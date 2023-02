L’oroscopo di oggi 6 febbraio 2023: Pesci e Gemelli rivedono le idee sull’amore Nell’oroscopo di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, il segno fortunato è l’Ariete, mentre il segno sfortunato è il Toro. Ma per tutti c’è Venere in Pesci, che porta tanta voglia di romanticismo e armonia.

L'oroscopo di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Le tensioni dei giorni scorsi vanno piano piano scemando.

C'è il desiderio di armonia con Venere in Pesci, ma anche un senso di solitudine. Ricordatevi che ritargliarsi momenti di silenzio fa benissimo!

Con la Luna in Leone, che conclude il suo percorso di Luna piena, direi che il segno fortunato sia l'Ariete mentre il segno sfortunato oggi sia il Toro, anche se troverà le forze per non pensarci.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Prima di lanciarti in dichiarazioni nette e decise, dovresti consultarti almeno con il motore di ricerca Google, perché sei sempre pronto ad uno slancio azzardato con Marte a favore. Ricordati che Mercurio contro è sempre pronto a farti cadere in errore, come successo di recente al social Facebook che blocca il post sulla ‘Finocchiona’, il celebre salume toscano, ritenendolo un insulto. Qui urge proprio rispolverare la cultura base.

Amore: non hai alcun cedimento, anzi sei sempre sul podio per essere un grande seduttore.

Lavoro: occhio alle papere, e non si tratta di quelle per far fare il bagnetto ai più piccoli.

Salute: indirizza tutto il tuo entusiasmo allo studio e alla cultura.

Il consiglio del giorno: prova gli hamburger ‘vegan’ che potrebbero essere una vera sorpresa.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei molto severo e diffidente quando si parla di tecnologia, tanto che approvi totalmente la proposta di un patentino per gli adolescenti per utilizzo di social come Tik Tok e Instagram. In fondo tu vuoi solo protezione, regolamentazione e rispetto, valori che sono esaltati da Venere. La tua super coscienza da mamma premurosa ha proprio il sopravvento.

Amore: hai un attacco di iper gelosia se il partner non risponde al tuo messaggio nell’arco di dieci secondi.

Lavoro: ti inalberi quando gli accordi non sono chiari e alla luce del sole.

Salute: non c’è nulla di più gratificante di una buona tagliatella al ragù come da ricetta della zia.

Il consiglio del giorno: acquista calze di lana per tutta la famiglia per tenere i piedi al caldo.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Ci sono situazioni in cui dovete rassegnarvi a non essere assoluti protagonisti, anche se oggi vi sentite particolarmente spinti dalla Luna nel voler essere a tutti i costi al centro dell’attenzione. Per cui cercate di non avere un impeto di gelosia se al posto vostro è stato scelto Jaafar Jackson per interpretare lo zio Michael nella bio pics intitolata: ‘Michael’. Capito?

Amore: il fuoco della passione è sempre scoppiettante.

Lavoro: avete troppi progetti da gestire, e troppo poco tempo per affrontarli come si deve.

Salute: anche se siete sempre iper energici, non sopravvalutate le vostre reali capacità.

Il consiglio del giorno: fate l’abbonamento alle biciclette elettriche per spostarvi agilmente in città.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Hai una spiccata sensibilità per tutto quello che concerne la tradizione, i bimbi e la pedagogia, proprio perché estremamente empatico grazie a Venere. Proprio come la principessa Kate che lancia il primo cartone Royal per bambini intitolato ‘Shaping us’, con l’obbiettivo di forgiare la società del futuro. Metti subito in campo le tue grandi capacità di educatore.

Amore: ti piace gustarlo come un tortello ripieno alla crema.

Lavoro: anche l’ufficio delle risorse umane viene da te per chiedere gli ultimi aggiornamenti.

Salute: sei più comprensivo di una maestra delle elementari.

Il consiglio del giorno: scegli una pettinatura vaporosa stile Farrah Fawcett.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei iper concentrato su te stesso, e alla grande ricerca di quello che ti fa star bene, come ti suggerisce la Luna proprio nel tuo segno. Infatti, poni molta attenzione al tuo aspetto esteriore e ora che hai scoperto i poteri ‘magici’ della chebula, considerata l’ingrediente segreto per l’eterna giovinezza, stai cercando tutti i prodotti che hanno come base questo fantastico ingrediente. Vero?

Amore: vuoi assolutamente essere corteggiata con fiori e cioccolatini a forma di cuore.

Lavoro: pretendi rispetto, e potresti anche azzardare con una richiesta di aumento. Perché no?

Salute: il benessere psicofisico ha priorità su tutto.

Il consiglio del giorno: un tocco di ‘animalier’ è un classico intramontabile in qualsiasi stagione.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La tua vena sarcastica è perfettamente allineata a quella di Fedez nel podcast @muschioselvaggio, perché con Venere in opposizione tu sei unicamente iper razionale. A volte, però, dovresti trovare dei modi più delicati per esprimere le tue opinioni, perché potresti cadere in facili e sterili polemiche proprio come il celebre rapper.

Amore: con la scusa di volerlo conservare per il momento giusto lo tieni debitamente a distanza nel tuo frigorifero.

