L’oroscopo di oggi 8 giugno 2023: Acquario e Gemelli pazzi d’emozione Nell’oroscopo di oggi, giovedì 8 giugno 2023, il trittico tra il Sole, Lilith e Chirone sembra indicare grande ottimismo. Ognuno possiede le armi per salvarsi sia come singolo che come comunità. Nelle previsioni delle stelle il segno fortunato è la Bilancia mentre il Toro il segno sfortunato.

L'oroscopo di oggi, giovedì 8 giugno, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Aquario

12 Pesci

C'è un bellissimo trittico nell'oroscopo di oggi tra il Sole, Lilith e Chirone. Queste parti celesti sembrano indicare che ciascuno ha in se stesso le armi per salvarsi sia come singolo che come comunità. Insomma un messaggio di grande ottimismo!

La Luna si trova ancora nel segno dell'Acquario e da qui renderà la Bilancia il segno fortunato di oggi e il Toro il segno sfortunato, nonostante Giove.

Ariete

Ora che hai scoperto che la pratica di baciarsi sulle labbra ha più di 2500 anni vorresti dare il tuo contributo per un upgrade, come quello dall’economy alla business class sui voli. Con Venere, Marte e anche la Luna dalla tua sei pronto a sperimentare qualsiasi voglia ti venga in mente. Tu ti lasci trascinare dal tuo sesto senso che ti guida verso zone inesplorate.

Amore sei un vero esperto nello strip-tease in cinque secondi.

Lavoro ti piace dare ordini anche al capo.

Salute: le tue energie sono inesauribili come le lampade da giardino solari che si accendono immancabilmente al tramonto.

Il consiglio del giorno: cerca una tutina tutta aderente stile ‘Occhi di gatto’.

Voto 7 e mezzo

Toro

Eviti lo specchio come il tuo peggior nemico con Venere contro e anche la Luna storta. Invece di vedere tutto nero ascolta i consigli di Jane Fonda che dichiara che la vera ricetta di bellezza è perseguire i propri sogni e progetti e non la tanto acclamata chirurgia estetica. Tu che sei un vero cervellone mettiti subito all’opera.

Amore: sei troppo impegnato per concederti dolcezze notturne.

Lavoro: sei un vero brontolone che si lamenta per tutto, anche quando riceve un pagamento.

Salute: anche la Coca-Cola tu la ordini ‘diet’ perché stuccato da troppo zucchero.

Il consiglio del giorno: sfodera una tutina da palestra anni ottanta.

Voto 6 –

Gemelli

Con tutto quell’entusiasmo che vi forniscono Marte e la Luna a favore il posto giusto per voi è partecipare al festival dei Matti a Venezia. Infatti potreste imparare come sfruttare appieno tutta l’energia frenetica che vi pervade da testa a piedi in questo periodo e che spesso vi fa sentire poco realizzati, come dei criceti che fanno girare la ruota. Voi avete bisogno di focalizzare le vostre grandi ambizioni e imparare a seguirle pedestremente senza distrazioni.

Amore: vorreste aggiungere un paio di nuove posizioni, da voi ideate, allo storico testo del kamasutra.

Lavoro: vi piace così tanto il gioco d’azzardo che scommettete su tutto anche se e quando arriverà la telefonata dal vostro cliente.

Salute: siete più snodati degli atleti del Cirque du Soleil.

Il consiglio del giorno: organizzate una festicciola tra amici in casa, ma non esagerate.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Hai bisogno di un po’ di relax per digerire Venere che ti ha salutato. Sfrutta le tue capacità logiche per trovare mete isolate e ideali alla tua pochissima voglia di interfacciarti con l’umanità. Fa proprio al caso tuo un bel giro in barca nell’arcipelago delle isole pontine proprio nel mese di giugno, quando ancora tutti lavorano e ti puoi godere questo tipo di mete in modo assolutamente esclusivo. Ricordati solo di evitare categoricamente il week end, perché sicuramente troverai una bella ressa.

Amore: ti prendi una pausa riflessiva da dolcezze e poesie in rima baciata.

Lavoro: tu pretendi sempre conferme scritte perché raccogli documentazione, non si sà mai.

Salute: da bravo intellettuale per te conta più la sostanza che la forma.

Il consiglio del giorno: segui un corso per prendere la patente nautica.

Voto 7

Leone

A livello fisico sei assolutamente impeccabile e anche se hai Venere a favore con Mercurio e la Luna contro i tuoi modi sono come quelli dei giganti che abitano le terre desolate dove vive il GGG. Proprio come le due tenniste squalificate per aver ridotto in lacrime i raccatta palle al Roland Garros. Hai un’assoluta necessità di ripassare come si deve le buone maniere.

Amore: se pronto ad osare posizioni estreme.

Lavoro: tu seduci anche la macchinetta del caffè per ottenere una bevanda gratis.

Salute: non temi levatacce la mattina presto che seguono lunghe serate di bagordi.

Il consiglio del giorno: prendi lezioni di padel, il gioco del momento.

Voto 7 –

Vergine

Tu non ti fai assolutamente intimorire da Saturno contro perché con Mercurio a favore sai di avere tutte le capacità intellettuali per poter contrastare questo malefico pianeta. Sei proprio come i romagnoli, di indole positiva, che nonostante le difficoltà sanno sempre come risollevarsi. Infatti a poche settimane dalla grande alluvione hanno già riallestito le spiagge del litorale che sono pronte ad accogliere centinaia di turisti. Tu hai grande inventiva e spirito di ospitalità.

