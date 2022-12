Oroscopo della settimana dal 12 al 18 dicembre 2022: Capricorno e Vergine ritrovano l’amore Nell’oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 dicembre 2022 abbiamo Venere che entra in Capricorno. Ottimo per i segni di terra, che ritrovano l’amore e la voglia di coccole.

Con l’oroscopo della settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 dicembre 2022, stiamo correndo veloci verso la fine dell’anno. Anche Venere passa nel segno del Capricorno, cosa che renderà decisamente più alta la nostra selettività quanto a regali che facciamo e riceviamo.

Oroscopo settimanale 12-18 dicembre 2022: le previsioni segno per segno

Proprio Venere in Capricorno però renderà dolci, pazienti e molto ma molto generosi i segni di terra. Anche la Vergine, che ultimamente si è mostrata insofferente.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Proprio adesso che attorno a te aleggia l’amore, come le canzoni di Natale al centro commerciale, Venere passa a sfavore. Ti rimane Marte, certo, che continua a renderti sexy e attraente nei confronti del partner, ma tutti coloro che non hanno nei tuoi confronti alcun appetito erotico sentiranno come un muro di ghiaccio a separarvi. Ti fai gli affari tuoi e ti scoccia un po’ anche quando qualcuno si avvicina per i tradizionali abbracci natalizi. Mantieni volentieri le distanze di sicurezza.

Voto 6 scarso

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere e Mercurio a tuo favore, mentre Marte si trova nel segno successivo al tuo, significa che i beni, quelli fisici proprio, saranno una priorità. Ricontrolli più volte il tuo conto in banca, ti assicuri che tutto il tuo guardaroba sia lavato e stirato e che Babbo Natale abbia capito bene tutto quello che avevi scritto nella letterina. Inutile dire che tutti coloro che riusciranno a tranquillizzarti e darti un senso di protezione sono i benvenuti. Tu hai voglia di stabilità e concretezza. Sarà anche che Saturno ultimamente si è comportato come uno tsunami, quindi è probabile che ci sia qualcosa da ricostruire.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Finalmente anche Venere è uscita dal segno del Sagittario, e quindi la smette di guardarti storto come la suocera quando non metti la maglia della salute ai tuoi figli. Insomma, torna a circolare dell'amore in quell’ammucchiata di feromoni che ti hanno eccitato di recente. Anzi, Marte nel tuo segno zodiacale, retrogrado per di più, ti ha dato energie che forse ultimamente non sei riuscito sempre ad indirizzare e utilizzare come avresti voluto. Adesso torna l’armonia e tu rimetti tutto a posto senza perdere un briciolo del tuo coraggio e della sensualità che ti sei conquistato.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le emozioni vengono messe temporaneamente da parte, come se non fossero più una tua priorità. Lo so che la cosa potrebbe farti sentire spaesato Cancretto, ma ti abituerai in fretta. Il senso di solitudine potrebbe impossessarsi di te ma, dopo il primo periodo malinconico, diventerà desiderio di fare l’eremita sulla montagna. Con nemmeno il cellulare carico. Vedrai che la voglia di startene solo soletto con i tuoi pensieri non sarà per niente male. Certo, tocca spiegarlo a chi ha organizzato vacanze di famiglia e cenoni.

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

È stato bello avere Venere che ti massaggiava il cuoricino, mentre Marte ti dava la forza di seguire le emozioni. Ti sei sentito come rinascere nella tua pelle di Leone. Ma purtroppo Venere si è spostata, e tu ti ritrovi con delle cose che ancora devi risolvere o aggiustare. Saturno non ti dà tregua ancora per un pochetto. No problem, pensa che hai ricaricato le batterie e adesso sei ancora più determinato di prima.

Voto 6

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Abbiamo capito che questo Marte in Gemelli ti darà fastidio per un po’ e su questo, cara mia, è meglio che ti metti l’anima in pace. In compenso, però, arrivano Mercurio e Venere, tutti e due a tuo favore così tu, ma anche chi ti circonda, potete tirare un sospiro di sollievo. Il desiderio di sterminare chiunque faccia parte del tuo cerchio di conoscenze si affievola e addirittura potresti provare dell’affetto. Ma senza esagerare. Continui ad essere pigra e brontolona ma viene a galla la voglia di goderti il tempo che ti rimane libero dal tuo solito iperattivismo. Sono sicura che lo sfrutterai al meglio.

Voto 7+

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il periodo è stato grandioso e non puoi di certo lamentarti Bilancina. Adesso, però, la tua amata Venere passa a sfavore e tu potresti dire di esserti stufata di fare la fidanzatina modello. Hai voglia di essere cattiva, agguerrita e diabolica ma sempre straordinariamente sexy. Questa bella capacità di farti valere con coraggio ed energia ti sta piacendo parecchio… Adesso proverai anche il brivido di mandare a quel paese senza nemmeno avere buoni motivi inattaccabili.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tutto si predispone per migliorare il tuo umore, e la cosa ti piace parecchio. Perché, diciamocelo che nelle ultime settimane quest’ansia di tenere tutto e tutti sotto controllo ti stava facendo perdere quel piccante che è nel tuo istinto indipendente e nomade. Adesso ti rilassi, ti ami e soprattutto ti fai amare. Senza bisogno di certificazioni notarili. Spunta persino un sorriso dolce, paziente e ammaliante.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

È stato bellissimo avere Venere a favore per contrastare Marte contro, ma adesso se ne è andata. Venere ti ha fatto scoprire quei piaceri dei quali si può godere anche quando le energie non ti supportano. Né quelle fisiche né quelle emotive. Adesso tocca ricordarsi la lezione, ma mettendoci del tuo. Anzi, prova a rivalutare tutte le persone che ti danno un senso di sicurezza e protezione. Forse le hai sottovalutate.

Voto 5 e tre quarti

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L’amore arriva come Santa Lucia, portando doni, e tu sei felice. Era ora. Ricordati, però, di tutto quello che hai vissuto nelle scorse settimane: che ti sia da guida come il navigatore dell’auto. Sei stato sensibilizzato a provare emozioni che spesso rifuggi e proprio da qui devi ripartire, ora che senti di poter mettere ordine in quello che fai. Venere rende tutto più semplice.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

C’è sempre un bellissimo Marte a favore che ti porta ad essere energico, ottimista ancora più del solito, propositivo e carico di fascino. Anzi, questa Venere che si mette nel segno zodiacale prima del tuo, ti apre ad una emotività solitaria e malinconica, sensibile e dolcissima che ti crea empatia con chi ti circonda. Quindi sarai sempre audace ma senza dimenticare i sentimenti vicini.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ritorna la voglia di stare in mezzo alla gente, senza che l’istinto omicida si scateni anche quando qualcuno respira. Quindi bene. Merito di Venere. Hai bisogno di pace in quel cuoricino tormentato, e la troverai finalmente. Anzi, i pensieri si metteranno in ordine anche quando riguarderanno cose che vuoi concludere e “no” che vuoi dire.

Voto 6