Lavoro: quando si tratta di punteggiatura tu sei più preparata di una docente universitaria di Lettere.

Salute: la mattina hai bisogno di calma e tranquillità per il tuo restiling da testa a piedi.

Il consiglio del giorno: vai a fare volontariato nella parrocchia più vicina.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Riesci sempre ad essere notata, proprio grazie ad una grandissima energia magnetica che ti garantisce Marte. Proprio come Martina Colombari, che ha conquistato immediatamente il marito Billy Costacurta al primo incontro, nonostante lui fosse in compagnia di ben sette modelle meravigliose. Praticamente sei come il miele per le api.

Amore sei sempre la regina del boudoir.

Lavoro per le strategie di marketing affidati ai professionisti.

Salute: sei sempre carica e pronta a serate improvvisate che durano fino all’alba.

Il consiglio del giorno: guarda il film con Monica Vitti ‘Polvere di Stelle’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Punti unicamente al meglio, all’eccellenza, perché con Venere e Mercurio a favore pretendi sia la forma che la sostanza. Infatti, in tutto quello che fai, che sia amore o lavoro, ti applichi come l’azienda italiana ‘Perfetta’, specializzata nella realizzazione di bocce fatte a mano e leader mondiale indiscusso. Per arrivare a questo risultato tu impieghi davvero il massimo.

Amore: prepari attentamente ogni minimo dettaglio per una serata romantica memorabile.

Lavoro: sei iper specializzato.

Salute: anche se sai di essere già la versione migliore di te stesso, prima di uscire fai sempre un doppio check per essere certo che tutto sia perfettamente abbinato.

Il consiglio del giorno: fai una ricerca di sedie di design per rinnovare quelle della tua sala da pranzo.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ci sono momenti in cui puoi mettere in evidenza la tua grande conoscenza e fare il maestro, come piace a te, e oggi con la Luna a favore sei proprio invitato a metterti in cattedra. Infatti, alla domanda sul perché il piccolo nato a Treviso è stato chiamato Anas, tu sei pronto a spiegare pazientemente sia il riferimento all’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali e che la stessa parola in arabo vuol dire ‘amico’. Tu sai proprio spaziare su mille argomenti, meglio di una enciclopedia Treccani.

Amore: stai contando ore, minuti, secondi al disgelo del tuo cuoricino.

Lavoro: metti a disposizione la tua grandissima esperienza e conoscenza, vedrai che sarai premiato.

Salute: sei in modalità letargo con copertina e tisanina sempre pronti all’evenienza.

Il consiglio del giorno: scegli una crema viso con protezione solare 30 per la tua pelle delicata.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Punti sempre a raggiungere un certo livello di status, e ti piace attorniarti di oggetti particolari e unici che sai apprezzare proprio grazie a Venere. Nella tua wishlist sono certa che c’è anche la ‘Baby II’, la Bugatti elettrica in formato mini realizzata in serie limitata, per sentirti come un Lord a spasso per l’Inghilterra anni venti. Prepara occhiali da pilota e foulard con disegni jaquard.

Amore: lo tieni stretto stretto come uno dei tuoi tesori più preziosi.

Lavoro: hai il piglio e l’allure di un vero leader.

Salute: ti basta un solo sguardo per mettere a posto anche il tuo ciuffo ribelle.

Il consiglio del giorno: proponiti come moderatore ai dibattiti, perché hai il savoir faire da Bruno Vespa.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con la tua grande voglia di divertimento e entusiasmo che ti viene fornita illimitatamente da Marte, sei perfetto per fare il ‘motivatore’. Infatti, chi è affetto da Gym timidation, la paura di andare in palestra, dovrebbe proprio fare affidamento su di te. Metti un bell’annuncio con il tuo numero di telefono sulla bacheca della palestra per metterti subito a disposizione.

Amore: lo accogli a bracci aperte in tutte le sue sfumature, forme e dimensioni.

Lavoro hai una soluzione a qualsiasi problema e una buona parola per tutti.

Salute sei così positivo che il tuo motto è ‘Everything is possible’ e lo stampi pure sulla maglietta.

Il consiglio del giorno: mangia il gelato d’inverno perché è un dolce che orami non ha più una stagione.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Lo so che i vostri sogni a occhi aperti possono durare ore e ora, senza neppure sentire la necessità dell’intervallo, perché Venere amplifica la vostra fantasia e immaginazione. Marte in quadratura, però, vi riporta i piedi per terra e vi mette di fronte alla realtà. Proprio come per Tom Brady che, dopo una interminabile carriera, ora dichiara che è giunto il momento di appendere le scarpette al chiodo. A volte bisogna far terminare un sogno per partire subito con un altro più grande e bello

Amore: siete già pronti alla scelta delle bomboniere.

Lavoro: siete sempre un’inesauribile fucina di idee.

Salute: quando si parla di sentimenti non siete mai stanchi, e potete spendere ore spensierate sull’argomento.

Il consiglio del giorno: andate a fare un bagno di foresta per connettervi ancor di più al vostro lato più intimo e sensibile.

Voto 7