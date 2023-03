L’oroscopo di oggi 2 marzo 2023: Scorpione e Pesci dolcissimi Nell’oroscopo di oggi, giovedì 2 marzo 2023, il segno fortunato sono i Pesci mentre il segno sfortunato la Bilancia. I segni d’aria (Gemelli, Acquario e Bilancia) sfruttino l’ultimo soffio del creativo Mercurio a favore. Da domani le idee saranno meno esuberanti.

L'oroscopo di oggi, giovedì 2 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle!

Insieme alla congiunzione ancora perfetta di Venere e Giove in Ariete, c'è anche l'ultimo giorno di Mercurio nel segno creativo dell'Acquario. Da domani, in Pesci, sarà sempre fuori dalle regole, ma in una modalità più romantica e idealizzante.

Con la Luna ancora oggi nel segno d'acqua del Cancro, direi che il segno fortunato siano i Pesci e il segno sfortunato la Bilancia.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Digerisci la Luna storta senza neppure due granelli dell’effervescente Brioschi. Con il cielo che ti illumina, Giove in primis, sei il Messi dello zodiaco, quasi annoiato, che per l’ennesima volta riceve il the Best Fifa, facendo rosicare tutto l’Olimpo del calcio. Qui non c’è proprio nulla da aggiungere.

Amore: sei un toro scatenato.

Lavoro: vinci già ora il premio dell’impiegato dell’anno.

Salute: sei il nuovo standard di bellezza: insuperabile.

Il consiglio del giorno: studia la grammatica latina per esercitare un po’ anche le tue sinapsi.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

Mercurio contro ti infastidisce, come i tifosi del Milan l’allenatore Gasperini, che pur di farli tacere lancia loro contro un panino mezzo morsicato. Tenere a freno i tuoi scatti è come addolcire un Rottweiler che difende casa. Guai a toccarti i tuoi cari, perché sono davvero grossi guai.

Amore: lo proteggi come il tuo più grande tesoro.

Lavoro: sei perfetto come responsabile sicurezza, ovviamente non di quella informatica.

Salute: per distendere i tuoi nervi avresti bisogno di appretto e ferro da stiro bollente.

Il consiglio del giorno: fai un’acquisto non programmato, come un bel pezzo di design per la casa.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Di certo non state più nella pelle alla notizia che verrà inaugurato prossimamente il negozio a tema ‘Stranger Things’ a Milano. La vostra voglia di giocare e immergervi nelle avventure è sempre a mille con Marte nel segno. Ora vi tocca solo rompere il salvadanaio e andare nella sala Arcade, e fare mostra di tutte le vostre combo nel vostro gioco del cuore: Street Fighter.

Amore ogni gioco da bimbi diventa subito a luci rosse.

Lavoro: siete spericolati, come in un autodromo dove sgasate a duecento all’ora.

Salute: mettete in bella mostra l’addominale scolpito.

Il consiglio del giorno: raccogliete primule nei prati, perché è già primavera.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Lascia perdere Venere contro e concentrati solo su te stesso. Oggi la Luna nel tuo segno ti consiglia di stare nel tuo tepore domestico alla ricerca di tenerezze. L’astrologa invece raccomanda di uscire dalla tua comfort zone, che poi tanto comfort non è, e lanciati in esperienze uniche come andare a vedere l’aurora boreale. In fondo è una cosa da fare almeno una volta nella vita.

Amore: per una volta dai tu buca ad un appuntamento.

Lavoro: lanciati in un new business.

Salute: esci di casa orgoglioso nel tuo pigiama e pantofole.

Il consiglio del giorno: leggi le favole le ‘Storie della Buona Notte per bambine ribelli’.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Vivi l’amore con la stessa intensità di Anna Tatangelo con la sua nuova fiamma: Mattia Narducci. Venere a favorissimo garantisce grandi sentimenti conditi dall’audacia di Marte. Le effusioni amorose sono da mostrare assolutamente in pubblico.

Amore: la fiamma della passione è perfetta per la cottura della pizza nel forno a legna.

Lavoro: tu vuoi fare solo quello che ti piace, senza compromessi.

Salute: smagliante come Kim Kardashian alla Milano Fashion Week.

Il consiglio del giorno: fai un bello studio su quale sia il miglior siero idratante. Attendo tuoi consigli a riguardo.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La Luna di oggi ti ha così intenerita, che ritieni quasi esagerato che le prove invalsi diventino obbligatorie per i giovani studenti delle elementari. Finalmente stai iniziando a smussare i tuoi principi, come una bella limetta per le unghie un po’ troppo affilate. Qui si sente già profumo di cambi di stile radicali.

Amore: le effusioni amorose non ti faranno di certo alzare il picco glicemico.

Lavoro: accetti refusi e errori di battitura. Non sembra vero.

Salute: sorprendi tutti come Sandy nel finale di Grease.

Il consiglio del giorno: organizza un giro in moto in Provenza.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Desideri profondamente essere scelta per provare la nuovissima tecnologia presentata a Barcellona per comandare le persone con un joystick. Poter dare direttive senza alcuna giustificazione potrebbe soddisfare quel tuo lato da generale veterano che, con Marte sempre presente, ha un tono decisamente perentorio.

Amore per te solo passioni mordi e fuggi, preferibilmente in pausa pranzo.

Lavoro non ammetti alcuna interruzione, neppure se richiesta con alzata di mano.

Salute: non hai tempo per inutili infiocchettamenti.

Il consiglio del giorno: organizza una partita a paintball con i colleghi.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti vedo già con gli occhioni a forma di cuore quando ti sei imbattuto nelle foto dei falchi pellegrini che depongono le uova in cima al Pirellone nel centro di Milano. La Luna di oggi ti scalda il cuore, come la boule dell’acqua calda messa in fondo al letto per coccolare i piedi infreddoliti. Sei un incredibile tenerone.

Amore: i tuoi baci sono più dolci di un marshmallow panna e fragola.

Lavoro: punta tutto sulla collaborazione del tuo collega secchione.

Salute: sei in totale contemplazione delle meraviglie della vita.

Il consiglio del giorno: la tua cena ideale è degustazione di formaggi e vini piemontesi.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sfrutta la Venere a favore per esercitare la tua grande capacità di empatia e dolcezza. Infatti, potresti partecipare anche tu all’iniziativa dei citofoni rosa e metterti a disposizione per chiacchiere motivazionali con i passanti che ne hanno bisogno. Potrebbero così nascere grandi nuove amicizie.

Amore: nella pratica sei ancora al livello base.

Lavoro: punta tutto sulle tue visioni a lungo termine.

Salute: il concetto di sudore puoi unicamente accettarlo in una sauna svedese.

Il consiglio del giorno: prova il nordic walking, che si pratica a passo veloce con le bacchette.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti poni sempre degli obiettivi davvero ambiziosi, come superare per capacità e portafoglio l’uomo più ricco del mondo: Elon Musk. Questa potrebbe essere un’aspirazione a lungo termine, perché con Giove e Venere ancora contro, le tue finanze al momento navigano in acque turbolente e tu più che il comandante della nave sei un marinaio che tenta di tirare i remi in barca.

Amore: è incomprensibile come l’aramaico antico.

Lavoro: la tua produttività è davvero a scarsa rendita.

Salute: opta per un look total black che almeno snellisce.

Il consiglio del giorno: segui i consigli in cucina di Bruno Barbieri per tirare una sfoglia perfetta.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei così disponibile e sempre pronto all’azione, grazie a Venere e Marte, che appena hai letto la notizia dell’ospedale per le tartarughe marine ad Aci Castello, sei già pronto in macchina per dare una mano. Tu hai sempre bisogno di sentirti impegnato, che si tratti di una chiacchierata piena di confidenze con gli amici a collaborare per grandi associazioni. Su di te si può sempre contare.

Amore: sei così ferrato sul tema che potresti scrivere un manuale d’uso.

Lavoro hai la capacità di svolgere tutte le mansioni e ruoli del tuo ufficio.

Salute le tue energie sono davvero inesauribili, come una lampada solare da esterno.

Il consiglio del giorno: impara a rammendare i calzini.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete pronti ad essere iniziati all’amore fisico, come il giovane Grogu, baby Yoda, che scopre i misteri della forza nella serie Mandalorian. Finalmente avete voglia di dolcezze che non si fermano più e poesie d’amore in rima baciata, perché la Luna di oggi vi trascina in lenti movimenti di bacino, in una danza a due che non ricordavate più di saper ballare.

Amore: audaci come non vi si vedeva da un bel po’ di tempo.

Lavoro avete un certo fiuto strategico, sfruttatelo.

Salute: lo stretching per voi è già un allenamento completo.

Il consiglio del giorno: concedetevi una merenda con tè e pasticcini serviti con il servizio della nonna.

Voto 7 e mezzo