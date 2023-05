L’oroscopo di oggi 25 maggio 2023: Gemelli e Cancro si dichiarano L’oroscopo di oggi, giovedì 25 maggio 2023, e le previsioni per tutti i segni zodiacali: oggi l’oroscopo sembra dare un megafono in mano al cuore per gridare a gran voce emozioni e sentimenti. Ottimo per chi non ha più voglia di tenerseli dentro, in particolare Ariete, Sagittario e Vergine.

L'oroscopo di oggi, giovedì 25 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Venere continua ad essere sestile a Urano, mentre il Sole è nel leggero e spudorato segno dei Gemelli. La spontaneità sarà fortissima, soprattutto nell'espressione di emozioni e sentimenti.

Con la Luna che anche oggi sarà bel segno del Leone, direi che il segno sfortunato sarà il povero Scorpione mentre il segno fortunato di oggi il rinato Sagittario!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Lo so che con Venere contro rifuggi le tue relazioni sentimentali come il professore di inglese Chris Cameron, determinato a trascorrere sessanta giorni su uno scoglio in mezzo all’oceano. Oggi che hai la Luna a favore sei più propenso a lasciarti andare alla passione che al romanticismo, con Marte che ti rende vigoroso e rampante, perché travolto dai feromoni come durante la stagione degli amori. Non perdere un momento.

Amore: sei voglioso e pronto all’azione.

Lavoro sei un lavoratore instancabile.

Salute: la tua dote principale è la resilienza.

Il consiglio del giorno: studia i percorsi per fare il cammino di Santiago.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Percepisci la Luna storta di oggi che si unisce a Marte come la penalizzazione di dieci punti data alla Juventus dopo lo scandalo che l’ha coinvolta negli ultimi mesi. Ricorda che tu hai sempre Giove e Mercurio nel tuo segno, che ti danno la certezza che tu possa mettere velocemente tutto in ordine, come si fa con il cambio di stagione. Dovrai metterci solo un po’ d’impegno in più.

Amore: non sempre la tua grande dedizione viene apprezzata.

Lavoro: ricorda sempre che un buon capo deve tenere alto il morale della truppa.

Salute: la tua routine equilibrata non può essere smossa da emergenze dell’ultimo minuto.

Il consiglio del giorno: fai meditazione all’alba prima di iniziare la giornata a pieno ritmo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi sentite appesantiti da Saturno contro, come se doveste pagare ogni mese il mutuo per un costosissimo appartamento nel ‘Bosco verticale’ di Milano. In vostro aiuto oggi avete la Luna e Marte che hanno lo stesso effetto del il digestivo Brioski, che riesce a farvi mandar giù anche il cinghiale sullo stomaco. Voi avete una tempra davvero leggendaria.

Amore: vi piacciono fughe d’amore in camporella al posto della pausa pranzo.

Lavoro: vi impegnate come ai compiti in classe di fine fine anno per alzare la media.

Salute: la vostra attività preferita è il calcetto con gli amici a cui segue una pizzetta con la birra.

Il consiglio del giorno: usate la bicicletta per scorrazzare per la città.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei bellissimo come le Vip statuarie che sfilano al festival di Cannes, tutte ingioiellate e avvolte in abiti couture di stilisti di grido. Con Venere nel tuo segno tu abbagli tutti con la tua bellezza, anche senza l’aggiunta di alcun orpello. Infatti già di prima mattina, appena sveglio, sei perfetto per apparire sulle copertine delle riviste patinate senza trucco e parrucco professionale.

Amore: sei l’innamorato perfetto che si presenta agli appuntamenti con mazzo di fiori e scatola dei cioccolatini a forma di cuore.

Lavoro: ti piace collaborare come insegnano le giovani marmotte.

Salute: anche lo specchio la mattina ti fa subito i complimenti.

Il consiglio del giorno: guarda i trailer dei film del festival di Cannes.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Oggi sei particolarmente ispirato dalla Luna nel tuo segno, che ti fa tornare la voglia di stare sul palcoscenico per essere ammirato, e da Marte che fa infiammare la tua passione. Ricorda che devi sempre fare i conti con Mercurio contro e ogni volta che parli di sesso, diventi sexy come Jean Claude in Sensualità a corte. Dovresti fare lezioni di portamento.

Amore: il tuo partner ideale deve avere un gran senso dell’umorismo.

Lavoro: tu hai bisogno di seguire pedestremente le indicazioni del capo.

Salute: sei forzuto come i lanciatori del peso alle olimpiadi.

Il consiglio del giorno: acquista i sandali capresi da indossare quest’estate per andare in spiaggia.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Metti da parte l’iper razionalità che ti fornisce Mercurio, e lasciati andare totalmente all’amore e a Venere che ti garantisce i lieto fine, come nelle favole della buona notte. Le tue relazioni amorose sono come quella tra Fiorello e sua moglie Susanna Biondo, che nonostante gli anni e gli alti e bassi sono sempre due giovani piccioncini innamorati.

