Omicidio Prato, catturato dopo 12 giorni di fuga il pericoloso killer di Gianni Avvisato È stato arrestato a Firenze in un affittacamere dove si era nascosto per sfuggire alla cattura il 55enne Stefano Marrucci, presunto killer del personale trainer Gianni Avvisato ucciso il 24 novembre a Comeana.

Gianni Avvisato (Facebook)

Si è conclusa dopo 12 giorni la fuga di Stefano Marrucci, l'uomo sospettato di aver ucciso a Comeana con un colpo di pistola il barista e personal trainer Gianni Avvisato. Il 55enne si nascondeva in un affittacamere a Firenze dove i carabinieri lo hanno scovato questa mattina. Poche ore dopo l'omicidio di Avvisato, avvenuto il 24 novembre, i militari avevano arrestato il complice di Marrucci, l'imbianchino 35enne Andrea Costa, che quel giorno fece da autista al killer portandolo in auto a casa della vittima: l'uomo si trova in carcere ed è indagato per concorso in omicidio.

Nelle prossime ore Marrucci verrà interrogato e gli inquirenti dovranno ricostruire cosa sia accaduto il pomeriggio di due settimane fa quando il personal trainer 38enne di origini napoletane è stato freddato nel suo appartamento di via Boccaccio a Comeana, frazione del comune di Carmignano con un colpo di pistola. Non è escluso, secondo i carabinieri che l'omicidio possa essere avvenuto a causa di una partita di droga non pagata da parte della vittima. Sono ancora poche infatti le informazioni sul passato di Avvisato, mentre quello di Marrucci è piuttosto noto. A legarlo alla vittima innanzitutto c'è la figura del padre del 38enne con cui era indagato per aver portato a termine una rapina nove anni fa. Entrambi furono però prosciolti.

Nel suo passato però ci sarebbero comunque denunce per spaccio, rapine e anche un omicidio avvenuto nel 1987 a Prato quando, per una vicenda sentimentale, uccise il boss della mafia catanese Agostino Mirabella. Condannato a 20 anni, evase nell'aprile 1998 prima di essere arrestato un mese dopo a Pistoia, al culmine di un conflitto a fuoco con i carabinieri. Per motivi di droga invece pestò fino a ridurlo in fin di vita un uomo a Firenze, era il gennaio 2003, anche in quel caso si diede alla fuga prima di essere arrestato in Germania. Nel 2011, evaso dai domiciliari, venne intercettato a Firenze dagli agenti della squadra mobile e, nella colluttazione con uno di loro, partì un colpo dalla sua pistola che ferì il poliziotto. Poi l'accusa per rapina e infine l'omicidio di Avvisato junior.