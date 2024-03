video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 30 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 30 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La spiritualità così come le emozioni saranno spalancate. Merito di Venere che si congiunge a Nettuno mentre la Luna è in Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, sabato 30 marzo 2024 Nettuno, pianeta dell'apertura ideale e magnifica, inizia ad avvicinarsi a Venere, pianeta dei sentimenti. Questo aspetto, che durerà qualche giorno, amplificherà i sentimenti, gli ideali e i valori comunitari soprattutto dei segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione. Con la Luna in Sagittario, anch'essa spirituale, il segno sfortunato sono i Gemelli e il segno fortunato l'Ariete.

Ariete

Amore: ti lanci come un gatto sull’obiettivo. La caccia è un gioco.

Fortuna: ti sorride come il barista che ti serve un doppio espresso senza fare domande.

Il consiglio del giorno: programma un bel viaggetto tra amici.

Voto: 7 1/2

Toro

Amore: chi non ha voglia di buttarsi sotto le lenzuola con te non ha capito assolutamente niente.

Fortuna: è pronta a darti una fetta di felicità in più.

Il consiglio del giorno: Dai un nuovo look al tuo divano con dei cuscini nuovi.

Voto: 9

Gemelli

Amore: freddi come un diplomatico in un negoziato di pace.

Fortuna: indecisa se darvi una pacca sulla spalla o un calcio nel sedere.

Il consiglio del giorno: imparate a strimpellare la vostra canzone preferita.

Voto : 5

Cancro

Amore: sei in ammollo in un mare eroticissimo.

Fortuna: ti lancia un sorriso complice.

Il consiglio del giorno: che ci sia pioggia o sole, fai una passeggiata nella natura.

Voto : 8

Leone

Amore: scrivi versi poetici ed ispirati.

Fortuna: ti guarda dall'alto in basso

Il consiglio del giorno: scrivi una lettera a te stesso da aprire tra tre anni.

Voto: 7

Vergine

Amore: se parlano non li vuoi attorno.

Fortuna: Venere ti snobba, ma Giove ti offre diverse opportunità.

Il consiglio del giorno: cerca la spiaggia più vicina e vai a fare una bella passeggiata.

Voto: 5

Bilancia

Amore: “è la cumbia della noia…”

Fortuna: né zuppa, né pan bagnato.

Il consiglio del giorno: scegli una biografia a cui appassionarti in questi giorni di vacanza.

Voto: 5 1/2

Scorpione

Amore: SEXY e magnetico.

Fortuna Altalenante. Giove ti tiene ancora sotto assedio, ma Venere ti concede un contentino.

Il consiglio del giorno: scegli una giusta causa e mettici tutto te stesso per difenderla e portare avanti i tuoi ideali.

Voto: 8.

Sagittario

Amore: ti potrebbe interessare di più il metodo di riproduzione dei moscerini della frutta.

Fortuna: ti gira alla larga.

Il consiglio del giorno: fai degli esercizi per migliorare l’autostima.

Voto: 6

Capricorno

Amore: hai un nuovo chiodo fisso.

Fortuna: con Venere e Giove a favore, non c’è nulla di cui tu possa lamentarti.

Il consiglio del giorno: trova qualcuno che ti ami abbastanza da leggerti un libro per farti addormentare.

Voto: 7

Acquario

Amore: sei dotato… d’acume.

Fortuna: ti scruta per valutare se appoggiarti o meno.

Il consiglio del giorno: trova lo spazio per un giardino dove coltivare erbe aromatiche.

Voto: 7

Pesci

Amore: hanno dovuto aprire un’agenda per gestire tutte le persone che vorrebbero un amore come il tuo.

Fortuna: veglia su di te.

Il consiglio del giorno: Approfitta di questa energia positiva per esplorare nuovi territori, come un antico cartografo che misurava continente inesplorati.

Voto: 9.