Omicidio-suicidio a Torino, uccide la moglie e poi si spara: la confessione in un biglietto Omicidio-suicidio a Torino la scorsa notte dove un uomo di 78 anni ha ucciso la moglie mentre dormiva e poi si è tolto la vita sparandosi con la stessa pistola un colpo alla tempia. Ad allertare il 112 è stato lo stesso uomo dopo aver colpito la consorte 75enne. In casa i militari hanno trovato un biglietto scritto dall’assassino prima di uccidersi.

Ha prima ucciso la moglie sparandole un colpo di pistola, e poi con la stessa arma si è tolto la vita. Omicidio-suicidio la scorsa notte a Torino dove un uomo di 78 anni, la cui identità non è stata ancora resa nota dalle forze dell'ordine, ha ucciso la moglie di 75 anni nell'appartamento di via San Quintino dove vivevano e poi si è suicidato con un colpo di pistola alla tempia.

La moglie uccisa a letto mentre dormiva

I due cadaveri sono stati ritrovati dai carabinieri che sono giunti sul posto allertati dallo stesso uomo che dopo aver colpito a morte la moglie ha preso il telefono e digitato il 112. Ha confessato l'omicidio alle forze dell'ordine, poi ha impugnato la pistola e si è tolto la vita. I militari sono giunti nell'appartamento poco dopo e hanno rinvenuto i due corpi ormai senza vita. Il 78enne era sul pavimento mentre la moglie era a letto: secondo una prima ipotesi è probabile che il marito le abbia sparato mentre mentre dormiva.

Nel biglietto lasciato in casa le scuse ai figli

In casa i carabinieri hanno trovato un biglietto presumibilmente lasciato dall'uomo prima di compiere l'atroce gesto. In poche righe avrebbe spiegato quanto stava per compiere chiedendo scusa ai figli. Stando a quanto si apprende sembra che la pistola fosse regolarmente detenuta dal 78enne.

