L’oroscopo di oggi 10 marzo 2023: Cancro e Capricorno hanno dubbi sentimentali Nell’oroscopo di oggi, venerdì 10 marzo 2023, il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato il Cancro. C’è tantissima creatività, ma si rischia che le idee siano un po’ confuse. Venere e la Luna sono opposte, in due segni molto diversi soprattutto nel vivere l’amore.

L'oroscopo di oggi, venerdì 10 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Marte è quadrato a Nettuno, mentre Luna (in Bilancia) e Venere sono opposte.

Le emozioni sono tante, e sicuramente creative, ma poco chiare. Mi raccomando: se vi dichiarate fatelo con dolcezza e attenzione.

Con la Luna ancora in Bilancia per tutta questa giornata, direi che il segno fortunato di oggi sia il Leone mentre il segno sfortunato il Cancro.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Hai la grande capacità di saper svoltare sempre le situazioni a tuo favore, grazie a Giove che ti protegge come un bodyguard delle star di Hollywood. Infatti, se ti trovassi nella stessa situazione della coppia in luna di miele dimenticata dal tour operator mentre stava facendo snorkeling, tu ti sentiresti subito nel romantico film ‘Laguna Blu’ pronto ad amoreggiare sulla spiaggia. Vero?

Amore: ti piace proprio a tutte le ore.

Lavoro: sei entusiasta, come una guida turistica in giro per la capitale.

Salute: hai più fascino di un divo degli anni cinquanta.

Il consiglio del giorno: studia la storia della moda del Novecento.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti piace avere ragione, dimostrando i fatti concreti che, grazie all’estrema intelligenza fornita da Mercurio, sono decisamente lampanti, anche per i più scettici. Sono certa che hai adorato il primissimo scatto pubblicato dalla press di Chiara Ferragni alle sfilate della Paris Fashion Week, che mette in primo piano la fede al dito, per scagionare completamente qualsiasi dubbio riguardante lo status del suo matrimonio. Le certezze assolute sono il tuo forte.

Amore: potresti essere proprio il fidanzato perfetto.

Lavoro: sei un vero mago del business.

Salute: ti prepari al weekend pieno di ottime aspettative.

Il consiglio del giorno: tra le monete nel tuo salvadanaio potresti trovare qualche rarità di valore, controlla.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete voglia di amori leggeri, quasi adolescenziali, che riempiano il cuore e svuotino la mente. Venere vi illumina, e potrebbe portarvi nuovi amori, proprio come è successo di recente ad Alessia Marcuzzi che tuba sotto al sole di Roma con la sua nuova fiamma il ballerino Jody Proietti. Voi volete emozioni che vi facciano esplodere il cuore.

Amore il vostro sogno proibito è di limonare in bagno come al liceo.

Lavoro: cercate di non fare azzardi come il gioco delle tre carte.

Salute: siete gagliardi come dei veri teenagers.

Il consiglio del giorno: andate a fare smartworking in un bar.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Senti la necessità di metterti in forma, perché con Giove contro potresti aver messo qualche chiletto di troppo sui fianchi. Dovresti provare la dieta miracolosa di Lukaku, che in pochissimo tempo ha perso più di cinque chili che gli permettono di performare al meglio sul campo. Oltre al regime alimentare aggiungi anche un workout ben studiato.

Amore: fai le prove di baci appassionati con il cuscino in cameretta.

Lavoro: il gioco di squadra al momento non fa proprio per te.

Salute: non ti senti al top, ma ci stai lavorando per raggiungerlo al più presto.

Il consiglio del giorno: vai a visitare l’Ara Pacis di prima mattina quando non c’è nessuno in giro.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Grazie a Venere e Giove a favore, che ti danno una dose di sex appeal pazzesca, potresti dire tranquillamente a Hailey Bieber: ‘Scansati baby’. Ti senti più acclamato di Michelle Obama che in molti, negli USA, vorrebbero a capo della Casa Bianca. Non ti resta che metterti in campo e farti lodare.

Amore: ti piace ricevere vagonate di rose dai tuoi spasimanti.

Lavoro: sei un vero asso nella manica.

Salute: sei perfetto per le campagne pubblicitarie di ‘Intimissimi’.

Il consiglio del giorno: puoi permetterti i pantaloni alla zuava, vero trend della prossima primavera.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La tua visione del futuro non è certo delle più rosee, con Mercurio che ti mette grandissimi dubbi, anche su come risolvere delle semplici addizioni. Infatti, fai parte anche tu del folto gruppo di scettici che stanno pensando a come convertire il turismo nelle località montane a causa della scarsità di neve. Cerca di non farti prendere da troppa ansia per il futuro. Meglio vivere il presente giorno per giorno.

Amore: procede a singhiozzo e con ritardi, come i lavori sulla linea della Trenord.

