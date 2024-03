video suggerito

L’oroscopo di domani, domenica 31 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 31 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata di Pasqua: Venere è congiunta a Nettuno e la Luna in Sagittario. Le emozioni sono ampie ed immense: il segno sfortunato è la Vergine mentre il segno fortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, domenica di Pasqua 31 marzo 2024, non poteva essere più intenso e in sintonia con la festività. Venere nel segno dei Pesci (quindi emotiva e sensibile) si congiunge a Nettuno, amplificando proprio queste sue caratteristiche. Questi giorni sono perfetti non solo per il riposo ma anche per fare pensieri più profondi su di noi e su chi ci circonda. Con la Luna ancora in Sagittario il segno sfortunato è la Vergine mentre il segno fortunato il Leone.

Ariete

Amore: sorprendi il tuo partner con romantici gesti spontanei.

Fortuna: la trovi in un uovo di Pasqua gigante col fiocco.

Il consiglio del giorno: organizza una caccia all’uovo simile ai classici Giochi senza frontiere. 3, 2, 1 … via!

Voto: 7 1/2

Toro

Amore: è un cesto pieno di delizie!

Fortuna: è tanta, pratica la gratitudine!

Il consiglio del giorno: procurati un buon antiacido.

Voto: 9

Gemelli

Amore: siate onesti e aperti riguardo ai vostri sentimenti, ma con delicatezza.

Fortuna: siete consapevoli che anche nell’uovo non troverete cosa desiderate.

Il consiglio del giorno: create la playlist giusta per rilassarvi mentre starete ghostando tutti i vostri conoscenti.

Voto : 5

Cancro

Amore: tanto cibo e tanto sesso. Quanto sei sexy, caro Cancro?

Fortuna: è un abbraccio caloroso

Il consiglio del giorno: prendi lezioni d’acquerello.

Voto : 8

Leone

Amore: come nei corsi di sopravvivenza, stai cercando di riaccendere la fiamma.

Fortuna: nulla di eclatante.

Il consiglio del giorno: goditi una domenica come quelle che piacciono a te: in panciolle.

Voto: 7

Vergine

Amore: ne vorresti un po’ di più per te stessa.

Fortuna: ti basterebbe un po’ di relax.

Il consiglio del giorno: organizza una fuga in solitaria in qualche capitale europea.

Voto: 5

Bilancia

Amore: litigarello.

Fortuna: oggi dovrai pescare dal mazzo degli imprevisti.

Il consiglio del giorno: Sii gentile con te stessa e con gli altri.

Voto: 5

Scorpione

Amore: intuito e passione ti portano a livello guru.

Fortuna vorresti che quella nelle finanze migliorasse.

Il consiglio del giorno: affronta le sfide con coraggio e fiducia, dalla partita a briscola fino alle ingiustizie sociali.

Voto: 8.

Sagittario

Amore: se foste due pianeti sareste agli antipodi della vostra galassia, lontanissimi proprio.

Fortuna: arriva, forse, sotto forma di caccia al tesoro.

Il consiglio del giorno: per oggi metti a riposo il lavoro d’introspezione e goditi il ricco pranzetto.

Voto: 6

Capricorno

Amore: in effetti ho detto proprio GODERE.

Fortuna: tra tutte le sorprese nell’uovo la tua potrebbe essere la meno deludente.

Il consiglio del giorno: lascia stare i giochi di società, sai che non ti piace perdere.

Voto: 7/8

Acquario

Amore: trovi modi molto originali per mostrare il tuo interesse.

Fortuna: arriva come una visione sul futuro.

Il consiglio del giorno: interroga i tarocchi.

Voto: 7

Pesci

Amore: chi non vuole un picco glicemico si tenga a distanza di sicurezza.

Fortuna: un sogno che diventa realtà?

Il consiglio del giorno: proponete un incontro tra amici lontani, nel tempo o nello spazio.

Voto: 8/9.