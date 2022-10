Oroscopo della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2022: Cancro e Pesci torno ad innamorarsi Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 31 ottobre a domenica 6 novembre 2022 vedremo anche Mercurio entrare ufficialmente nel segno d’acqua dello Scorpione dove si trovano il Sole e Venere. Insomma i segni d’acqua mostreranno un intuito infallibile.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 31 ottobre a domenica 6 novembre 2022 anche Mercurio, il pianeta del pensiero, si stanzia nel segno dello Scorpione pur avendo ripreso a muoversi piuttosto velocemente. Questo significa che l'intuito sarà decisamente più profondo e soprattutto che ad essere dotati di grande spirito saranno proprio i tre segni d'acqua.

Oroscopo settimanale 31 ottobre – 6 novembre 2022: le previsioni segno per segno

La settimana inizia il 31 ottobre con la festa di Halloween che, nelle antiche culture naturaliste, si chiamava Samhain. Era una delle otto feste della ruota dell'anno, quella nella quale i due mondi, quello dei vivi e quello dei morti, si riunivano. Le porte si schiudevano e il tempo si fermava per una notte. Era così importante da indicare l'inizio del nuovo anno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Finalmente anche Mercurio si è tolto dalle scatole e a te sembra di rinascere. Ma dato che hai molte cose da far pagare a chi ti ha fatto innervosire nelle scorse settimane (e soprattutto dato che ti piace farti sentire bene dopo qualche giorno di silenzio), romperai tantissimo le scatole. Lo dico in senso buono, si intende! Anzi diciamo che riprendi tutto il tuo sex appeal che avevi temporaneamente sospeso.

Leggi anche Oroscopo del 27 ottobre 2022

Voto 7 e mezzo solo per il sex appeal.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere e Mercurio sono proprio in opposizione mentre Saturno ti dà fastidio e Urano ti fa venire voglia, ogni volta che devi iniziare una discussione, di lasciar perdere e fare le valigie. Ecco diciamo che la calma e la capacità di affrontare la situazione a sangue freddo non faranno proprio parte del tuo carattere questa settimana. Chi pensava di addolcirti stappando una bottiglia di rosso ha proprio capito male.

Voto 5 e mezzo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con tutti questi pianeti in Scorpione tutti i tuoi neuroni si sentono eccitatissimi, praticamente come se fossi ad una cena con delitto e tu il capo delle ricerche. Insomma Gemelli qualsiasi cosa abbia a che fare con la stimolazione intellettuale voi la adorate fin da subito. Anzi, se Mercurio vi stuzzica, Marte vi dà le energie per osare, mostrando sicurezza anche quando avete qualche dubbio. In amore sarete perfetti per dare la sensazione di uno sul quale si possa contare.

Voto 8 e mezzo per il capo delle indagini.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L'amore si riaccende e ti riaccende quindi d'un tratto torni ad essere un generatore automatico di frasi sentimentali ad effetto anche verso chi hai appena conosciuto. Che tu abbia voglia di coccole è assolutamente chiaro ma il punto è che non si potrà in alcun modo evitare di fartele, un po' come ad un cucciolo di Labrador che ti si avvicina quando mangi la brioche. Stai tranquillo però che anche la tua testolina sarà irresistibile, non soltanto gli occhioni.

Voto 9 per gli occhioni da Labrador.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non è proprio il momento di arrabbiarti e, se possibile, nemmeno di giudicare te stesso. Rimanda ogni tabella dei pro e dei contro e soprattutto ogni decisione delicatissima sul tuo futuro almeno tra qualche settimana. Adesso hai l'impressione che il tuo cuoricino sia finito come il cellulare in fondo al water. Irrimediabilmente.

Voto 5 per il cuoricino fuori uso.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Possiamo dirci piuttosto fortunati questa settimana, cara Vergine, soprattutto perché tu la smetterai di cercare un errore anche nei pensieri degli altri. Questo è tutto merito di Venere e Mercurio che ti danno tregua e ti rendono la solita perfettina ma con molta pazienza verso chi non è evidentemente alla tua altezza. Amici, parenti, fidanzati e figli possono tirare un momentaneo sospiro di sollievo.

Voto 7 per la pazienza.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Così desiderosa di avere tutti ai tuoi piedi e tutto nel tuo frigorifero o nel tuo armadio non ti si vedeva da un pezzo. La tua straordinaria capacità di mediare, di darti dei limiti e soprattutto ti porti un freno adesso sembra veramente essersene andata dall'altra parte del mondo e tu non sai assolutamente resistere e ad alcun piacere. Ma saranno felici i fidanzati che dovranno prendersi qualche giorno di ferie per sessioni extra di sesso selvaggio.

Voto 9 per le sessioni di sesso selvaggio.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti sembra di avere praticamente tutto quello che ti serve: amore, spirito di iniziativa, cervello sempre pronto a mettersi in moto e tante energie, da usare sopra e sotto le coperte. E' uno di quei pochissimi periodi nei quali ti senti in equilibrio con te stesso e con il resto del mondo e quindi direi di sfruttarlo alla grande.

Voto 9 abbondante.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non sai proprio più dove sbattere la testa, questa è la sensazione più forte! Se Marte ti innervosisce e ti toglie ogni certezza, Venere e Mercurio dal segno dello Scorpione sembrano proprio scuotere la testa e allargare le braccia. Non sanno come aiutarti e tu vuoi soltanto sederti per terra lì dove sei e metterti a piangere. Qualcosa succederà.

Voto 6 scarso.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti senti veramente un fico e soprattutto hai la sensazione che finalmente se ne accorgano tutti quelli che ti circondano. Quando dai un ordine non dovrai ripeterlo due volte e nessuno oserà contraddirti: questo è proprio quello che ti fa stare bene. Il bello però è che forse non te ne accorgi ma in questi giorni gli ordini li dai con molta più dolcezza. Ti accorgerai di come l'amore funzioni molto di più delle minacce militaresche.

Voto 7 e mezzo per la dolcezza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere e Mercurio a sfavore abbassano decisamente il tuo livello di genialità. Succede anche ai migliori e, quando succede, la cosa migliore da fare è distrarsi. Quindi sappi che hai la giustificazione dell'astrologa se invece di andare in ufficio decidi di fare una passeggiata nel bosco o dedicare una mattina al cinema. Sono sicura che non sarà tempo perso.

Voto 6 per la sincerità.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere e Mercurio a favore ti ringalluzziscono parecchio e sembrano proprio rivitalizzare come un defibrillatore il tuo cuoricino. Anzi, il tuo cuoricino e anche la tua testolina. Certo, resta la sensazione di scattare ogni volta che qualcosa non sembra funzionare come tu vorresti e di avere la lacrima facile che sia di nervosismo o di insicurezza. Resta Marte a sfavore ma tu adesso hai tutte le capacità di chiuderlo nello sgabuzzino.

Voto 8 e mezzo.