Amore: sei romantica come una cenetta a lume di candela sulla spiaggia.

Lavoro: sei efficiente come un’ufficio amministrativo svizzero.

Salute: sei già pronta per una prova costume sfavillante.

Il consiglio del giorno: acquista i parei indiani per l’estate.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La tua voglia di interazione fisica esplode, con Marte e la Luna che ti danno l’elasticità di una contorsionista circense. Sotto questa parvenza da tigre del ribaltabile tu in realtà auspichi a uscite a due come Christian Totti e Melissa Monti paparazzati tra il pubblico dell’Isola dei Famosi. Purtroppo con Venere contro dovrai aspettare ancora un po’.

Amore: il tuo richiamo d’amore è come un ruggito di una leonessa.

Lavoro sai essere più produttiva di una assistente tutto fare.

Salute: sei resistentissima come gli atleti delle ultra maratone.

Il consiglio del giorno: sfodera il tuo intimo super sexy.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Vedi sfumare i tuoi obiettivi, come Paolo Noise costretto ad abbandonare l’Isola dei famosi. Oggi che hai la Luna storta e anche Giove contro, dovrai adattarti a imprevisti che non avevi calcolato e ti trovi costretto a pause catartiche come al passaggio a livello di un treno regionale. Mi raccomando, prendila con filosofia.

Amore: sei scorbutico anche con il partner che ti ha preparato una cenetta romantica.

Lavoro: ti senti oberato come la biglietteria del cinema i cinque minuti prima che inizi la proiezione del film.

Salute: tu hai necessità di pause rigeneranti accompagnate da beveroni alla Spirulina.

Il consiglio del giorno: attrezza il tuo angolo lettura per con cuscinoni comodi e candele profumate.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Tra le tue vaste specialità oggi che hai Marte e la Luna a favore puoi aggiungere anche il coraggio. Possiamo paragonarti alla protagonista del film ‘La Sirenetta’, Ariel, che rompe le regole del suo mondo sottomarino spinta dal suo cuore e dai suoi obiettivi visionari. Questo è proprio il momento giusto per tagli a tutto ciò che ti opprime.

Amore: tu vai diritto alla meta senza passare per i preliminari.

Lavoro: ti impegni al massimo in tutte le tue mansioni.

Salute: non farti stressare troppo dal senso del dovere.

§Il consiglio del giorno: la sera prima di andare a dormire bevi una rilassante tisana alla Verbena.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti senti fisicamente ringalluzzito ora che Marte e anche la Luna non sono più in opposizione secca. Celebri ogni tuo successo dalla maionese fatta a mano, senza farla impazzire, alla chiusura di importanti contratti lavorativi. Hai lo stesso sorriso smagliante di Paola Egonu immortalata con la coppa della Champions di volley. Sei assolutamente inarrestabile.

Amore: lo salti a piè pari come si fa con le scocciature.

Lavoro: sei in pieno trend positivo.

Salute: la mattina ti svegli immancabilmente con un sorrisone a trentasei denti.

Il consiglio del giorno: prenota i biglietti per andare a vedere la finale di Champions in Turchia.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Dovresti optare per il silenzio riflessivo perché oggi con la Luna storta e ancora Mercurio contro sei incline a gaffe che ti verranno rinfacciate per anni. Proprio come per la giornalista Serena Bortone che confonde il famoso lago di Como di Manzoni con quello di Garda. Ti senti sballottolato come in una centrifuga per gli smoothie.

Amore: sei impacciato come un giovincello alle prime armi.

Lavoro: anche il tuo correttore automatico potrebbe fare errori clamorosi.

Salute tu preferisci il dettatore automatico pur di non affaticare le tue dita a scrivere messaggi.

Il consiglio del giorno: rimetti mano ai libri di antologia del Liceo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi piace partecipare ad eventi che solleticano il vostro intelletto che per voi è paragonabile a trascorrere una giornata super divertente a Gardaland. Con Giove e Mercurio a favore siete dei veri cervelloni. Infattti dovreste recarvi al WMF, We Make Future, il festival incentrato sull’innovazione digitale a Rimini. Di certo vi metterebbero a disposizione il palchetto d’onore per un intervento fuori programma.

Amore: prima di baciare il partner verificate che sappia perfettamente congiuntivi e condizionali.

Lavoro: i vostri discorsi sono stimolanti come quelli di un premio nobel.

Salute: siete teneri come i peluche TY, quelli con gli occhioni giganti.

Il consiglio del giorno: chiedete all’Intelligenza Artificiale Alexa di raccontarvi una barzelletta.

Voto 8 e mezzo