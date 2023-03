L’oroscopo di oggi 17 marzo 2023: Toro e Pesci pronti alle coccole Nell’oroscopo di oggi, venerdì 17 marzo 2023, il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato la Bilancia. Con la Luna in Capricorno congiunta a Plutone, e la Venere che entra in Toro, si segna una grande rimonta soprattutto emotiva per i segni di terra.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 17 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Mentre la Luna si congiunge a Plutone, Venere passa nel segno del Toro.

Ricordiamoci che Venere in Toro è molto forte, perché domina questo segno: materna, femminile, accudente e attenta. Porta armonia ai segni di terra, ma anche a Cancro e Pesci.

Con la Luna ancora in Capricorno, il segno fortunato sarà la Vergine (udite udite!) e il segno sfortunato la Bilancia (anche se festeggerà per non avere più Venere a sfavore).

Leggi anche L'oroscopo del 13 marzo 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti senti sempre invincibile con Marte e Giove a favore, che ti danno coraggio per le imprese più spericolate. Sei pronto anche tu, come Furio del Trio Medusa, ad assaggiare la chip più piccante al mondo che in pochi secondi infiamma tutte le papille gustative. Tu a questo genere di sfide non sai proprio resistere.

Amore: lo hai inserito nella categoria workout.

Lavoro: tu ci metti sempre grande entusiasmo, che comunque non guasta mai.

Salute: ti rimane la forza perché la grazia è già partita per le vacanze.

Il consiglio del giorno: opta per gli occhiali di stagione taglia ‘maxy’ come richiedono i trend di moda.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Venere fa capolino nel tuo segno, e tu riesci ad ammorbidire tutte le strutture mentali in cui ti sei nuovamente trincerato con Saturno a favore. Metti da parte tutto il tuo tradizionalismo e abbracci l’amore universale senza età, come quello tra Giorgia e il giovane Emanuel che dura da più di vent’anni.

Amore: sei dolce come le zeppole di San Giuseppe.

Lavoro: pare proprio che tutti i tuoi problemi si siano sciolti come neve al sole.

Salute: tu punti tutto nel goderti la vita ben accomodato di fronte a una tavola imbandita.

Il consiglio del giorno: vai a vedere uno spettacolo al teatro Brancaccio.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La Luna di oggi esalta ancor di più la vostra irrefrenabile voglia di esperienze e di divertimento (data da Marte). Vi sentite esattamente coma Khaby Lame, che non riuscendo più a trattenere l’entusiasmo è entrato per primo nel teatro dove sono stati presentati gli Academy Awards. La vostra voglia di vivere è davvero coinvolgente.

Amore: siete aitanti come gli attori porno.

Lavoro: attenti alle decisioni affrettate, come fare un testa-coda in autostrada.

Salute: voi volete solo scatenarvi, come in un rave che dura almeno quarantotto ore.

Il consiglio del giorno: acquistate un regalo per la festa del papà.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La grande svolta oggi ti arriva con Venere, che finalmente ti riempie il cuoricino di caldi abbracci che tu attendevi, impaziente, da molto tempo. Quindi non stupirti se oggi sarai più geloso di Natalia Titova, moglie del bel Massimiliano Rosolino. Tu pretendi almeno una ventiquattro ore appiccicata al tuo amore con il Super Attak.

Amore: ti senti investito da una pioggia di coriandoli a forma di cuoricini.

Lavoro: sei più intransigente della vigilessa precisa che dà le multe.

Salute: già di primissima mattina di senti un figo pazzesco.

Il consiglio del giorno: fai spazio e pulizia nei cassetti dell’armadio.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Leone

Questa Venere contro, che ha appena cambiato segno, la vivi come per i romani gli intoppi e gli imprevisti alle infrastrutture della città. Tu sei più insofferente e agguerrito di un automobilista bloccato nel traffico cittadino che clacsona a tutto spiano.

Amore: sei più snodato di una pole dancer.

Lavoro: metti in pausa tutta la tua infinita comprensione per pensare un po’ a te stesso.

Salute: il broncio di oggi ti rende ancora più sexy.

Il consiglio del giorno: per risollevare l’umore vai a fare shopping primaverile.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ti senti lievemente addolcita come la ricetta dei muffin con l’aspartame. Venere torna a sorriderti, ma tu potresti non accorgertene e continuare in quelle battaglie come dare le multe ai genitori che portano in ritardo i figli a scuola. Vedrai che questo tuo trend da iper criticona prenderà presto una svolta del tutto inaspettata.

Amore: lo addenti con piccoli morsetti, come quei cibi che non hai mai assaggiato.

