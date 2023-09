L’oroscopo di oggi 7 settembre 2023: Cancro e Pesci non riescono a decidersi L’oroscopo di oggi, giovedì 7 settembre 2023, e le previsioni segno per segno: Marte è isolato nel cielo. Un pianeta isolato non fa aspetti con gli altri, quindi rimane più debole. Sarà più difficile agire in modo lucido e diretto soprattutto per Ariete, Cancro e Capricorno.

L'oroscopo di oggi, giovedì 7 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Marte si trova isolato per tutta la giornata. A parte ovviamente quando farà degli aspetti (veloci) con l'Ascendente. Con tanti pianeti retrogradi contemporaneamente, avere Marte isolato diminuisce ancora di più la nostra voglia e capacità di prendere in mano le situazioni in modo fattivo.

Con la Luna di oggi in Gemelli il segno fortunato è l'Acquario, che ne ha davvero bisogno, mentre il segno sfortunato è la Vergine (ma solo per oggi).

Ariete

Non sentirti fisicamente al 100% è decisamente disturbante, ma tu affronti questa opposizione a Marte con la delicatezza e diplomazia di Myrta Merlino che entra in punta di piedi nel salotto di Pomeriggio Cinque. Puoi addirittura armarti di sorrisetti di convenienza, che con la Luna a favore sono proprio lì, a portata di mano.

Amore: il connubio perfetto: amare il migliore amico.

Lavoro: ti mimetizzi con il colore delle pareti.

Fortuna: dai volentieri spazio agli altri.

Il consiglio del giorno: dieci minuti comodo sul divano te li puoi concedere.

Voto: 7 –

Toro

Necessiti di dinamismo e movimento, sia fisico che mentale, altrimenti inizi a sbadigliare come se ti trovassi di fronte a un film muto, in bianco e nero, degli anni venti. Ricevere stimoli per te è fondamentale, altrimenti ti senti sprecato e svogliato, come se partecipassi al campionato di calcio in Arabia dove il livello è imbarazzante. Empatizzare con i super campioni Mané e Ronaldo è, quasi, scontato.

Amore: solo se ti fa ridere.

Lavoro: pretendi risultati.

Fortuna: onda verde.

Il consiglio del giorno: impara a fare giochi di magia.

Voto 8 +

Gemelli

Le sfide goliardiche sono di certo la vostra specialità, soprattutto ora che avete Mercurio contro che ha completamente abbassato le vostre capacità di logica. Siete pronti a tutto pur di divertire i vostri amici, perché super ispirati dalla Luna tanto da salire sulla statua del Nettuno in piazza Signoria a Firenze. Preparatevi però a fare subito un bonifico al comune di qualche migliaia di euro.

Amore: piatto ricco mi ci ficco.

Lavoro: esaltatissimi.

Fortuna: la trascinate nei peggiori bar di Caracas.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso da bar tender.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Sei così attanagliato dalle preoccupazioni che il tuo cervello è allagato come la metropolitana di Madrid a causa di piogge torrenziali. Tu pensi troppo e analizzi ogni situazione da mille punti di vista perché così, pensi, di poter trovare la strada più diretta e immediata per evitare sforzi eccessivi insopportabili a causa di Marte contro. Occhio che così poi rischi davvero di mandare tutto in fumo.

Amore: è sotto osservazione.

Lavoro: non sai bene quale opzione scegliere.

Fortuna: vorresti ordinarla ‘on line’.

Il consiglio del giorno: fai una cosa azzardata come prendere un ‘gratta e vinci’.

Voto 7 –

Leone

Hai unicamente voglia di grandi feste ed eventi stile partita di 92000 persone allo stadio del Nebraska, per il derby della pallavolo femminile. Sei ispiratissimo dalla Luna di oggi tanto che sei pronto a lanciarti nella mischia che sia un evento sportivo o un concerto. L’importante è conoscere gente nuova con cui condividere entusiasmo e nuove esperienze.

Amore: non riesci a tenere le mani a posto.

Lavoro: vulcano di idee.

Fortuna: libero arbitrio.

Il consiglio del giorno: giro di aperitivi per la città.

