L’oroscopo di oggi 21 febbraio 2023: Leone e Ariete si riscaldano Nell’oroscopo di oggi, martedì 21 febbraio 2023, il segno fortunato è quello dei Pesci, mentre il segno sfortunato la Vergine. Venere si sposta dal magico e romantico Pesci al focoso e audace Ariete. L’amore si fa coraggioso e pronto a dichiararsi, soprattutto per i segni di fuoco.

L'oroscopo di oggi, martedì 21 febbraio 2023,e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mentre la Luna si congiunge a Nettuno, Venere è entrata nel segno di fuoco dell'Ariete.

L'amore si fa passionale, coraggioso, di quelli che non vogliono sentire ragioni e non amano le strategie. Puro e schietto. Soprattutto per Ariete, Leone e Sagittario.

Con la Luna magica nel segno dei Pesci, direi che il segno zodiacale fortunato di oggi sia il Pesci stesso, mentre il segno sfortunato è la Vergine.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Dovresti proprio proporre il tuo bel faccino super sexy come immagine evocativa dell’articolo del New York Times per incentivare gli statunitensi a fare più sesso. Con Mercurio, Marte e Venere dalla tua, sei esattamente l’emblema dell’amore, del fascino, e hai una meravigliosa capacità di coinvolgere tutte le persone in almeno un raggio di cento metri. Mica male eh!

Amore: sei il sogno e l’ossessione di molti.

Lavoro: hai sempre qualche cosa di intelligente da dire. Per cui tutti zitti e attenti.

Salute: anche con il pantalone ascellare di Fantozzi sei davvero irresistibile.

Il consiglio del giorno: fai un tutorial su come si debba dare il bacio perfetto.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

Da sempre sostieni che seguire il proprio bioritmo sia ingrediente fondamentale per la felicità, e ora che hai anche Mercurio contro, hai proprio scalato la marcia. Concordi pienamente con gli studenti Universitari che sottolineano come l’ansia da prestazione e l’estrema competizione nei diversi atenei sia contro producente. Tu ami contemplare i lenti, ma ben scanditi, ritmi della natura, e la fretta è un termine che non fa nemmeno parte del tuo vocabolario.

Amore: ti piace cuocerlo a fuoco lento.

Lavoro: per consegne last minute è meglio rivolgersi altrove.

Salute: sei placido, proprio come un toro che bruca l’erbetta.

Il consiglio del giorno: guarda la serie Dinner Club con Carlo Cracco.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete la capacità di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, e di celebrare i vostri risultati come Tananai al Festival di Sanremo, anche se non è salito sul podio. Con Mercurio, Marte e Venere a favore, anche un quarto posto per voi è una grandissima conquista. Siete già pronti a fare meglio in nuove e avvincenti avventure in cui sarete capaci di dare ancora di più. Questo si che è l’atteggiamento giusto.

Amore vi lanciate in lunghissime dichiarazioni con promesse da ‘e vissero tutti felici e contenti’.

Lavoro: siete sempre operativi.

Salute: potreste scrivere un tomo tipo dizionario con tutti complimenti che avete ricevuto solo fino a mezzogiorno.

Il consiglio del giorno: organizzate una festa in casa in maschera, last minute.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti senti davvero molto orgoglioso ed estremamente patriottico alla notizia che nella classifica dei formaggi più buoni al mondo, il podio sia tutto italiano, mentre i cugini d’oltralpe appaiono solo all’ottavo posto. La fortissima Luna nuova di questi giorni ti dà slancio positivo da conservare e assimilare per quando ti sentirai scoraggiato a causa di Venere contro.

Amore: lo tieni stretto stretto per paura che ti possa scappare.

Lavoro: in cuor tuo vorresti metterti a posto per tutta la vita con una super vincita al Superenalotto, anche se sai benissimo anche tu che è poco probabile.

Salute: allenati tutti i giorni all’empatia, anche se al momento è sforzo sovrumano.

Il consiglio del giorno: hai un’assoluto bisogno di conoscere quale sia la tua palette in armocromia.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Se in molti sono già entrati nel panico perché c’è già stata la prima conferenza stampa del Salone del Mobile, e le strutture di ricezione sono già occupate per il 40%, tu a questo genere di stress sai perfettamente tenere testa. Marte, Venere e Giove sono prontissimi a sostenerti in queste settimane pre Salone, e a garantirti una stanza, anche se, a causa di Mercurio contro, ti ricorderai solo all’ultimo minuto di aver bisogno di un posto letto. Hai la fortuna di poter cadere sempre in piedi.

Amore: sei tutto cuoricini al posto dei puntini sulla ‘i’.

Lavoro: fai troppo affidamento sulla casualità del fattore ‘c’.

Salute: i tuoi outfit non sono studiati al dettaglio, ma tu riesci a far sempre un figurone.

