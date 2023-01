L’oroscopo di oggi 27 gennaio 2023: torna l’amore per Pesci e Scorpione Nell’oroscopo di oggi, venerdì 27 gennaio 2023, mentre Mercurio è trigono ad Urano, Venere passa nel segno dei Pesci. L’amore, dichiarazioni comprese, si fa molto ma molto più romantico. Il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato (ma non troppo) è la Bilancia dai nervi tesissimi.

L'oroscopo di oggi, venerdì 27 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mercurio è trigono a Urano e rende facile, veloce e immediata qualsiasi comunicazione. In più, Venere che entra in Pesci ci rende più romantici, emotivi e pronti a raccontare quello che proviamo.

Con la Luna ancora oggi in Ariete il segno fortunato sarà l'Ariete mentre il segno sfortunato (ma non troppo) la Bilancia dai nervi tesissimi.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei davvero un cittadino modello perché senza saperlo segui già le ultime indicazioni del comune di Milano che sta sensibilizzando le persone a muoversi di più e a utilizzare le scale nei palazzi al posto dell’ascensore. Tu che fai dell’esercizio fisico la tua vocazione perché sempre energico grazie a Marte, potresti creare dei tutorial per un workout completo con tanto di affondi da fare direttamente dall’entrata del palazzo fino a pianerottolo dell’attico.

Amore: metti dedizione come una lezione di spinning in palestra.

Lavoro: puoi fare affidamento sui colpi di fortuna, approfittane.

Salute: porti sempre con te un paio di scarpette da ginnastica per sgranchirti le gambe comodamente.

Il consiglio del giorno: acquista un holahop con le lucine colorate per fare gli addominali divertendoti.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Riscopri dolcezza, comprensione ed empatia perché Venere torna a illuminarti e ad addolcire la tua iper razionalità, acuita da Mercurio. Sei così emotivo che invece di infiammarti alla notizia che in Antartide si è staccato un iceberg grande più di dieci volte la superficie di Milano, tu pensi già a come adottare tutti i pinguini alla deriva per far diventare la tua casa come quella del libro ‘365 Pinguini’ di Jacques Fromental.

Amore: il pasticcino che c’è in te si rimette in vetrina.

Lavoro: riesci anche a capire e accettare gli errori dei tuoi colleghi.

Salute: il burro di cacao è il tuo miglior alleato per tenere sempre morbidissime le tue labbra pronte a baci appassionati.

Il consiglio del giorno: rileggi il libro ‘Il Meraviglioso mago di Oz’ per capire quanto sia importante aiutarsi tutti i giorni.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete sempre pronti a sfide impossibili e decisamente insolite con Marte e la Luna di oggi che vi spingono a superare ogni limite che viene dato alla ragione. Vorreste tanto competere con il pesciolino rosso dello youtuber giapponese Mutekimaru che pare sia un vero asso a giocare alla Nintendo Switch tanto che ha terminato un videogioco delle saga Pokémon attivando i comandi dalla sua vaschetta in cui nuota liberamente. Queste sono proprio il genere di esperienze che volete vivere.

Amore: lo vivete solo sul piano fisico.

Lavoro: siete dei veri big pusher che pretendono il massimo da tutto e da tutti.

Salute: a furia di sollevare pesi potete partecipare a un concorso di body builder.

Il consiglio del giorno: guarda l’offerta dei prodotti Lelo per nuove piccantissime idee.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Puoi finalmente guardare incantato gli stormi di uccelli migratori che si ammirano in questo periodo senza sentirti in colpa nel non sapere la spiegazione scientifica di questo fenomeno. Se Mercurio ti è ancora contro, ahimè, Venere ti accompagna dolcemente facendoti apprezzare la grande semplicità e genuinità dei tuoi pensieri.

Amore: proclami a gran voce che sei pronto al grande amore, quello con la A maiuscola.

Lavoro: mandi dolci email ai tuoi colleghi per persuaderli a fare anche il tuo lavoro.

Salute: ti lanci in performance romantiche sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: prova la ricetta della torta ‘Tenerina’ al cioccolato che piace proprio a tutti.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti puoi piacevolmente rilassare ora che Venere si è tolta dall’opposizione perché anche il tuo specchio la mattina ha ripreso a farti i complimenti nonostante la chioma ancora arruffata. Dopo tutta l’insofferenza dell'ultimo mese, hai proprio bisogno di rilassarti e il posto giusto per te è certamente Polignano al Mare nominata, di recente, luogo più accogliente al mondo.

Amore: ti basta una piccola scintilla per farti subito accendere.

Lavoro: anche i tuoi colleghi esultano ai tuoi sorrisi e modi gentili.

Salute: la sfida a rientrare nei jeans del liceo è finalmente raggiunta.

Il consiglio del giorno: guarda la sfilata del brand ‘Schiapparelli’ con gli abiti con la testa di Leone, segno che tu sei proprio simbolo di bellezza.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La tua grande razionalità si inasprisce ancor di più ora che Venere si trova in opposizione. Con questo tuo mood piuttosto freddo e concreto ti sei reincarnata nella rigida e temutissima Signorina Rottermeier, quella di Heidi. Infatti pretendi che tutti imparino a spegnere sempre le luci, non solo come buona abitudine, ma per limitare l’inquinamento luminoso che ci impedisce di vedere le stelle. Pare che andando avanti così entro il 2040 non ne vedremo più neanche una. Sotto sotto qui c’è ancora del romanticismo.