Lavoro: ti sei quasi rassegnata a essere ascoltata come l’insegnante di chimica al liceo classico, poco o niente.

Salute: noti felicemente che il tuo incarnato si avvicina più a quello di una rosellina appena sbocciata che a quello di una mummia.

Il consiglio del giorno: segui la mitica Mel Robbins sui social.

Voto 6 e mezzo sulla fiducia.

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ora che Venere si è tolta dall’opposizione, cambi totalmente la tua visione del mondo, tanto che smetti i panni da ‘bad girl’ per i tuoi classici modi più affabili ed equilibrati. Dopo tutti questi mesi di bagordi esagerati, tu vuoi fare come il mister Prandelli che sogna la panchina del pacchetto, da condividere solo con i suoi nipotini.

Amore sei quasi pronta per gesti altruisti.

Lavoro riesci a dare un senso anche a tutte le sfighe che ti sono successe nell’ultimo periodo al motto: c’est la vie.

Salute: resti comunque perfetta per la copertina di Sport Illustrated.

Il consiglio del giorno: risparmia per acquistare un paio di scarpe da sogno.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ora che hai Venere contro, sei un integerrimo arbitro delle finali di coppa UEFA che applica pedantemente tutte le regole. Tu pretendi correttezza condita di buoncostume, come Piersilvio Berlusconi che annulla la replica del GF Vip per le troppe volgarità e parolacce. Tu con una bella forbice sei pronto a fare tagli decisissimi.

Amore: lo posticipi come i pagamenti delle tasse.

Lavoro: sei un manager spietato stile Briatore.

Salute: tornano i tormenti del cuore che tanto stavi aspettando.

Il consiglio del giorno: tu che sei un cervellone studia tutte quelle soluzioni innovative per rendere la tua casa più ‘green’.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La tua sensazione è di essere alla deriva, come il programma Le Iene, orfano questa settimana anche di Belen. Venere ti ha salutato, lasciandoti solo con le tue paturnie, che continua a suggerirti Mercurio contro. Ricorda che tu hai sempre Giove dalla tua, che come un affascinante Claudio Santamaria arriva a salvare in extremis il programma di Davide Parenti, riportando anche grandi sorrisi e ironia.

Amore: lo guardi allontanarsi, come le navi da Crociera dalla banchina del porto.

Lavoro: sei consultato come il busto di marmo del socio fondatore.

Salute: la tua unica attività al momento è prenotare massaggi decontratturanti.

Il consiglio del giorno: fai un check-up completo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Senti nuovamente di aver riacquistato la posizione che meriti, ora che anche Venere è tornata a illuminarti e a renderti un figo pazzesco, meglio di una settimana alla spa. In più le tue idee hanno più successo dei panini di Donato de Caprio, che stanno per conquistare anche Milano con il locale "con mollica o senza". Anche le cose semplici ti vengono perfette.

Amore: sei più romantico di Rodolfo Valentino.

Lavoro: sei buono anche con i tuoi acerrimi competitors.

Salute: ti senti più divino del Dio Apollo.

Il consiglio del giorno: rileggi le parti più celebri della Divina Commedia, come il canto con Paolo e Francesca.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Solo la Luna oggi riesce a far sì che tu sia ancora protagonista di iniziative, come quella degli studenti di un liceo del Texas che hanno raccolto fondi e paghette per mandare un insegnante in pensione. Dico oggi, perché con Venere contro non sarai più disponibile a fare il mattatore o il motivatore di serate, con colleghi in ufficio o alla sola richiesta di un’offerta libera.

Amore sei un vero sciupa femmine.

Lavoro per una volta lasci spazio anche agli altri, ma solo perché non hai alcuna voglia di applicarti.

Salute con un paio di cuffiette e la musica house anni Novanta sei sempre pronto a sudare sette camicie, che sia in palestra o a un flash mob ‘silent disco’.

Il consiglio del giorno: prenota un viaggio in Cina, ora che il paese del sol levante ha riaperto le frontiere al turismo.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

L’amore e Venere vi fanno sentire dei veri esperti in materia, pronti per i fiori d’arancio o fiocchi di nascita da appendere sulla porta di casa. Proprio come Lindsay Lohan, che annuncia a tutto il mondo che presto diventerà mamma. Che si tratti di vita pubblica o privata siete in piena gestazione.

Amore: le gioie del cuoricino sprizzano come le luci della palla disco sul dance floor.

Lavoro fate subito un business plan, per trovare investitori per le vostre idee.

Salute: mettete i primi abiti primaverili per rinfrescare il vostro look.

Il consiglio del giorno: aggiungete alla lista della spesa i super food come frutta secca e avocado.

Voto 7 e mezzo