Il consiglio del giorno: indossa un capo color viola papale, proprio in tema per la Quaresima.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La tua verve ironica è davvero pungente, proprio a causa di una Luna ancora stortissima. Da te ci dobbiamo aspettare azioni come quella di Elon Musk, che ha nominato il suo cane come Amministratore Delegato di Twitter per far capire che chiunque potrebbe ricoprire quella carica. Senti proprio la necessità di toglierti questo genere di sassolini dalla scarpa.

Amore: lo studi con dei primi tentativi in campo.

Lavoro: anche la tua to do list è in ordine alfabetico.

Salute: esercitati allo specchio su come fare un sorriso smagliante.

Il consiglio del giorno: acquista il ‘Quaderno di Decompressione’ per valorizzare ogni giorno la sensibilità.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ora che hai Venere in opposizione, puoi tirare fuori la ragazzaccia che tieni sempre attentamente a bada. Infatti, con quelle sbavature di rossetto, che proprio non ti appartengono per indole, risulti una vera icona sexy. Sei proprio come Lady Gaga, che appare nei panni di Harley Quinn in una delle primissime foto del nuovo film Joker 2. Lasciati andare a questa tua nuova versione da super ribelle.

Amore sei ancora più ardita e pronta a scioccare tutti.

Lavoro sei pronta per strategie per la conquista del mondo intero, o quasi.

Salute: i pizzi e i merletti li regali perché tu sei pratica e essenziale.

Il consiglio del giorno: prepara l’attrezzatura per andare in campeggio.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La fortissima Luna di questi giorni enfatizza il tuo lato da Tenerone, anche detto ‘l’animale più buono del mondo’, del mitico programma anni '80 Drive In. Con questo tuo cuoricino sempre premuroso, sono certa che sei stato proprio tu a suggerire i cartelli con su scritto ‘Rallentare attraversamento gatti’ in un comune brianzolo, per proteggere una colonia felina. Tu sei proprio più premuroso di una mamma quando prepara la merenda per la scuola.

Amore: sei come lo zucchero filato: da carie ai denti.

Lavoro: sei perfetto per ordinare la colazione al bar sotto all’ufficio.

Salute: al momento sei dinamico solo sotto alle coperte.

Il consiglio del giorno: impara a fare le sculture di cartapesta.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Metti da parte inutili nervosismi causati dalla Luna nuova, e tieni ben chiaro in mente che sei uno dei favoriti di Giove e di Venere. Aspettati anche tu qualche donazione imprevista di denaro, come di recente successo in uno Starbucks, dove una coppia ha lasciato una mancia di ben 4000 dollari. Tu dovrai solo pensare a come spenderli.

Amore: sei come un gattone che alterna fusa a graffiate.

Lavoro: il ruolo da saccente spocchioso ti viene benissimo.

Salute: per una volta ti sentiremo dire che ti piaci moltissimo.

Il consiglio del giorno: per la festa di carnevale di questa sera, metti in bella vista parecchi centimetri di pelle.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei tutto un tripudio di emozioni, perché super stimolato dalla Luna nuova che ti ha dato un po’ alla testa. Ti assicuro che se pensi di avere le traveggole alla vista delle cabine telefoniche trasformate in micro biblioteche a Bologna per il book sharing, ti sbagli di grosso. I tuoi sensi al momento non sono di certo super sviluppati ma puoi sempre fidarti del tuo intuito.

Amore: ti sei messo a dieta stretta, come quella che azzera i carboidrati.

Lavoro: impara ad ascoltare attentamente quello che ti viene detto.

Salute: contare il numero di rughe sul contorno occhi è altamente sconsigliato.

Il consiglio del giorno: concediti un meritatissimo pisolino pomeridiano.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Sei sempre tu il segno giusto che può salire su un palco e fare un discorso di grande senso morale, perché Mercurio solletica il tuo super intelletto. Tra le varie tematiche che potresti inserire in una delle tue prossime lezioni, c'è l’ importanza di mostrare in TV anche il ‘curvy’, che pare essere stato il grande assente durante l’ultima edizione della kermesse sanremese, come ha fatto ben notare l'estetista cinica. Sappi che siamo già tutti orecchie.

Amore: questo tuo lato dolce è una vera scoperta.

Lavoro hai sempre la ragione a portata di mano.

Salute sfrutta il tuo magnetismo per farti ascoltare, anche da chi si tappa le orecchie.

Il consiglio del giorno: prendi i biglietti del concerto di Lizzo a Milano.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Godete ancora oggi degli influssi di una potentissima Luna nuova nel vostro segno, che vi permette di concepire una nuova visione di voi stessi, che potrete ben sviluppare durante i prossimi mesi. Con questo desiderio di rinascita vi sentite molto vicini a Diletta Leotta, che pare sia in dolce attesa del suo primo bebé. Iniziate subito a preparare l’ambiente giusto per far diventare grandi i vostri progetti.

Amore: state navigando felicemente in un oceano di emozioni.

Lavoro: avete in testa tantissimi progetti che potete sviluppare.

Salute: siete composti dal cento percento di gioia cosmica.

Il consiglio del giorno: imparate a fare un Business Plan, ne avete davvero bisogno.

Voto 6 +