Amore: gli appuntamenti romantici sono ben organizzati con una routine ferrea.

Lavoro: sei dotata di grandissima pragmaticità.

Salute: opti sempre per un look classico ed elegante adatto a qualsiasi tipo di situazione.

Il consiglio del giorno: vai in ferramenta per rifornire la tua invidiabile cassetta degli attrezzi.

Voto 8

Bilancia

La tua sensibilità, grazie a Venere a favore, è enfatizzata in questi giorni dalla Luna. Sei una vera sensibilona, infatti alla notizia che il famoso glicine di Milano, protagonista di un’accesa diatriba, sia stato ‘salvato’ perché farà parte del Museo della Resistenza tu hai sussultato di gioia. Tu ad ogni notizia positiva sei pronta a organizzare subito una gran festa invitando tutta la tua rubrica del telefono.

Amore: ti concedi anima e corpo all’amore.

Lavoro sai essere così persuasiva che ti mandano avanti nelle trattative più ostiche.

Salute: la mattina quando esci di casa pare che tu sia pronta per sfilare in passerella.

Il consiglio del giorno: prova lo stile ‘mermaid’ con i capelli finto bagnati.

Voto 6 –

Scorpione

I Gialappa’s potrebbero soprannominarti ‘ottusangolo’ perché sei fornito di poca empatia e arguzia a causa di Venere, Mercurio e della Luna contro. Su questo argomento però tu hai di certo un bel margine di miglioramento. Devi sapere che già i dinosauri erano riusciti a sviluppare la capacità di accogliere e capire il punto di vista dei loro simili. Se ci sono riusciti loro, che di certo non hanno spiccato per grande intelligenza, di certo ci potrai riuscire anche tu. Devi solo aprire il tuo dolcissimo cuoricino, ti assicuro che è la chiave di tutto.

Amore: sei intento a codificare tutte le tue emozioni.

Lavoro: quando hai qualche dubbio chiedi subito un consiglio al tuo collega secchione.

Salute: non importa che tu sia poco coordinato, buttati nella mischia, vedrai che nessuno se ne accorgerà.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di balli di gruppo.

Voto 5

Sagittario

Ti piace mischiare il sacro con il profano proprio come i tifosi del Napoli che spesso si lasciano scappare cori da stadio anche in chiesa. Con Mercurio, Venere e anche la Luna a favore tu segui ardentemente tutte le tue passioni. Sei così annebbiato dagli istinti che spesso non sai percepire se tu stia vivendo un sogno o la realtà. Stare con i piedi per terra per te è davvero complicatissimo.

Amore: sei un animo davvero tenero, perché sempre pronto a donarti totalmente al partner.

Lavoro: la perfetta giornata lavorativa per te di conclude sempre con un aperitivo.

Salute: pretendere di vederti fermo per almeno due secondi nello stesso punto è davvero impossibile. Tu sei in moto perpetuo.

Il consiglio del giorno: organizza una partitella ci calcetto con amici e colleghi.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Spesso le tue scelte sono unicamente dettata da una logica e volotà granitica, perché esaltata da Mercurio, che pecca di almeno un cucchiaino di mancanza di empatia. Lo so che fatichi ad ammettere le tue mancanze per questo dovresti prendere esempio dalla glaciale ma sempre sulla cresta dell’onda Brooke Logan. Infatti da una recente intervista all’attrice che interpreta questo personaggio da quasi quarant’anni si evince che la protagonista di Beautiful ha insegnato come spesso, dopo scelte devastanti ci sia sempre la possibilità di redimersi. Ammettere qualche tuo piccolo errore sarà un gesto davvero rivoluzionario.

Amore: ormai è un appuntamento fisso nella tua agenda.

Lavoro: ammetti le tue debolezze, vedrai che sarai ancor più apprezzato.

Salute: un po’ di sano jogging al parco durante la bella stagione è d’obbligo.

Il consiglio del giorno: fai una telefonata alla tua migliore amica delle elementari.

Voto 7

Aquario

Per solleticare un po’ il romanticismo e la dolcezza che ti sembra di aver totalmente dimenticato, a causa di Venere contro, dovresti ascoltare il podcast di Federica Cacciola che spiega come funzionano l’amore e il sesso nei tempi moderni. Con la Luna a favore potresti anche tu ritrovare un certo sano prurito sotto la cintura dove pensavi che tutto fosse ormai irrimediabilmente addormentato.

Amore: per risvegliarti hai bisogno di una rianimazione bocca a bocca.

Lavoro: allo scoccare delle sei in punto cade automaticamente la penna.

Salute tu hai bisogno di un personal trainer molto paziente anche solo per allacciarti le scarpe.

Il consiglio del giorno: metti tra i tuoi preferiti il podcast ‘Piacere Mio’.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Voi che siete persone di sostanza non vi soffermate troppo sui piccoli difetti fisici perché quello che più vi interessa sono la qualità e la quantità di materia grigia che trovate nei vostri interlocutori. Sono certa che troviate davvero poco rilevante la polemica sulle imperfezioni al viso di Giulia De Lellis perché apprezzate profondamente la capacità imprenditoriale dell’influencer. Con Mercurio a favore voi soppesate il successo dall’impegno, dalla strategia e dalla fama.

Amore: voi sapete sempre come rendere felice il partner.

Lavoro: puntate sempre al massimo risultato in relazione al vostro impegno. Siete sempre molto obiettivi.

Salute: voi puntate più sulla salute che sull’outfit perfetto da palestra.

Il consiglio del giorno: prenotate una seduta dall’osteopata.

Voto 8 e mezzo