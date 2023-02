L’oroscopo di oggi 27 febbraio 2023: Acquario e Gemelli senza freni Nell’oroscopo di oggi, lunedì 27 febbraio 2023, il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato i Pesci. La Luna è in Gemelli, Mercurio in Acquario e la Venere molto vicina a Giove in Ariete. Sono tutti simboli di grande indipendenza, spontaneità e vitalità.

L'oroscopo di oggi, lunedì 27 febbraio 2023, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. C'è un gran desiderio di libertà.

Venere è molto vicina a Giove in Ariete, Mercurio si trova nell'indipendente e geniale Acquario, mentre la Lilith è trigono a Venere. Insomma, si ha voglia di uscire dagli schemi.

Con la Luna che oggi è nel segno dei Gemelli, direi che il segno zodiacale fortunato per oggi sia l'Acquario, e il segno sfortunato i Pesci.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Occhio ad eccedere con la vanità in pubblico, perché anche se ti senti e sei un figo pazzesco grazie a Venere, c’è sempre il rischio che tu possa proprio esagerare, a causa di Marte che esalta la tua voglia di essere sempre esibizionista. Proprio come a Lukaku, che intervistato dopo la partita in cui è stato protagonista di un gol spettacolare, si guarda in telecamera e inizia a fare apprezzamenti a se stesso, pensando non fosse ancora in diretta. Capito?

Amore: sei un vero maestro d’amore.

Lavoro: riesci ad essere il protagonista assoluto anche in pausa pranzo.

Salute: il tuo specchio la mattina ti da il buongiorno con un sorriso smagliante e infiniti complimenti.

Il consiglio del giorno: guarda la sfilata di Re Giorgio in diretta live sui social.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

Lo so che in questi giorni con Mercurio contro fatichi ad esprimere correttamente le tue opinioni, e questo ti fa davvero innervosire. Se da una parte il tuo flusso di pensieri è molto rallentato, dall’altra quando riesci a mettere insieme il discorso potresti stupire tutti con una dizione perfetta, seguendo i consigli di Alessandra Battaglia. Così anche quando prenderai il caffè al bar potrai far sfoggio di un linguaggio elegante e pulito da far davvero invidia.

Amore: invece di pretendere la perfezione, tu prendilo così com’è, al naturale.

Lavoro: tu hai bisogno di partire con calma come l’avvio del pc negli anni novanta.

Salute: i consigli del nutrizionista sono per te come una tortura cinese per le tue orecchie e per il tuo stomaco, ovviamente.

Il consiglio del giorno: organizza una partita di calcetto con i colleghi.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Probabilmente siete stati proprio voi, con la vostra innata voglia di scherzare a mettere in giro le false supposizioni, a mettere in giro la voce che la sfera gigante ritrovata sulle spiagge giapponesi potesse essere la navicella di Goku, il famosissimo anime nipponico. Mercurio esalta le vostre capacità espressive e di logica. Per questo genere di ‘bugie bianche’ siete proprio dei veri genietti.

Amore lo vivete pieno di passione come gli adolescenti in subbuglio ormonale.

Lavoro: vi piace presentare i vostri progetti, come in uno spettacolo teatrale al teatro Brancaccio.

Salute: siete perfetti protagonisti per la festa finale della chiusura della settimana della moda.

Il consiglio del giorno: per il vostro look prendete ispirazione dalle sfilate della Milano Fashion Week.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Questa Venere contro ti ha davvero stufato, tanto che anche le notizie, come l’amore nato tra Giovanna Sannino e Gaetano Migliacciò sul set di ‘Mare Fuori’, sono peggio delle chiacchiere da bar. Il tuo cuoricino al momento è proprio in stand by, quindi invece di fare incetta di riviste di gossip dal giornalaio, potresti scoprire i magazine come ‘Pollice Verde’ e sviluppare un nuovo talento.

Amore: sull’argomento la tua posizione è: No Comment.

Lavoro: tornano le tue frecciatine gelose pronte a colpire chiunque.

Salute: metti il telefono in modalità aereo per non essere disturbato.

Il consiglio del giorno: prenotati un ‘ciclo benessere’ in un spa da fare tutto da solo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Con tutto questo amore che ti pervade, grazie a Venere che ti spinge a grande generosità d’animo, potresti addirittura voler allargare il tuo cerchio famigliare. Proprio come il quartiere di Milano in via Ferranti, che ha adottato il glicine gigante che irrora di profumo e di colore tutta la strada durante primavera. Ti piace moltissimo questo spirito di grande aggregazione.

Amore: hai amore da distribuire proprio a tutti in grandissima quantità.

Lavoro: hai sempre bisogno di emozionarti profondamente per dare il massimo.

Salute: con tutta questa bellezza, non hai davvero bisogno di nient’altro.

