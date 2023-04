L’oroscopo di oggi 19 aprile 2023: Cancro e Capricorno mantenete la calma Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 19 aprile 2023, il segno fortunato sono i Gemelli mentre il segno sfortunato la Bilancia. In questa giornata c’è una certa tensione con la Luna che si sta avvicinando al Sole, l’eclissi imminente e la quadratura a Plutone. Mantenete la calma!

A cura di Redazione

L’oroscopo di oggi, mercoledì 19 aprile 2023, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Oggi il Sole è nell’ultimo grado del segno dell’Ariete, in quadratura a Plutone. Diciamo che le energie rivoluzionarie sono tante e mettono l’uomo al centro. Pronti??

Con la Luna potentissima nel segno dell’Ariete, direi che il segno sfortunato sia la Bilancia mentre il segno fortunato il Gemelli.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Questo Marte contro è come uno di quei passaggio a livello che hanno sempre il semaforo rosso, e blocca tutta la tua voglia di goderti la vita appieno. Menomale che hai sempre il fidato Giove nel segno, che ti permette di dare il via libera a tutte quelle situazioni in stand-by. Proprio come è successo all’ex detenuto Hoare, che riesce finalmente a riscuotere i ben otto milioni di euro vinti quando era in carcere nel 2004. La fortuna alla fine ti sorride sempre.

Amore: per accedere al tuo lato dolce ci vuole proprio la combinazione, come per una cassaforte.

Lavoro: sei davvero battagliero, ma solo per lamentarti.

Salute: usa la scusa del cambio dell’ora e della stagione per giustificare la tua stanchezza cronica.

Il consiglio del giorno: acquista un airtag per trovare sempre le chiavi di casa.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Hai la forza e la determinazione di Luca Helmke, che ha di recente strappato il nuovo record di piegamenti sulle braccia in un'ora, ben tremiladuecentosei. Con Marte a favore puoi intraprendere queste sfide al limite umano, e addirittura superare con grande agilità l’atleta australiano. Tu hai proprio la tenacia dei grandi campioni.

Amore: lo curi e lo annaffi come i tulipani del tuo giardino

Lavoro: ti senti sempre su un palchetto dei comizi, anche quando ordini il caffè al bar.

Salute: le tue prestazioni sportive sono al pari degli atleti olimpionici.

Il consiglio del giorno: riordina tutta la tua libreria per genere e ordine alfabetico.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi piacciono i grandi progetti, quelli in cui c’è una commistione di intelligenza, scienza, voglia di sfide e grande passione. Sì, perché ora che Venere è nel vostro segno siete pronti a tutto, anche a salire al volo sul razzo Starship in direzione Marte, ovviamente con la dolce metà al vostro fianco, altrimenti vi accontentate anche del filmetto serale abbracciati sul divano. Senza la compagnia dell’amore voi non fate neppure un passo, figuriamoci lanciarvi nello spazio.

Amore: è tutto da gustare, come una torta charlotte alla crema chantilly con scaglie di cioccolato e fragoline di bosco. Vi è già venuta fame, vero?

Lavoro: siete buoni e pieni di iniziative importanti, come le onlus internazionali.

Salute: allenate il fiato per le vostre nottate piccanti con una bella corsetta al parco.

Il consiglio del giorno: imparate una lingua straniera.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il tuo radar per sesso e amore è in grado di riconoscere una preda a chilometri di distanza, con Marte oggi che esalta pruriti e voglia di fare l’amore sopra la scrivania del capo, come nei migliori film anni ottanta vietati ai minori. Sei più sfacciato di Ornella Vanoni, che ‘ci prova’ spudoratamente con Marracash iniziando la conversazione con un ‘mi piaci’. Su questo argomento sei sempre prontissimo all’azione.

Amore: Ti senti un vero dio dell’amore.

Lavoro: sei il genio della lampada che fa avverare tutti i desideri dell’azienda.

Salute: hai il fisico per stare sempre svestito.

Il consiglio del giorno: impara le tecniche dell’auto massaggio.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti senti confuso e decisamente poco fiducioso nei confronti del mondo, sempre a causa di Mercurio contro, che continua imperterrito a confonderti le idee. Ricordati che questo è il momento di sfruttare Venere a favorissimo e adottare la stessa strategia di Luca Argentero che, nonostante non abbia frequentato grandi scuole di teatro durante la sua carriera di attore, ha collaborato con i più importanti registi italiani, valendosi di una delle sue doti. Prendi nota e applica questa tattica fin da subito.

Amore: ti piacerebbe controllare il partner con un gps, sei gelosissimo.

Lavoro: impara ad accettare che non tutte le ciambelle riescono con il buco.

Salute: per migliorare la tua fiducia fai complimenti ad alta voce a te stesso allo specchio quando ti prepari per uscire.

Il consiglio del giorno: acquista un nuovo paio di occhiali da sole con montatura spessa e lenti scure.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

L’esercizio che dovresti fare in questi giorni è allenare la dolcezza e l’empatia, perché con Venere contro i tuoi modi sono da vera signorina Rottermeier, l’acida educatrice di Heidi. Prendi ispirazione dall’iniziativa del Parco Reale di Monza, dove sono state piantate più di diecimila fiori e arbusti proprio per amore del verde e dell’ambiente. Puoi iniziare ad allenare il tuo pollice verde sul balcone di casa.