Lavoro: passare ore a far ordine e archiviare è una noia mortale.

Salute: hai bisogno dei minuti di recupero ogni volta che usi troppo le tue sinapsi.

Il consiglio del giorno: impara a fare la schiumetta per il cappuccino a casa.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dubito fortemente che al momento, con Venere contro, tu possa partecipare al programma televisivo ‘Amore a prima Vista’, che torna a breve in prima serata. Sei molto scettica e critica quando si parla di sentimenti, perché tu al massimo prediligi grandi fiammate di passione che possono durare solo per qualche ora a notte fonda. Per romanticismo da carie ai denti è meglio rivolgersi altrove.

Amore sei ruvidona, come le scarpe con la suola per camminare in montagna.

Lavoro hai grandissime pretese su te stessa, e ti applichi con una costanza da atleta per le ultra maratone.

Salute: hai sempre in borsa uno spazzolino e un cambio di intimo per non dover tornare a casa dopo una serata di follie.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Daisy Jones and The Six’ per la tua voglia di Rock and Roll.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La tua voglia di scherzare e di goderti la vita è davvero esplosa, da quando non ti senti più’ ostacolato da Saturno contro. Prendi tutto alla leggera, senza però distogliere lo sguardo dai tuoi veri obiettivi. Proprio come Mel Brooks, che si sente ancora un ragazzino pieno di progetti da realizzare, e a ben novanta sei anni ha realizzato la serie ‘La Storia più Pazza del Mondo 2’. Tu sai conquistare proprio tutti con il sorriso.

Amore: passa da chiacchiere ironiche a super intelligenti.

Lavoro: hai già programmato tutta la tua agenda fino a Dicembre 2024.

Salute: ridere è il tuo vero elisir di bellezza.

Il consiglio del giorno: acquista un profumo in una boutique di essenze per nasi sopraffini.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Le tue uscite hanno lo stesso risultato scandaloso di quelle di Elon Musk, che per eccesso di superficialità riesce a sminuire un suo dipendente in un Tweet. Devi imparare a stare molto attento perché, con Mercurio contro, per te è proprio facile sparare dichiarazioni davvero fuori luogo. Meglio fare subito un nodo alla lingua.

Amore: lo conquisti lo stesso, senza alcuna citazione romantica.

Lavoro: l’unico modo per comunicare è con le emoticon, ma solo quelle con i cuoricini.

Salute: il tuo stato attuale è in buffering come quando non c’è rete.

Il consiglio del giorno: cogli l’occasione per fare un po’ di pulizie e riciclare tutti i tuoi vecchi device tecnologici.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Hai la sensazione di avere la ragione dalla tua parte, con Mercurio che ti appoggia, e fa viaggiare le tue sinapsi più veloce delle notizie delle agenzie di stampa mondiali. Devi però stare sempre attento, con Giove contro, perché i tuoi risultati potrebbero essere scadenti, come il razzo low cost Giapponese che non riesce neppure a superare l’atmosfera, facendo sfumare milioni di dollari. Occhi agli investimenti grandiosi.

Amore: per te è come una discesa sugli sci in costume da bagno con le temperature a meno dieci gradi.

Lavoro: occhio che non tutte le ciambelle ti riescono con il buco.

Salute: hai un approccio da vero positive thinker.

Il consiglio del giorno: impara a fare il tiramisù in casa, è davvero facilissimo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sono certa di averti intravisto nel corteo della protesta ‘Stop Willow’ di fronte alla Casa Bianca, per bloccare le trivelle in Alaska. Tu sei iper sensibile, proprio grazie a Venere a favore, su argomenti riguardanti la tutela dell’ambiente, e con Marte dalla tua sei pronto ad alzare la voce e farti sentire da tutti. Un dieci e lode per il tuo super coraggio.

Amore sei da divorare tutto intero, come un bignè alla crema.

Lavoro sei come il nostromo sulla nave, quello che sa ben innalzare lo spirito di tutta la ciurma.

Salute sei super soddisfatto della tua forma fisica.

Il consiglio del giorno: segui le ricette di Edoardo Franco, vincitore dell’ultima edizione di MasterChef.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Avete la grande capacità logica di ponderare perfettamente ogni situazione, grazie a Mercurio nel vostro segno. Sono certa che avete un’opinione intelligente anche sulla animata questione dello ‘Sharenting’ (postare le foto dei figli sui social). Siete degli ottimi consulenti da interpellare proprio in questi casi molto dubbiosi.

Amore: lo avete dimenticato in fondo alla cesta dei panni sporchi.

Lavoro avete un approccio laterale proprio come i grandi pensatori.

Salute: potete fare il record di cruciverba risolti in un minuto.

Il consiglio del giorno: andate a vedere la mostra di Tim Burton a Torino.

Voto 7 e mezzo