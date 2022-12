Oroscopo della settimana dal 5 all’11 dicembre 2022: coccole per Leone e Sagittario Con l’oroscopo della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 dicembre 2022, Mercurio entra in Capricorno. Così saranno i segni di terra a prendere in mano la situazione organizzativa per queste festività imminenti.

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 dicembre 2022, dà il via ufficialmente alle preparazioni per il prossimo Natale. Per fortuna Mercurio entrerà nel segno del Capricorno e quindi il pensiero si farà decisamente più organizzato, anzi, potremmo serenamente delegare i compiti ai segni di terra che ne saranno felicissimi.

Oroscopo settimanale 5 – 11 dicembre 2022: le previsioni segno per segno

Intanto, mentre Venere si trova ancora nel segno del Sagittario a scaldare i cuoricini dei segni di fuoco, l'8 di dicembre ci sarà la luna piena. È proprio in quella giornata e per quarantott'ore direi che sarà bene tenere a freno la lingua perché il bisogno di dire tutto quello che pensiamo sarà incontrollabile.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mercurio che entra nel segno del capricorno ti toglie definitivamente anche l'ultimo briciolo di voglia di lavorare perché con il pianeta del pensiero e dell'intelletto messo di traverso ogni attività mentale ti risulterà insopportabile. Che poi, con Marte e Venere entrambi a favore, ritieni che sia doveroso spendere tutto il tuo tempo in baci, coccole e sesso senza avere alcun senso di colpa nei confronti del capo e dei colleghi.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mercurio ritorna a tuo favore e tu quantomeno riacquisti lucidità mentale, proprio quella che ti sarà utile quando non avrai ancora capito come mai lo spirito del Natale non abbia ancora attecchito nel tuo cuoricino. Per fortuna devi aspettare ancora poco perché questo succeda. Nel frattempo puoi sfruttare questa settimana per chiudere tutte le attività lavorative rimaste in sospeso e preparare il terreno per goderti coccole e piaceri della settimana prossima. Ricordati che con Saturno e Urano che ti tengono d'occhio sarà bene non lasciare indietro alcun dovere ufficiale.

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per fortuna Mercurio sta tornando, se non proprio dalla tua parte, almeno in posizione neutrale, e si sa che a te Mercurio piace parecchio perché ti fa tornare in circolo quegli zuccheri cerebrali necessari per avere la battuta pronta e il pensiero elastico. Quindi ricominciano ad affiorare le parole fin su nella tua testolina e la cosa ti rilassa parecchio. Per l'amore dovremo attendere ancora un attimo e sopportarti così: brontolone e super critico.

Voto 6 politico

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per fortuna che avevo avvisato per tempo. Ti avevo detto di concludere tutte le più importanti attività lavorative entro la fine della scorsa settimana. Se mi hai dato retta adesso tutto filerà liscio perché di Mercurio in opposizione puoi serenamente fregartene, questo pianeta ti renderà difficile ogni genere di comunicazione, soprattutto quelle verbali. Quello che rimane forte e invece la comunicazione non verbale: con gli abbracci, con gli sguardi e anche con le emoticons. Ti si ama comunque parecchio.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sfrutta ancora per tutta questa settimana un sex appeal che ti renderà appetibile anche con il maglione brutto con le renne che ti aveva regalato l'anno scorso la vecchia zia… Che poi pare tra l'altro che vadano di moda. Grazie a Marte e a Venere a favore tutto ti sembrerà filare liscio e soprattutto niente potrà scalfire il tuo cattivo umore. Sarà che questa cosa naturale di fregartene di tutto quello che pensano gli altri ti sta riuscendo bene. Continua così!

Voto 8 e mezzo

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

L'amore resta un argomento decisamente da non toccare. Ma per fortuna Mercurio, che torna a tuo favore, ti fa riattivare quella parlantina di chi riuscirà persino a convincerci che coccole e abbracci sono sopravvalutati soprattutto di questi tempi natalizi. Tu continui a stare benissimo per i fatti tuoi, anzi, se fosse possibile metterti sulla schiena un cartello con scritto "non disturbare" lo faresti immediatamente. Con tanto di multa per chi non lo rispetta.

Voto 5 e poco più

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Peccato per quel Mercurio che si è messo in una posizione tale da rendere un pochino meno teatrali, meravigliose e memorabili le tue dichiarazioni d'amore. Per questa settimana dovremmo accontentarci delle grandi notti di sesso. Ma sono sicura che nessuno se ne lamenterà! Anzi, possiamo approfittare di Venere a tuo favore per lasciare a te il compito degli allestimenti natalizi in casa e in ufficio.

Voto 9 e mezzo comunque

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa sensazione di avere tutto sotto controllo, ma anche di averne assolutamente bisogno, si amplificherà in questa settimana quando il tuo cervello sarà allertato come quello di una sentinella di guardia. Hai bisogno di avere le cose chiare, spiegate per bene, firmate controfirmate e timbrate tutte di fronte a te. Che si tratti di amore, di lavoro o anche di amicizia non vuoi sorprese.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai già dovuto rinunciare a Mercurio che si è spostato dal tuo segno zodiacale per andare nel Capricorno. La cosa ti ha scocciato parecchio ma continui a goderti Venere nei tuoi gradi. Anzi, questa Venere te la godrai ancora di più e in ogni minuto della giornata: ti abbandoni ai piaceri, quelli più sollazzanti e leggeri, come fischiettare in bicicletta o perdere tempo sbaciucchiando chi ami. Non sarò certo io a fermare questo tuo momento di dolcezza!

Voto 8 da goderti tutto

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il fatto che Mercurio, pianeta del pensiero, sia entrato nel tuo segno zodiacale proprio quando ti prepari al rush finale lavorativo, ti fa sentire un segno davvero fortunato! E lo sei. Hai davvero tutte le carte in regola per chiudere al meglio le situazioni che ritieni non ti soddisfino anche perché, non dimentichiamocelo, Venere in questa posizione ti rende decisamente più emotivo e sensibile, con un sesto senso più sviluppato. Sfruttalo.

Voto 7 e mezzo e sto

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Resti sempre tra i segni zodiacali che si godono queste giornate con il più alto livello di piacere possibile. Quindi, insomma, quello che sto per dirti prendilo con le pinze. Mercurio in Capricorno potrebbe spingerti un po' più in là a fare dei pensieri profondi qualche volta lasciando spazio alla malinconia. E si sa che a te la malinconia non piace per niente, soprattutto quando abbassa il livello di adrenalina.

Voto 9 abbondante

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Almeno l'attività intellettuale sembra essersi un pochino ripresa. Aiuta, a voi confusi di natura, a fare il punto della situazione in un periodo nel quale state mettendo tutto ma proprio tutto in discussione. Persino il vostro nome di battesimo.

Voto ancora 5