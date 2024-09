video suggerito

Omicidio vicino alla stazione di Bologna, accoltellato a morte un 26enne: si cerca l’aggressore Omicidio nella notte a Bologna, in piazza XX settembre, nei pressi della stazione, dove un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a coltellate. A lanciare l’allarme è stato un amico del 26enne che lo attendeva in un’auto e lo ha visto arrivare sanguinante. La vittima è stata soccorsa dal 118 ma è morta all’ospedale Maggiore. I Carabinieri stanno cercando l’assassino. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Omicidio nella notte a Bologna, in piazza XX settembre, nei pressi della stazione ferroviaria, dove un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a coltellate. A lanciare l'allarme è stato un amico del 26enne che lo attendeva in un'auto e lo ha visto arrivare sanguinante.

L'amico della vittima ha immediatamente chiamato il 118 ma il ferito, colpito all'addome, è morto all'ospedale Maggiore per le ferite riportate. L'aggressione ai danni del giovane, di origini ivoriane e senza fissa dimora, è avvenuta intorno all'una di notte. Sul posto si sono recati i Carabinieri e la scientifica per i rilievi del caso.

Secondo quanto è stato ricostruito dal Corriere di Bologna, il 26enne si sarebbe incontrato con l'amico, anche lui senza fissa dimora, in piazza XX Settembre con l'auto dove i due probabilmente avrebbero dovuto passare la notte.

A un certo pare che si sia aggiunta anche una terza persona. Quest'ultima e la vittima si sarebbero a un certo punto allontanati da soli e il 26enne sarebbe tornato poi nell'auto sanguinante, ferito con la lama.

I militari dell'Arma dei Carabinieri ora stanno ricercando l'aggressore. L'amico della vittima sostiene di aver visto la terza persona che era con loro altre volte ma di non conoscerla bene. Le attività di indagine sono state avviate, i Carabinieri stanno ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto. Al momento non è ancora stata trovata l'arma utilizzata.

La zona è stata spesso teatro di episodi di criminalità, più volte denunciati dagli abitanti del capoluogo. Soltanto pochi mesi fa, ad aprile, in piazza XX settembre un video blogger era stato picchiato e rapinato mentre stava registrando un filmato.

Nei pressi della stazione era andato per “documentare lo stato dell'integrazione sociale” nella città, intervistando alcuni ragazzi stranieri. Per l’aggressione, ripresa e postata su Youtube, sono stati denunciati due uomini.