Venere contro che ha spento le luci della ribalta e ha acceso quelle della realtà, ti trovi a notare tutti i dettagli piccoli e grandi che hai assolutamente intenzione di cambiare, e che sei capacissimo di fare proprio grazie a Marte. Ti trovi con la stessa consapevolezza della famiglia finlandese che trasferitasi in Sicilia dopo l’estate, decide di ritornare a casa per aspettative diverse da quelle reali. Non sei più disposto a idealizzare, ma a concentrarti su ciò che è concreto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lo hai ritirato in cantina, insieme alle decorazioni dell’albero di Natale.

Lavoro: hai la carica giusta per affrontare qualsiasi impresa.

Salute: prenditi una pausa da scocciature e fastidii.

Il consiglio del giorno: acquista i Papier d’Armenie per togliere i cattivi odori da casa.

Voto 6

Vergine

Adori tutte le provocazioni intelligenti, quelle che ti illuminano lo sguardo, perché con Mercurio a favore sei tra le prime a capirne il significato e l’importanza. Infatti, avrai di certo apprezzato l’istallazione artistica dell’hotel a zero stelle, che costa più di trecento euro a notte e offre solo un letto, un comodino e una lampada. Si trova presso un distributore di benzina ed è pure sold out per i prossimi sei mesi. Per te un’idea davvero smart per far riflettere sullo spreco e la crisi climatica, e non un posto cool come i molti ‘piccioni’ che lo hanno prenotato.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei la fidanzata perfetta da presentare alla mamma.

Lavoro: per divertirti usi vocaboli coltissimi e ricercatissimi, tanto che chi ti legge deve andarli a cercare sul dizionario.

Salute: ti eserciti con indovinelli e giochi di parole.

Il consiglio del giorno: se non vuoi acquistare i coriandoli, puoi sempre tagliuzzare tutte le vecchie riviste e quotidiani che hai in casa, invece di metterli nel bidoncino della carta da riciclare.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Sei sempre attenta alla cura per te stessa, e ora che hai Venere a favore, ti è decisamente più facile e naturale. Hai la voglia e la capacità di essere perfetta in qualsiasi situazione, proprio come la malgara Roberta Colombero, che non rinuncia al trucco e alla piega anche quando si dedica alle sue mucche nella stalla.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei sempre pronta all’impeto amoroso.

Lavoro: un ripassino su congiuntivi e condizionali è d’obbligo.

Salute: emani un fascino davvero lucente.

Il consiglio del giorno: la manicure con i brillantini ormai è un vero classico, anche se sono passate feste e veglioni eleganti a cui partecipare.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Per la tu voglia di curiosità sul mondo esoterico, ho una nuova chicca da raccontarti. Pare che esista l’asparagomante, colei che legge il futuro sulle punte di asparagi, e pare che ci azzecchi pure. Questo personaggio molto curioso è super seguito in Inghilterra, tanto che i giocatori d’azzardo si fidano ciecamente delle sue dritte. Lo so che tu che hai Mercurio che ti appoggia, preferisci sempre dati certi alla mano ma quando si parla di ‘magia e occulto’, ti lasci facilmente trascinare.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: lo consideri un’ospite indesiderato.

Lavoro: per prima cosa devi convincere te stesso che sei davvero abile e molto capace.

Salute: indossa il vestito che ti fa sentire un figo pazzesco, ne hai proprio bisogno.

Il consiglio del giorno: acquista il Time dal giornalaio per iniziare la collezione delle copertine più fiche e celebri di sempre.

Voto 6

Sagittario

Tu che ami i viaggi e i posti curiosi, dovresti visitare le isole sullo stretto di Bering, che si trovano esattamente sul meridiano che scandisce la fine di un giorno e l’inizio di quello seguente. Praticamente si può viaggiare nel tempo. Con Marte in opposizione che ti fa ritardare consegne e lavori, potrebbe essere davvero interessante poter sfruttare questa location a tuo favore per non trovarti sempre in zona ‘Cesarini’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: i baci tu li vuoi solo ricevere.

Lavoro: su critiche e giudizi sei un vero esperto.

Salute: l’ironia ti piace ma solo se si applica sugli altri.

Il consiglio del giorno: acquista un comodo cuscino per la meditazione.

Voto 7 –

Capricorno

Il tuo giudizio è sempre scettico e un po’ troppo concreto, con Mercurio nel tuo segno che ti spinge a ridurre tutto all’osso. Infatti, alla notizia del pescatore che ha rinvenuto un tesoro di banconote ormai macerate e quasi tutte distrutte perché rimaste per troppo tempo nell’acqua salata del mare, invece di incuriosirti sul mistero di questo ritrovamento, tu commenti subito che trattandosi di vecchie Lire la scoperta non ha alcun valore. Cerca di non togliere la magia da tutto quello che ti succede.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: i tuoi baci sono da vero macho come nei film in bianco e nero.

Lavoro: dai a tutti ordini, spesso non richiesti.

Salute: un po’ di gentilezza non guasta mai, ricordatelo.

Il consiglio del giorno: non esagerare con le fette di panettone con la scusa che ormai il dolce è da finire.

Voto 7 +

Acquario

La tua visione del mondo è sempre positiva e super eccitante, complici gli ottimi influssi di Venere e Giove. Ti piacciono moltissimo le storie interessanti, come quella che di recente ha avuto come protagonista Edward Norton, che ha scoperto di essere uno dei veri discendenti della mitica Pocahontas. Il lieto fine per te è sempre assicurato.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: è la cigliegina sulla torta della tua perfetta giornata.

Lavoro sei la persona perfetta con cui lavorare.

Salute puoi dire ad alta voce che ti piaci tantissimo.

Il consiglio del giorno: acquista un mazzo di carte dei tarocchi per imparare quest’antica arte divinatoria.

Voto 7

Pesci

Potreste porre un po’ troppa attenzione alla salute, come darvi torto con Marte contro che risucchia buona parte delle energie. Oggi sarete davvero un po’ troppo tormentati con la Luna in opposizione. Se pensate che il vostro benessere passi dal transito intestinale, vi avverto che un recente studio sconsiglia di trascorrere ore nel ‘pensatoio’ perché potrebbero dare proprio l’effetto contrario e indesiderato. Piuttosto puntate su una dieta ricca di fibre.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: giocate a nascondino con le emozioni. Vediamo chi farà per primo tana.

Lavoro: prima o poi toccherà anche a voi provare ad accendere il pc.

Salute: attenti a procrastinare per troppo tempo.

Il consiglio del giorno: inaugurate la vostra nuova agenda cartacea, è già un buon inizio.

Voto 6 –