Il consiglio del giorno: guarda il cortometraggio su Marta Marzotto: ‘La Diva Inquieta’.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Puoi proprio dare la colpa alla Luna storta se ti scaglierai contro lo spreco delle arance al carnevale di Ivrea. Sei infastidita da tutto e da tutti, e per la fretta di voler ritrovare la tua perfetta quiete emotiva, sei diventata anche frettolosa e superficiale. Infatti, se avessi speso due secondi in più per finire di leggere la notizia, avresti scoperto che gli agrumi utilizzati non erano adatti al consumo e varranno impiegati come concime. I giudizi affrettati sono davvero controproducenti.

Amore: lo tieni debitamente a distanza di sicurezza.

Lavoro: i tuoi commentini acidi potrebbero diventare un meme.

Salute: fai su e giù sulle montagne russe delle emozioni.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di tappi per attutire i rumori e i suoni esterni.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei sempre un’integerrima generalessa per chi ti guarda da fuori, ma questa Venere in opposizione in realtà ti rende una tenerissima sensibilona. Sono certa che sei molto solidale con il rapper Fedez, che alla prima apparizione dopo il caos di Sanremo, per presentare il suo nuovo progetto Wolf, si è mostrato al pubblico sinceramente emozionato e molto umano. Ecco, anche tu potresti far emergere questo tuo lato più dolce.

Amore hai proprio bisogno di una extra dose di abbracci.

Lavoro impara la condivisione, vedrai che non è poi così male.

Salute: sei fissata a dare sempre il meglio, non pretendere sempre troppo da te stessa.

Il consiglio del giorno: metti il pigiamone con gli orsacchiotti per esercitare il tuo lato da tenerona.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Invidi profondamente Nonna Edda, che si laurea in Giurisprudenza a ottantaquattro anni, e ora sta già pensando di iscriversi a Scienze politiche. Con Mercurio contro sei davvero insofferente a questa tua mancanza di lucidità mentale. Intanto, puoi dedicarti a quelle attività davvero noiose, che hanno lo stesso appeal della zuppa di broccoli per i bambini, come mettere ordine in cantina o in soffitta.

Amore: sei disinteressato a questo tema.

Lavoro: non è ancora il momento per tentare il grande slam.

Salute: non ti inalberare se per il momento devi abbandonare le tue letture impegnate prima di andare a dormire.

Il consiglio del giorno: guarda gli sketch di Ale e Franz su YouTube.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei pronto a far parte del team di scienziati di Google che hanno trovato l’algoritmo giusto che corregge gli errori del computer quantistico. Grazie a Mercurio a favore, la tua capacità logica è davvero sorprendente, pretendi complimenti e riconoscimenti di altissimo standing. Concordo assolutamente che te li meriti davvero tutti.

Amore: le tue doti amorose sono davvero innumerevoli.

Lavoro: sei pronto per il grande salto e forse anche a un bell’aumento.

Salute: la palestra rimane ancora tra i buoni propositi del 2023, vedrai che prima o poi riuscirai anche ad iscriverti.

Il consiglio del giorno: inventati dei cruciverba da inviare alla settimana enigmistica.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La ricerca dell’amore solitamente per te non è una vera ossessione ma, con Venere contro e anche Giove, potresti iniziare a sentire la necessità di condividere alcuni momenti importanti con una dolce metà. In tuo aiuto esistono, da tempo, delle piattaforme, oltre al celebre Tinder, super specifiche come CatholicMatch, che oltre ad abbinare i profili garantiscono una condivisione di importanti principi di vita. Potresti anche solo dare una sbirciatina curiosa.

Amore: il tuo cuoricino è ibernato in attesa che arrivi la Primavera.

Lavoro: ti sembra di aver perso il tuo tocco magico.

Salute: la tua dispensa è ricolma di integratori a base di papaya e gingseng.

Il consiglio del giorno: acquista un siero idratante antiaging.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei sempre molto attento a tutto quello che ti succede intorno, grazie a Venere che amplifica la tua sensibilità, e con Marte a favore sei pronto ad intervenire per qualsiasi emergenza. Proprio come la giovane studentessa che salva due cani che stavano spensieratamente vagabondando sull’autostrada vicino a Rimini. Tu ti sai trasformare in un super eroe senza aver bisogno della cabina telefonica come Superman.

Amore: sei sorprendentemente dolcissimo.

Lavoro per le tirate in ufficio fino a notte fonda tu alzi sempre la mano.

Salute per dare sfogo a tutta questa energia hai bisogno di imprese memorabili come scalare il Monte Bianco.

Il consiglio del giorno: fai una maratona di film della Marvel.

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il romanticismo non è proprio nelle vostre corde oggi che avete la Luna storta. Per cui non stupitevi troppo se vorrete cambiare subito canale quando in programmi come ‘Michelle Impossible’ nonno Eros con Aurora super panciuta cantano appassionatamente un medley di Battisti. Anche voi che solitamente adorate il romanticismo potreste avere un fastidioso picco glicemico.

Amore: le vostre poesie romantiche hanno lo stesso tono di quelle di Bukowsky.

Lavoro: siete più complicati di un film di Christofer Nolan.

Salute: vi ritirate il prima possibile nella privacy e tranquillità della vostra adorata casa.

Il consiglio del giorno: andate a vedere la mostra di Bill Viola a Milano.

Voto 6