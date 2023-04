L’oroscopo di oggi 7 aprile 2023: Toro e Pesci pensano al grande amore Nell’oroscopo di oggi, venerdì 7 aprile, il segno fortunato è quello dei Pesci mentre il segno sfortunato l’Acquario. Dopo la Luna piena in Bilancia di ieri sentiamo la forza del sestile tra Venere e Nettuno. L’amore, in ogni sua forma, è incontenibile.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 7 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Venere e Nettuno sono in perfetto sestile, ovvero in armonia reciproca. Questo significa che l'amore diventa ampio, idealizzato ma immenso, ottimo per nuovi progetti anche solidali.

Dopo la Luna piena di ieri, oggi la Luna si trova nel segno dello Scorpione e così il segno fortunato sarà il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato sarà l'Acquario.

Leggi anche L'oroscopo del 4 aprile 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti senti un sopravvissuto dopo la Luna piena proprio come Edoardo Tavassi, vincitore morale del Grande Fratello Vip dopo mesi chiuso nella casa più celebre d’Italia. Infatti proprio come lui dopo un periodo di ‘isolamento’ che per te è durato meno di ventiquattr’ore, sei pronto a rimetterti in piazza per sfruttare Giove dalla tua che potrebbe garantirti incontri davvero interessanti.

Amore: tu ti affidi al ‘flow’, o meglio conosciuto come caso, per nuovi incontri fortuiti.

Lavoro: sei già in mood Pasquetta con gli amici.

Salute: orami ti vesti abbinato con il colore dei cuscini e del divano.

Il consiglio del giorno: riguarda tutti i cartoni di Goldrake.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti senti così fiducioso delle tue capacità che non ti capaciti assolutamente del fatto che tu non sia stato convocato dalla Nasa per partecipare alla prossima spedizione sulla Luna. I pianeti veloci, Marte e Venere, enfatizzano la tua grande determinazione e capacità di ottenere tutto quello vuoi con uno sguardo languido stile sirenetta. Mi raccomando non dare sempre tutto per scontato.

Amore: sei pronto per maratone notturne di sesso sfrenato.

Lavoro: sei la persona giusta da chiamare come aiuto da casa per il gioco del ‘Milionario’.

Salute: puoi permetterti la gonna pantalone, il capo must have dell’estate che non dona neppure alle sorelle Hadid.

Il consiglio del giorno: leggi il libro Anna Karenina tuto d’un fiato.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete particolarmente attratti dalle soluzioni alternative tanto che potreste decidere di rinnovare l’arredamento di casa affidandovi allo ‘stooping’, il nuovo trend di recupero dei mobili abbandonati per strada. Questa può essere effettivamente un’ottima idea, ma solo in questo momento che avete Giove dalla vostra, per accaparrarvi pezzi di design da vero collezionista da raccogliere sotto casa.

Amore: vorreste trascorrere ore con la fiamma del momento ascoltando tutta la vostra musica preferita.

Lavoro: lavorate in teamwork solo con in vostri migliori amici.

Salute: tutta l’ora di allenamento voi la impiegate per fare stretching.

Il consiglio del giorno: preparate la ricetta di stagione: gli asparagi alla Bismarck, con le uova fritto nel burro.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Riesci ad essere ponderato e inattaccabile anche quando parli di questioni sensibili e molto discusse come la carne sintetica che agita le nonne e folle di carnivori. Grazie a Venere sei affabile e rassicurante di Fabio Fazio quando ‘raddrizza’ Lucianina che sta per sparare una bomba sulla tv nazionale. Ti piace essere sempre in anticipo, soprattutto quando hai sentore di ‘grane’.

Amore: preparati a un programmino a luci rosse.

Lavoro: le tue risposte fanno sempre punto come il dritto di Sinner.

Salute: indossi toppini corti e pantaloncini da ciclista che sfidando il meteo impazzito.

Il consiglio del giorno: regala un completino intimo sfizioso al tuo partner.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Il podio, il palcoscenico e il tappeto rosso sono solitamente il tuo habitat naturale e al momento dovrai guardarli solo da lontano come quando si è in dieta restrittiva di carboidrati e passi davanti alla tua pasticceria preferita. Vorresti che i tuoi sforzi venissero premiati come l’azienda vitivinicola Marchesi di Antinori di recente proclamata la cantina migliore al mondo. Con Mercurio e Venere, al momento, è più facile trovare la neve sulle nostre Alpi. Tu continua ad impegnarti e vedrai che non tarderanno riconoscimenti, targhe, coppe e interviste nei talk show più ambiti.

Amore: non ne hai nessuna voglia, come quando di sera devi spostare la macchina per il lavaggio strade.

Lavoro: ricorda che anche la giornata più difficile dura solo ventiquattro ore.

Salute: sei già emotivamente sfinito appena suona la sveglia.

Il consiglio del giorno: vai a dormire presto per svegliarti riposatissimo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

L’unica nota positiva che tu riesci a intuire della decisione dell’azienda Mc Donald di chiudere tutti gli uffici e far lavorare i dipendenti da casa è che così potresti trascorrere tutte le pause caffè con la tua dolce metà. Venere e Mercurio ti permettono di vedere sempre il lato positivo, il bicchiere sempre pieno e soprattutto cadere sempre in piedi con la grinta di Paola Egonu quando salta per una schiacciata. Praticamente invincibile.

