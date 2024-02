L’oroscopo di domani 1 marzo 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, venerdì 1 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Questa giornata porterà ottime capacità dialettiche a Toro e Pesci nonostante il Toro se la debba vedere con la Luna in Scorpione, quindi storta. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato è il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Eccoci all'oroscopo di domani, venerdì 1 marzo 2024, con la Luna ancora in Scorpione che solleciterà emotivamente molti di noi, ma Giove a favore del Sole: ottimo per comunicare anche messaggi importanti. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato è il Leone.

Ariete

Amore: ti lanci in relazione spericolate.

Lavoro: hai quella giusta dose di coraggio per chiedere l’aumento.

Fortuna: ti accompagna a fare le vasche in centro per cercare il perfetto appuntamento per il weekend.

Il consiglio del giorno: preparati ad una serata piena di divertenti emozioni.

Voto: 7 e mezzo marpione.

Toro

Amore: lo posticipi in data data definirsi

Lavoro: è la parte della giornata che ti dà più soddisfazioni.

Fortuna: pronta a portarti la merenda per regalarti una dolce pausa dalle tue attività intellettuali.

Il consiglio del giorno: acquista una sedia ergonomica per poter passare ore e ore a studiare studiare senza avere il mal di schiena.

Voto 6 e mezzo studioso

Gemelli

Amore: innamorati dell’amore.

Lavoro: avete ancora il vostro primato in ufficio di essere i più simpatici e questo è già un ottimo risultato.

Fortuna: vi suggerisce cautela ma voi non avete alcuna voglia di ascoltarla.

Il consiglio del giorno: consultate il libro dei Guinness dei per conoscere mille curiosità.

Voto 6 + presi bene.

Cancro

Amore: lo pretendi vero e sincero e potrebbe essere meno raro di quello che pensi.

Lavoro: essere schietti è assolutamente una qualità che ti verrà ben premiata.

Fortuna: ti permette di fare giravolte perfette senza che ti giri la testa.

Il consiglio del giorno: puoi ammettere sinceramente che il tuo piatto preferito è la pasta con il sugo al pomodoro e basilico. Vedrai che molti saranno d’accordo con te.

Voto 7 e mezzo consapevole.

Leone

Amore: la stagione degli amori è ancora un po’ lontana.

Lavoro: ti senti senza alternative come quando il treno è in ritardo di cinquanta minuti.

Fortuna: già la parola non fa parte al momento del tuo vocabolario.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di yoga per iniziare a visualizzare i tuoi limiti che poi potrai in futuro provare a superare.

Voto 5 e mezzo sotto test.

Vergine

Amore: solletica le tue voglie un po’ ribelli.

Lavoro: sei come i rimandati a Settembre, un po’ scocciati ma alla fine si dovranno mettere a studiare.

Fortuna: pronta a prepararti il caffè dello studente per aiutarti a ragionare meglio.

Il consiglio del giorno: riguarda i tuoi appunti dell’università per valutare se qualcosa ti è ancora rimasto in testa.

Voto 7 – e poca voglia di studiare.

Bilancia

Amore: ti ci butti con mani e piedi e senza paracadute.

Lavoro: pronta da affrontare qualsiasi situazione perché sei fornita di capacità da avventuriero.

Fortuna: al bisogno arriva subito a rimpinguare le tue energie.

Il consiglio del giorno: weekend sulla neve con un folto gruppo di amici.

Voto 7 + verso il podio.

Scorpione

Amore: il minimo sindacale non ti basta.

Lavoro: sei bravissima a far quadrare i conti.

Fortuna: non hai alcuna intenzione di investire nelle sue consulenze.

Il consiglio del giorno: iscriviti al corso di cucina per preparare ottimi manicaretti a casa.

Voto 7 ben armato.

Sagittario

Amore: quando si parla di conquiste amorose tu sei in prima fila.

Lavoro: Non sei ancora pronto per i botta e risposta perché potresti cadere facilmente in fallo.

Fortuna: ti aiuta a mettere un po’ di giudizio.

Il consiglio del giorno: sei assolutamente autorizzato a chiedere consiglio anche a chi consideri meno bravo di te.

Voto 7 ponderato.

Capricorno

Amore: pienamente soddisfatto.

Lavoro: la giornata in ufficio per te si conclude quando hai chiuso tutte le trattative in corso.

Fortuna: ti garantisce grande comprensione e consapevolezza.

Il consiglio del giorno: scegli come obiettivo un’impresa sportiva da realizzare entro la fine dell’anno.

Voto 8 determinato

Acquario

Amore: perfettamente allineato ai tuoi valori.

Lavoro: impossibile abbattere la tua grande fiducia nel futuro.

Fortuna: da quando l’hai ritrovata la tieni stretta stretta.

Il consiglio del giorno: organizza una cena a casa con tutta la tua famiglia compresi i componenti che ti stanno poco simpatici.

Voto 8 –

Pesci

Amore: pronti a darlo a tutti quelli che conoscete.

Lavoro: Siete i colleghi perfetti, quelli che ricevono anche il premio del mese con tanto di foto affisse in bacheca.

Fortuna: vi dona bellezza mozzafiato senza chiedere niente in cambio.

Il consiglio del giorno: fate volontariato nelle associazioni di quartiere.

Voto 7 + disponibili.