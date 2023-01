Omicidio-suicidio Trani, autopsia conferma: “Teresa Di Tondo uccisa a coltellate” Il corpo della donna è stato rinvenuto domenica all’interno della villa in cui conviveva con il coniuge, all’ingresso, colpita a morte con un coltello.

A cura di Davide Falcioni

È stato eseguito ieri l'esame autoptico sui cadaveri di Teresa Di Tondo, 44 anni, e Massimo Petrelli 52, la coppia di coniugi trovata morta domenica pomeriggio a Trani.

Il corpo della donna è stato rinvenuto all’interno della villa in cui conviveva con l’uomo, all’ingresso, colpita a morte con un coltello; Petrelli invece è stato trovato all’esterno, impiccato a un albero con una corda. L'esame è stato lungo e complicato, in particolar modo quello sul corpo della donna che, stando alle prime ipotesi investigative, potrebbe essere stata assassinata dall’uomo prima che questi si suicidasse.

Molti i colpi inferti sul corpo della 44enne, che sarebbe morta poco dopo essere stata ferita. Serviranno altre indagini, microscopiche e istologiche, per stabilire con esattezza l’ora del decesso di ciascuno dei due. I medici hanno a disposizione 90 giorni per depositare tutte le risultanze.

Domani lutto cittadino a Trani

I funerali di Teresa di Tondo dovrebbero celebrarsi domani, sabato 21 gennaio. Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con lo svolgimento delle esequie di Teresa di Tondo. "Il tragico evento luttuoso che si è consumato in città domenica scorsa – si legge in una nota del municipio – ha scosso profondamente la comunità cittadina" e il primo cittadino ha "ritenuto di condividere i sentimenti di profonda commozione e sentita partecipazione al lutto che ha colpito i familiari coinvolti nell’episodio luttuoso". Pertanto la bandiera della Città di Trani sarà posta a mezz'asta ed è chiesto che "in coincidenza con lo svolgimento della cerimonia funebre, siano sospese le attività e le iniziative che contrastino con il sentimento di partecipazione al lutto cittadino confidando sulla più ampia partecipazione della cittadinanza a sostegno e conforto dei familiari colpiti dal lutto".