Amore: ti scateni sotto le coperte senza alcun pudore.

Lavoro: è tutto perfettamente sotto controllo, proprio come piace a te.

Salute: sei così presa bene che ti nuovi ballando come una leggiadra ballerina dell’Opéra di Parigi.

Il consiglio del giorno: prepara le uova ripiene per il pranzo di Pasqua.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti risollevi dopo lo tzunami della Luna Piena proprio come i tifosi del Napoli dopo la sconfitta con il Milan che non vedono l’ora di colorare la città di bianco azzurro e vestirsi da capo a piedi con i gadget della squadra del cuore e vagare per le strade con la mascherina nera di Osimhen. Hai la consapevolezza che sei come i surfisti di Wahimea bay che possono surfare onde alte più di otto metri.

Amore già un timido bacetto sulla guancia ti sembra lo spettacolo delle ragazze cin cin.

Lavoro puoi giocarti la giustificazione dell’astrologa e della Luna piena per stare a casa.

Salute: stiri con la piastra calda gli ultimi nervi tesi e metti a punto il tuo hair style.

Il consiglio del giorno: acquista la mascherina nera di Osimhen, ovviamente.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Non hai alcuna intenzione farti coinvolgere in polemiche sterili tipo i posti a tavola per il pranzo di Pasqua che ha deciso la simpatica suocera. Anche gli argomenti più recenti come la querelle sui monopattini elettrici nelle grandi città non risvegliano in te nessuno stimolo particolare, anzi il tuo rinomato intelletto se ne sta volentieri a guardare una partita di ‘pong’ su un vecchio schermo a tubo catodico.

Amore: di sesso matto oggi ne vuoi doppia razione.

Lavoro: i tuoi neuroni cantano ‘Three little birds’ di Bob Marley.

Salute: la tua simpatia è solo per collezionisti esperti.

Il consiglio del giorno: acquista una cassa di prosecco da portare al pranzo di Pasqua.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Con Giove a favore che ti garantisce di aver ragione, o comunque di cavartela sempre con una buona sufficienza, tu sali sempre in cattedra per spiegare qualsiasi argomento che ti viene in mente ai poveri avventori che ti si avvicinano. Prima di lanciarti in sproloqui decisamente non richiesti, dovresti imparare da Linus, direttore di radio Deejay, una certa capacità sintetica e analitica che ha dimostrato in un recente intervento in cui parla di come è cambiata la sua amata Milano. Capito?

Amore: oggi ci scappa proprio la sveltina sul divano quando si guarda il film.

Lavoro: ricordati di analizzare bene i dati prima di lanciarti con troppa sicurezza.

Salute: allena il tuo fiato che ti sarà di grande aiuto per scatenarti sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento alla rivista ‘Focus’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Finalmente ti senti esattamente nella posizione che ti appartiene ovvero insieme a Ferrari, Pirelli e Ferrero tra le prime trenta aziende migliori al mondo. Mercurio, Venere e la Luna a favore ti fanno riacquistare tutta la tua sicurezza da vero manager rampante che stava vacillando come un funambolo che perde l’equilibrio. Ora puoi gonfiare il petto e essere certo che tutto è proprio dove deve essere, ovvero in pieno controllo.

Amore: lo assaggi come si testa l’acqua fredda della piscina con l’alluce.

Lavoro: torna il tuo sguardo vigile e attentissimo.

Salute: l’idea di strizzarti in un bel doppio petto di gasa parecchio.

Il consiglio del giorno: regalati un giro in pista con una moto da corsa.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ti senti come se avessi preso la scossa come il World Trade Centre di New York che è stato colpito da un fulmine. Tra Luna storta e Mercurio e Venere contro hai smarrito, per il momento, i tuoi saldi principi perché la tua bussola interiore non segna più perfettamente il nord. Questi sono proprio quei momenti in cui è meglio affidarsi alla buona e sempre allegra compagnia degli amici del pub sotto casa.

Amore la tua voglia di tenerezze è in buffering alla ricerca di una rete.

Lavoro litighi con tutti i tuoi device elettronici.

Salute anche fare la spesa per te è una mission impossible.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ironica ‘The Good Place’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Se il mondo dei social si è intenerito nel vedere la stories dell’abbraccio di mamma Chiara (Ferragni) che si lancia affettuosamente verso i suoi piccoli Leone e Victoria appena rientrata dal safari in Sudafrica, voi invece avete pensato al sesso sfrenato che l’aspetta dopo tutti questi giorni lontano da Fedez. Marte e la Luna a favore hanno accesso un certo prurito nelle parti basse tanto che non riuscite proprio a pensare ad altro.

Amore: siete armati fino ai denti con gadget, candele e lubrificanti super performanti.

Lavoro mi raccomando non esagerate con doppi sensi di dubbio gusto.

Salute: siete pronti allo scatto felino in particolare sotto le coperte e in orari al di fuori della fascia protetta.

Il consiglio del giorno: seguite su Instagram Karley Sciortino per consigli molto interessanti.

Voto 7 e mezzo