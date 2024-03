L’oroscopo di domani, mercoledì 6 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 6 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Mercurio è sempre più vicino a Nettuno: i pensieri si fanno immensi, magici ma anche confusi, senza confini netti e concreti. La Luna resta in Capricorno cercando di mantenere un po’ di equilibrio: il segno sfortunato è l’Ariete mentre il segno fortunato il Capricorno stesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 6 marzo 2024, insieme ai tanti pianeti in Pesci c'è anche Mercurio che si sta avvicinando velocemente a Nettuno per congiungervisi a breve. Questo amplifica l'intuizione e la sensibilità anche nel pensiero che si fa quindi spirituale e creativo ma rischia ogni tanto di diventare confuso, poco concreto. Occhio soprattutto a Vergine, Sagittario e Gemelli. Con la Luna in Capricorno il segno sfortunato è l'Ariete mentre il segno fortunato il Capricorno stesso.

Ariete

Amore: sei un vero mascalzone.

Lavoro: pur di vincere sei pronto anche a piccole scorrettezze.

Fortuna: riesce ad indispettirla con il tuo fare un po’ troppo deciso.

Il consiglio del giorno: stile maglietta bianca e giubbotto di pelle alla Fonzie.

Voto: 6 un po’ troppo sicuro.

Toro

Amore: non vedi l’ora di addentarlo.

Lavoro: sai perfettamente come gestire qualsiasi situazione.

Fortuna: prontissimo a banchettare con con te.

Il consiglio del giorno: prepara l’impasto della pizza in casa con una delle tue segretissime ricette.

Voto 6 e mezzo golosone.

Gemelli

Amore: Le emozioni sono sempre a fior di pelle.

Lavoro: provate a fare almeno lo stretto indispensabile.

Fortuna: Siete così disordinati che non vi ricordate più dov’è l’avete ritirata.

Il consiglio del giorno: iniziate a fare un po’ di decluttering per prepararvi alla primavera

Voto 6 + caotici.

Cancro

Amore: lo metti profondamente in discussione.

Lavoro: nelle contrattazioni sei imbattibile.

Fortuna: è la tua consulente di business più fidata.

Il consiglio del giorno: abbonamento al ‘The Economist’ per letture impegnative di prima mattina.

Voto 6 tutto casa e lavoro

Leone

Amore: i risultati sono ormai delle utopie.

Lavoro: alle sei di pomeriggio tu imposti l’out of Office.

Fortuna: non le chiedi molto, anche una semplice amaca per riposarti dopo pranzo sarebbe un super regalo.

Il consiglio del giorno: non fare promesse perché potresti non mantenerle.

Voto 6 – demoralizzato.

Vergine

Amore: lo vuoi vivere come una principessa della Walt Disney.

Lavoro: meglio lasciarti vagheggiare nel tuo mondo.

Fortuna: ti accompagna in una passeggiata nella tua personalissima “Narnia“.

Il consiglio del giorno: guarda la serie “ la leggenda di Aang”.

Voto 6 e mezzo incantata.

Bilancia

Amore: va bene ma tu potresti riuscire a complicarlo un po’.

Lavoro: ricorda che non è sempre importante fare la perfettina.

Fortuna: potresti farla scappare con il tuo umore altalenante.

Il consiglio del giorno: serata con la tua amica del cuore.

Voto 7 pronta al ribaltone.

Scorpione

Amore: si risolleva con la sveglia mattutina.

Lavoro: riesci a dire sempre qualche cosa di intelligente.

Fortuna: ormai hai individuato la formula segreta per produrtela da solo.

Il consiglio del giorno: scrivi barzellette per diletto.

Voto 6 e mezzo e grasse risate.

Sagittario

Amore: da Trieste in giù è tutto buono.

Lavoro: non importi e lascia che le decisioni vengano prese da altri.

Fortuna: neppure lei riesce a farti ragionare.

Il consiglio del giorno: cerca un partner che abbia il tuo stesso “appetito”.

Voto 7 solo per la bellezza

Capricorno

Amore: un vero trionfo di abbracci.

Lavoro: che tu sia il più intelligente non ci sono assolutamente dubbi.

Fortuna: sai perfettamente che è un tuo superpotere.

Il consiglio del giorno: chiama la tua migliore amica con cui stare ore al telefono.

Voto 8 affettuoso.

Acquario

Amore: allenatissimo dalla cintola in giù.

Lavoro: grande impegno e costanza premiano sempre.

Fortuna: ormai si è trasferita a casa tua.

Il consiglio del giorno: pensa in grande.

Voto 8 e mezzo determinato.

Pesci

Amore: potete scatenarvi ma solo intellettualmente.

Lavoro: sapete perfettamente a chi dare il bastone e a chi la carota.

Fortuna: vi assicura sempre il posto in prima fila.

Il consiglio del giorno: andate a vedere il film Dune al cinema

Voto 6 e mezzo sensibilissimi.