Amore: ti senti a tuoi agio sul pack insieme agli orsi bianchi.

Lavoro: le tue analisi sono puntuali e precisissime con ameno tre cifre dopo la virgola.

Salute: la tua pazienza dura solo due secondi dopo aver formulato la domanda.

Il consiglio del giorno: acquista la bomba ‘intergalactic’ di Lush per un bagno rilassante a lume di candela.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Il massimo della tua attività intellettuale è guardare i profili Instagram, ironici e di svago, dove compaiono cani che assomigliano ai loro padroni. Con Mercurio ancora contro e la Luna in opposizione tu puoi essere unicamente massima esperta di attività ludiche e discussioni leggere, questo è lo spirito perfetto per iniziare il weekend con un bell’aperitivo con gli amici. Amore sei più sexy e ardita di Sharon Stone in ‘Basic Instinct’. Lavoro il tuo ufficio oggi si è spostato direttamente di fianco alla macchinetta del caffè. Salute: hai un’energia magnetica come le insegne luminose dei sexy shop. Il consiglio del giorno: vai a una lezione prova di pole dance. Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Se fino a ieri avresti fatto carte false per far parte del pool di scienziati che regolano l’orologio del Doomsday, ti è bastato avere Venere a favore per cambiare radicalmente la tua scala delle priorità. I sentimenti e l’amore esplodono nel tuo cuoricino e il massimo dell’attività intellettuale sarà studiare a memoria le poesie d’amore preferite del tuo nuovo filarino.

Amore: non riesci neppure a storcere il naso ai tuoi occhi a forma di cuore.

Lavoro: senza volerlo come firma alle tue email, vicino al tuo nome, metti addirittura un cuoricino.

Salute: mostra a tutti il lato con il tuo sorriso migliore e ammaliante.

Il consiglio del giorno: riguarda il romanticissimo film anni ottanta ‘Ghost’.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sono certa che la notizia della giovane ereditiera indiana che abbandona tutte le sue ricchezze per diventare monaca ti ha davvero destabilizzato perché con Marte sempre contro, tu non abbandoneresti mai la comodità del tuo amato divano e della caldissima vestaglia di pile nemmeno per l’illuminazione spirituale. Questo però ti dovrebbe lanciare un segnale che forse dovresti puntare un po’ più sulla tua parte mistica e introspettiva, che potresti nutrire un po’ al posto del cioccolato.

Amore: è come la pizza all’ananas, piace solo ai cugini di oltre oceano.

Lavoro: le tue frecciatine ciniche partono come i dardi al gioco delle freccette.

Salute: vorresti andare in giro con una maglietta con scritto: No sbatti!

Il consiglio del giorno: rileggi un libro del grande maestro Osho.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Lo so che quando hai guardato l’elenco delle nomination degli Academy Awards 2023, sotto sotto avresti desiderato trovare il tuo nome nella sezione ‘Miglior Attore Protagonista’. Il tuo ego con Venere a favorissimo pretende di metterti su un piedistallo tutto dorato proprio come la celebre statuetta degli Oscar, vero?

Amore: pretendi fan sotto casa come Austin Butler, protagonista del film ‘Elvis’.

Lavoro: ti presenti solo alle riunioni in cui puoi incontrare tutto il CDA e il Presidente.

Salute: esci di casa di prima mattina con lustrini e paillettes perché sei già pronto alla serata.

Il consiglio del giorno: guarda i trailer dei film candidati agli Oscar, ça va sans dire.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l' Aquario

Sei pronto a superare tutti i record perché oggi sei supportato da una Luna davvero frizzantina. Hai così voglia di sfide che vuoi riportare a casa il record della pizza più grande al mondo realizzata da Pizza Hut di circa mille e trecento metri quadrati. Per questo scopo metti a disposizione i tuoi muscoloni, sempre ben pompati grazie a Marte, per realizzare il mega impasto.

Amore: per te si tratta unicamente delle congiunzione dei corpi.

Lavoro sei un’irresistibile forza trainante.

Salute il tuo super potere è essere sensualissimo.

Il consiglio del giorno: impara a fare il lievito madre in casa.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Come obiettivo, ora che avete Venere nel vostro segno, potreste unirvi al grande trend di successo delle ‘Scuole di Principesse’. Voi che vivete l’amore proprio come le eroine dei castelli dei film classicissimi della Walt Disney, che partono da Biancaneve e arrivano fino alla Sirenetta, siete gli insegnanti perfetti per far avverare il sogno delle più piccole e trasformarle con lezioni di trucco, parrucco e ballo nelle zuccherosissime e idealistiche principesse. Badate bene però a spiegare che si tratta di favole, non di realtà!

Amore: siete pronti al bacio del principe azzurro.

Lavoro: non avete alcun limite che sia di orario o campo in cui operare.

Salute: siete delicate e fluttuanti e eteree, proprio come piace a voi.

Il consiglio del giorno: scaricate il filtro che vi trasforma in una principessa Disney.

Voto 6 +