L'oroscopo di domani, martedì 12 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, martedì 12 marzo 2024, e le previsioni astrali sull'amore, la fortuna e il lavoro per tutti i segni zodiacali: Venere cambia segno! Da Venere in Acquario si passa in Pesci, per un amore decisamente più romantico e dolce. I segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione, preparino i baci! Il segno fortunato è il Leone e il segno sfortunato il Capricorno.

Eccoci all’oroscopo di domani, martedì 12 marzo 2024 con la Luna ancora in Ariete come ieri ma con Venere che passa nel segno dei Pesci. Via libera al romanticismo da serenata e poesia d’amore: soprattutto per i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione)! Il segno fortunato è il Leone, che finalmente si libera da Venere a sfavore. Il segno sfortunato invece é il Capricorno, che non si dà pace di questo Mercurio a sfavore.

Ariete

Amore: ci metti soprattutto la testa oltre che il cuore.

Lavoro: ti piace moltissimo dare gli ordini e lo fai anche con un certo stile.

Fortuna: ormai con la logica pensi di non averne assolutamente bisogno.

Il consiglio del giorno: non sei assolutamente obbligato a dire sempre la tua.

Voto: 8 e mezzo determinato.

Toro

Amore: lo allontani senza troppi problemi come si fa con con chi ti sta ancora un po’ antipatico

Lavoro: i tuoi toni perentori alla coach di football hanno un po’ stufato.

Fortuna: Sempre pronta a offrirti una caramella gommosa per evitare un calo drastico di zuccheri.

Il consiglio del giorno: Dovresti sempre optare per la gentilezza come stile di vita.

Voto 6 il minimo sindacale.

Gemelli

Amore: tipo alla “ Cercasi su Susan disperatamente”.

Lavoro: seguire più progetti insieme e proprio la vostra specialità.

Fortuna: vorrebbe mettervi la testa a posto ma dubito sia possibile.

Il consiglio del giorno: dovresti imparare a osservare le regole, lo so che è difficile ma potete sempre provarci.

Voto 7 e mezzo scatenati.

Cancro

Amore: conosci ogni piccolo pertugio, anche quelli più nascosti.

Lavoro: Hai le caratteristiche giuste per stare nell’ufficio risorse umane.

Fortuna: la mattina ti fa sempre l’aggiornamento come un radio giornale quotidiano.

Il consiglio del giorno: niente parole, tu oggi offri solo solo caldi abbracci.

Voto 6 – sempre pronto a dare agli altri.

Leone

Amore: non è ancora la tua materia preferita ma ci sta lavorando molto bene.

Lavoro: riprendere in mano tutte le situazioni è più piacevole di un regalo.

Fortuna: Ti comunica subito che il meteo è nuovamente sereno.

Il consiglio del giorno: chiacchiere con amici dal vivo, magari con una cenetta improvvisata.

Voto 7 respiri pieni polmoni.

Vergine

Amore: ti sei ormai rassegnata alla dieta obbligatoria.

Lavoro: sei pronta rivoluzionaria nuovamente tutto l’ufficio.

Fortuna: è pronta ad aiutarti nelle pulizie primaverili anticipate.

Il consiglio del giorno: hai solo voglia di puntualizzare. Rischi di essere particolarmente noiosa.

Voto 6 – ridona.

Bilancia

Amore: hai la stessa nostalgia di quando si guardano le foto delle vacanze estive.

Lavoro: Le grandi soddisfazioni arrivano dopo moltissimo impegno.

Fortuna: ti sembra di aver perso il tuo lato più divertente e scanzonato.

Il consiglio del giorno: Guarda il talent LOL ‘Chi ride è dentro’ per un po’ di sane risate.

Voto 6 – poco sorridente.

Scorpione

Amore: pronto a divorarlo come un intero pacchetto di orsetti gommosi.

Lavoro: scali le marce per dedicarti anche ad altro.

Fortuna: ritrovi il piacere per le piccole cose.

Il consiglio del giorno: lenzuola nuove e profumate però ospiti inattesi.

Voto 6 e mezzo un vero pasticcino.

Sagittario

Amore: prontissimo all’azione.

Lavoro: prepariamoci alle tue trovate da vero uragano.

Fortuna: Sei così coraggioso che sei pronto ad un lancio senza paracadute per fare sky diving.

Il consiglio del giorno: ricorda di metterti la canottiera perché non è ancora primavera.

Voto 7 e mezzo sconvolgente.

Capricorno

Amore: ti doni al cento per cento.

Lavoro: ti blocchi come quando vedi il cartello ‘ lavori in corso’.

Fortuna: ti coccola con un risveglio con caffè portato direttamente a letto.

Il consiglio del giorno: annulla qualche riunione per non stressarti troppo.

Voto 6 – infastidito.

Acquario

Amore: il tuo scopo è il piacere.

Lavoro: ora che gestisci tutto tu e come nel film ‘Tutti insieme appassionatamente’.

Fortuna: Ti piace rischiare come una folle notte a Las Vegas.

Il consiglio del giorno: metti le basi per realizzare il tuo sogno nel cassetto.

Voto 7 e mezzo geniale.

Pesci

Amore: l’arte amatoria è la vostra passione.

Lavoro: con uno sbattito di ciglia ottenete di tutto e di più.

Fortuna: siete voi a darle ottimi consigli.

Il consiglio del giorno: iniziate a fare il cambio degli armadi prima di lanciarvi nello shopping primaverile.

Voto 7 bellissimi.