Amore: ti convinci solo se si parla di puro sesso.

Lavoro: usi solo il modo imperativo.

Salute: prova ad addolcire i tuoi modi contando fino a dieci prima di dire un no, magari, nel mentre, cambi anche idea.

Il consiglio del giorno: leggi il libro ‘Storia della bruttezza’ di Umberto Eco.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ora che hai Venere a favore ti senti pronta a sfoggiare tutti i tuoi look preferiti per farti ammaiare quando partecipi agli eventi mondani della Design Week di Milano. Peccato che con Marte e la Luna contro tu, oltre che essere poco simpatica anche per chiacchiere da salotto, hai energie fisiche ridotte. Quindi scegli bene a quali appuntamenti partecipare, non tutti sono così imperdibili.

Amore: lo sogni come un film romantico stile Fred e Ginger.

Lavoro sei polemico, come i partecipanti al Grande Fratello Vip.

Salute: all’apparenza sei leggiadra come una ballerina della scala.

Il consiglio del giorno: studia ricette con i cibi super food per una carica di energie pazzesca.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

In questo periodo il tuo nuovo guru o spirito guida potrebbe essere il Dr Raj, che su Tik Tok spiega quali sono le posizioni più pericolose da praticare con cautela e delicatezza durante l’amplesso. La più ostica pare sia la ‘reversibile cowgirl’, ma anche per il classicissimo ‘missionario’ bisogna comunque stare molto attenti. Con Marte a favore che infiamma le tue notti sotto le coperte, hai proprio bisogno di consigli d’utilizzo, perché sei così in preda alla passione che è facile esagerare.

Amore: niente paroline dolci sussurrate all’orecchio, in compenso sulla pratica sei un vero campione.

Lavoro: prima di inviare le email aggiungi qua e là parole cordiali, come suggerisce lo schema per le lettere commerciali.

Salute: con tutto l’allenamento di questo periodo hai il fisico scolpito come il David di Donatello.

Il consiglio del giorno: leggi tutte le notizie di gossip e curiosità generali, perché decisamente poco impegnative.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La compagnia low cost Wizzair dichiara che ben il sessanta percento della popolazione europea non ha mai preso un volo, e pare che il trend di viaggiare sia nuovamente in calo. Questa per te è sicuramente un’ottima notizia, perché con la Venere storta il tuo sogno è di trovarti da solo su un volo con destinazione ignota, e sentirti libero di non dover neppure parlare con le hostess a bordo. Stai diventando più burbero di un eremita che vive da decenni solo su una montagna.

Amore: hai messo il cartello con la chiarissima scritta: ‘Non disturbare’.

Lavoro: chiedi una trasferta in solitaria.

Salute: la tua idea di benessere è un bagno di foresta.

Il consiglio del giorno: ascolta il nuovo disco di Vinicio Capossela.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sono certa, anzi certissima, che hai parecchio rosicato alla notizia che il diciottenne Clemente del Vecchio è il più giovane milionario al mondo perché giovane, bello e super ricco. Tu al momento tra Luna stortissima, Marte e Giove contro, ti senti attraente come Calimero e più burbero di Mr. Scrooge. Non ti abbattere troppo, perché questo è proprio il tuo anno e avrai moltissime occasioni per tutte le tue rivincite.

Amore: ti piace platonico e molto intellettuale.

Lavoro: sei pronto a correggere tutti i documenti con la matita rossa e blu con doppia riga per gli errori gravissimi.

Salute: il sorriso è rimasto in fondo alla pila dei vestiti da lavare.

Il consiglio del giorno: cambia la disposizione dei mobili del soggiorno.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La tua sensibilità è super sviluppata, grazie alla Luna e Venere che ti illuminano come un blush naturale e ti danno quel super potere di capire immediatamente tutti gli umori appena entri in una stanza. Per la tua voglia di tenerezza vai a vedere i video del concerto di Ed Sheeran a Milano, dove ha presentato tutti i brani del suo nuovo album. Sono certa che ti scapperà anche una tenerissima lacrimuccia.

Amore sei il re del romanticismo.

Lavoro sfrutta la tua grande empatia e sesto senso per cogliere le occasioni al volo.

Salute il tuo accessorio migliore è certamente il sorriso.

Il consiglio del giorno: fai meditazione la mattina presto quando tutti dormono.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Questo è proprio il momento per mettere le ali alle vostre idee, con Mercurio che vi dà lo stesso effetto di una flebo di Redbull. Potete affrontare tutti i limiti della scienza, proprio come l’ingegnere Sergii Gordieiev, che ha realizzato la prima bicicletta con le ruote quadrate perfettamente funzionante. Mettete in pratica il vostro grandissimo ingegno.

Amore: grande voglia di sesso sfrenato.

Lavoro: non avete intenzione di perdere tempo in inutili discussioni.

Salute: siete velocissimi, un dono da sfruttare per chiudere tutte le scocciature nel minor tempo possibile.

Il consiglio del giorno: rileggete i libri di filosofia del liceo.

Voto 7