Voto 7 fino all’alba, di domani

Vergine

Giornata da tolleranza zero, o comunque se proprio devi sopportare qualsiasi situazione esponi subito il tuo tariffario che, con la Luna storta, ha anche aumentato i prezzi, come le accise della benzina. Del tuo stesso avviso è il titolare di un bar in Veneto, che stufo di avventori un po’ troppo scostumati ha un listino per le imprecazioni che parte dall’eurino base se ne scappa solo una, fino ai cinque quando si superano le tre.

Amore: non pervenuto.

Lavoro: ci sei solo per le urgenze.

Fortuna: relax con tisanina e copertina di cotone.

Il consiglio del giorno: guarda i siti di arredamento e design nordico.

Voto 6 –

Bilancia

Ti calza a pennello proprio tutto, mia cara Bilancina con Venere, Marte e la Luna che sono un vero team di truccatori, stylist e fotografi pronti a renderti una vera icona. Potresti addirittura indossare gli stessi abiti che Bianca Balti ha esibito al Festival di Venezia e farla sfigurare, incluso il particolarissimo Canadian Tuxedo, la versione in jeans del celebre abito da sera da uomo.

Amore: sei il sogno di molti.

Lavoro: servita e riverita.

Fortuna: sempre a disposizione.

Il consiglio del giorno: dai consigli anche a un make-up artist.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Ai più, che ti conoscono davvero poco, stai simpatico come Mark Zuckerberg che pare voglia attivare un piano di pagamento per i suoi social in Europa. Metti sempre al primo piano le questioni di business dove, tra l’altro, sei un vero genietto super in gamba. Per quanto riguarda sensibilità e altruismo ti troverai a fare riflessioni più profonde ma di certo non oggi.

Amore: tecniche di fuga.

Lavoro: da tripla A, come nel rating.

Fortuna: non ne fai proprio un dramma.

Il consiglio del giorno: prepara la sacca per un weekendino improvvisato.

Voto 6 +

Sagittario

Dovresti leggere solo racconti e storie di successo che possano ispirarti e rimettere in ordine le idee, che al momento sono solo caotiche e sconclusionate per colpa di Mercurio contro e della Luna. Infatti agli inizi di una nuova attività o cammino si parte con poco, anche da semplice garage, primissima sede di moltissime multinazionali internazionali. Tipo Google, che proprio in questi giorni ha compiuto venticinque anni. Valuta un passettino alla volta.

Amore: dedicati al giardinaggio.

Lavoro: un puzzle da cinquemila pezzi.

Fortuna: ti corre dietro.

Il consiglio del giorno: cerca di arrivare puntuale agli appuntamenti.

Voto 5 e mezzo

Capricorno

Vorresti proprio sapere qual è la temperatura migliore per dormire per rifocillare le tue forze, messe ben bene alla prova da Marte, che ti fa anche saltare facilmente i nervi. In tuo aiuto arriva un fantastico studio di Harvard, che non dice nulla di nuovo ma di certo un’istituzione del genere ti rassicura, tanto da seguire pedestremente il consiglio e impostare il condizionatore tra i venti e i ventidue gradi.

Amore: non hai molto tempo.

Lavoro: tutto concentrato.

Fortuna: vorresti un attimo di tregua.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘The Bear’.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Nulla potrà assolutamente farti perdere il sorriso e la serenità che ti stanno regalando Marte e la Luna, anche perché sarebbe proprio un peccato. Esulti a tutte le news che leggi sul giornale, anche a quella di Spalletti che torna come C.T. della nazionale, anche se non hai mai guardato in vita tua una partita di calcio.

Amore: lo abbracci come il parente che non vedi da anni.

Lavoro: fai la ola.

Fortuna: sempre indaffaratissimo.

Il consiglio del giorno: tieni l’attrezzatura sportiva sempre in macchina, non si sa mai.

Voto 7

Pesci

Avreste proprio bisogno di un mentore che possa darvi nuovamente una direzione perché vi sentite smarriti a causa di Mercurio e della Luna storta. Pare che Giovanni Muccia, celebre per Art Attack, abbia ispirato centinaia di bambini a diventare astisti o architetti e visto che vi trovate in questa empasse potreste rivedere il suo programma per ritrovare una certa ‘ispirazione’, o iniziare a fare i lavoretti per Natale. Fate voi.

Amore: fuori tema.

Lavoro: tirare i remi in barca.

Fortuna: non la calcolate.

Il consiglio del giorno: giro in cartoleria per trovare il buonumore.

Voto 5 e mezzo