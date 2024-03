L’oroscopo di domani, venerdì 8 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 8 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Continua ad essere potente la forza di Nettuno: tanta arte, tanto sentimento e anche tanta confusione. Tutto questo aumenterà con la Luna nuova in Pesci di domenica: il segno fortunato sarà il segno dei Pesci, mentre il segno sfortunato è la Vergine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, venerdì 8 marzo 2024, vede un Mercurio sempre più vicino a Nettuno in Pesci: grande spiritualità, grande interconnessione col mondo e connessione con noi stessi, grande confusione e rimessa in discussione. Insomma rimandiamo le decisioni e prendiamo tempo per ascoltarci. Il segno fortunato di domani sarà il segno dei Pesci, mentre il segno sfortunato è la Vergine.

Ariete

Amore: lo distribuisci come le mimose alla festa della donna.

Lavoro: sfrutta il tuo charme per ottenere tutto quello che vuoi.

Fortuna: è come l’amico con cui puoi ideare mille marachelle.

Il consiglio del giorno: trucco e parrucco da serata di gala.

Voto: 8 un vero peperoncino.

Toro

Amore: lo annoi da morire con troppe parole.

Lavoro: i tuoi discorsi sono sicuramente molto specifici e importanti, purtroppo non hai la capacità per ottenere abbastanza attenzione.

Fortuna: solo lei ti capisce profondamente e ti supporta in ogni situazione.

Il consiglio del giorno: concentrati solo su notizie di gossip.

Voto 5 da alleggerire.

Leggi anche L'oroscopo di martedì 5 marzo 2024

Gemelli

Amore: cotto, mangiato e pronti al successivo.

Lavoro: così dinamici che per starvi dietro bisogna geolocalizzarvi.

Fortuna: la prendete di prima mattina come un buon integratore.

Il consiglio del giorno: acquistate i biglietti dei concerti a cui vorrete andare nei prossimi mesi.

Voto 8 e mezzo socialite.

Cancro

Amore: conosci perfettamente l’importanza di questo purissimo e grandissimo valore.

Lavoro: sei al pari di un sommo saggio delle tribù antiche.

Fortuna: ti aiuta a puntare sempre più in alto e tu la segui ciecamente.

Il consiglio del giorno: promuovi la gentilezza anche quando ti trovi in mezzo al traffico cittadino.

Voto 6 consapevole.

Leone

Amore: ti innervosisce parecchio.

Lavoro: prima di dare una rispostaccia conta fino a dieci, potresti anche cambiare idea.

Fortuna: ti senti come se avessi sulla testa la nuvoletta tempestosa di Fantozzi.

Il consiglio del giorno: guarda tutti i video ASMR che potrebbero regalarti un po’ di calma.

Voto 5 pronto ad eruttare.

Vergine

Amore: sei una mina vagante.

Lavoro: occhio a fare qualche pasticcio.

Fortuna: è come un buon amico che prova a toglierti dai guai ma non sempre ci riesce.

Il consiglio del giorno: prima di agire chiedi sempre consiglio a chi ti sta vicino.

Voto 6 troppo istintiva.

Bilancia

Amore: ti ci dedichi profondamente con tutta te stessa.

Lavoro: preparati a grandi e importanti svolte.

Fortuna: ti assicura il successo in ogni tua scelta.

Il consiglio del giorno: ascolta profondamente il tuo sesto senso.

Voto 8 e mezzo sicura delle tue scelte.

Scorpione

Amore: sei a dieta ferrea.

Lavoro: sempre molto bravo ma non aspettarti la pacca sulla spalla.

Fortuna: anche lei al momento ti chiede una pausa.

Il consiglio del giorno: prenota adesso che hai tempo i voli per le vacanze estive.

Voto 5 cuoricino sensibile.

Sagittario

Amore: sei una vera sex machine.

Lavoro: l’unico tuo apporto è il tuo bel sorriso.

Fortuna: con la bellezza in sex appeal puoi ottenere tutto.

Il consiglio del giorno: completino intimo in latex per fare una sorpresa al partner.

Voto 8 e mezzo Supersex

Capricorno

Amore: non ti lasci sfuggire neppure un’occasione.

Lavoro: riesci a seguire perfettamente una telefonata, una Conference call mentre scrivi un’e-mail. Sei un vero vero fenomeno.

Fortuna: ogni tanto la porti fuori anche per divertirti.

Il consiglio del giorno: concediti un po’ di riposo facendo una cosa per volta.

Voto 8 come la dea Kali.

Acquario

Amore: sei pronto a dare di tutto e di di più.

Lavoro: senza di te l’ufficio sarebbe sicuramente un luogo molto più noioso.

Fortuna: insieme siete un duo invincibile.

Il consiglio del giorno: invia quel quel messaggino che per mesi conservi gelosamente che sia amore o lavoro, oggi vale tutto.

Voto 8 e mezzo invincibile.

Pesci

Amore: sapete perfettamente come sorprendere il partner.

Lavoro: pronti a qualsiasi sfida, anzi la cosa vi esalta parecchio.

Fortuna: e come una spruzzata di sprinkles su un gelato.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso per ceramisti così da sfruttare la vostra fantasia.

Voto 7 e mezzo creativi.