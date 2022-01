Operaio sparisce nel nulla mentre lavora, si teme annegamento in una vasca di irrigazione a Ragusa Purtroppo si teme una tragedia visto che in zona è presente una grossa vasca di raccolta di acqua per l’irrigazione dei campi dove l’uomo potrebbe essere annegato.

A cura di Antonio Palma

Sono momenti di apprensione per le sorti di un operaio siciliano sparito improvvisamente nel nulla mentre era impegnato al lavoro nei campi nell'azienda agricola di cui era dipendente a Marina di Acate, nel Ragusano. L’allarme è scattato in tarda mattinata quando alcuni colleghi dell’uomo, un 35enne, hanno chiamato i servizi di emergenza facendo scattare le ricerche. Purtroppo si teme una tragedia visto che in zona è presente una grossa vasca di raccolta di acqua per l’irrigazione dei campi dove l’uomo potrebbe essere annegato. Sul posto sono accorsi sia i carabinieri sia i vigili del fuoco di Ragusa che, insieme ad altri dipendenti e volontari, stanno scandagliando la zona. Sul luogo con l'ambulanza anche i sanitari del 118 che però per ora possono solo attendere nella speranza di poter soccorrere lo scomparso.

Il luogo dove si concentrano le ricerche del trentacinquenne si trova nella frazione balneare del comune siciliano, in contrada Torrevecchia, nei campi lungo la strada provinciale 87. La pura è che l’operaio agricolo possa essere annegato nell’attigua vasca irrigua. Sul posto infatti è stato rinvenuto il trattore che stava usando e che era ancora acceso. Le successive ricerche lungo i bordi della vasca per la raccolta delle acque, inoltre, hanno fatto emerge anche un altro dettaglio che fa presagire una cattiva notizia: il suo capello che galleggiava nel lago artificiale. Le ricerche in zona proseguiranno almeno per tutta la giornata ma si tratta di un lavoro complesso visto che l’invaso artificiale è molto vasto e profondo. Per questo sul posto è stato richiesto anche l’intervento del nucleo sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania.