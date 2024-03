L’oroscopo di domani, martedì 5 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 5 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. La Luna è nel fattivo e concreto Capricorno, mentre Venere scappa via dallo scontro con Urano. C’è ordine e programmazione! Il segno fortunato è il Capricorno stesso mentre il segno sfortunato l’Ariete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, martedì 5 marzo 2024, la Luna è calante nel segno del Capricorno quindi poco emotiva ma in compenso i tanti pianeti nel segno dei Pesci avranno la possibilità di portare pensieri ed ideali immensi e fantasiosi. Il segno fortunato è il Capricorno stesso mentre il segno sfortunato l'Ariete.

Ariete

Amore: è al pari dell’ora in in palestra con il personal trainer.

Lavoro: il tuo obiettivo è sempre il posto più alto del podio.

Fortuna: solo nella calma puoi avere una chiara visione altrimenti ti ritrovi catapultato nel caos.

Il consiglio del giorno: corsetta di prima mattina per sfogare tutte le tue energie extra.

Voto: 6 come una pallina del flipper impazzita.

Toro

Amore: pensi già a come apparecchiartelo per l’estate.

Lavoro: mentalmente hai tutto sotto controllo, ora ti tocca passare all’azione.

Fortuna: ti dà quella sicurezza come la legna in casa mentre fuori nevica.

Il consiglio del giorno: impara a credere un po’ di più in te stesso e ad avere fiducia nel prossimo.

Voto 6 e mezzo propositivo.

Gemelli

Amore: da osservare al microscopio.

Lavoro: non è ancora il momento di fare i primi della classe.

Fortuna: avete sempre a portata di mano ma non la sfruttate.

Il consiglio del giorno: acquistate un libro di botanica alpina

Voto 6 + in ripresa.

Cancro

Amore: nostalgico.

Lavoro: sei un lavoratore modello, forse anche un po’ troppo.

Fortuna: pronta a farti le coccole la sera al bisogno.

Il consiglio del giorno: prepara i popcorn per fare serata cinemino a casa.

Voto 6 – preoccupata

Leone

Amore: al momento non sei ancora in alta stagione.

Lavoro: sei un po’ troppo pronto alla discussione accesa, abbassa un po’ i toni.

Fortuna: sei estremamente offeso che non voglia palesarsi nel tuo destino.

Il consiglio del giorno: acquista un giubbotto stile Pink Ladies perché è perfettamente allineato al tuo mood.

Voto 6 ed è già una conquista.

Vergine

Amore: al momento non è proprio tra le tue priorità

Lavoro: devi seguire assolutamente le istruzioni come nelle per le confezioni dei lego.

Fortuna: ti salva per il rotolo della cuffia.

Il consiglio del giorno: leggi bene i messaggi su WhatsApp prima di rispondere.

Voto 6 e mezzo per la buona volontà.

Bilancia

Amore: costante e certo in ogni situazione.

Lavoro: impegnarsi fino a notte fonda per te è quasi un piacere.

Fortuna: la chiami tutti i giorni come la tua amichetta del cuore.

Il consiglio del giorno: opta p0er una dieta super sana.

Voto 7 e piccoli fastidi.

Scorpione

Amore: è riservato solo a chi possiede l’invito.

Lavoro: le tue mosse sono studiate perfettamente.

Fortuna: con questo buon umore ti pare già un ottimo risultato.

Il consiglio del giorno: organizza le tue gite con carte geografiche senza affidarti unicamente al GPS.

Voto 6 e mezzo attivo.

Sagittario

Amore: la raggiungeresti in capo al mondo

Lavoro: meno male che il tuo sesto senso non sbaglia mai

Fortuna: la tua bussola interiore punta sempre al Nord.

Il consiglio del giorno: look da passerella anche per andare a fare la spesa al supermercato

Voto 7 e mezzo smagliante

Capricorno

Amore: sei pienamente appagato.

Lavoro: con la tua perfetta organizzazione tutto procede liscio come l’olio.

Fortuna: la investi tutte insieme ai tuoi risparmi.

Il consiglio del giorno: iscriviti subito al gruppo Facebook del tuo quartiere.

Voto 8 troppo buono.

Acquario

Amore: se benissimo come farlo moltiplicare.

Lavoro: sei dotato di grandissimo pensiero strategico creativo proprio come i migliori businessmen della storia.

Fortuna: addolcisce la tua giornata come la panna sulla coppa di fragole.

Il consiglio del giorno: puoi mixare accessori come collane, braccialetti e orecchini giganti alla Iris Apfel.

Voto 8 e mezzo stiloso.

Pesci

Amore: le fantasie sono davvero scatenate.

Lavoro: pronti a fare grandi passi a favore della carriera.

Fortuna: quando unite intelletto e fantasia è come creare cocktail pazzeschi.

Il consiglio del giorno: fate un corso di scrittura creativa.

Voto 6 pronti al nuovo