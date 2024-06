video suggerito

Omicidio Kristina Gallo, confermata condanna a 30 anni per l'ex compagno: "Uccisa da chi diceva di amarla" La Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha confermato la condanna a 30 anni di carcere Giuseppe Cappello, il 45enne ritenuto colpevole dell'omicidio di Kristina Gallo, la mamma 26enne con cui aveva una relazione. L'avvocato Iannuccelli: "Uccisa da chi diceva di amarla"

A cura di Ida Artiaco

È stata confermata la condanna a 30 anni di carcere dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna per Giuseppe Cappello, il 45enne ritenuto colpevole dell'omicidio di Kristina Gallo, la mamma 26enne con cui aveva una relazione.

La Corte, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, ha così confermato la condanna comminata in primo grado con rito abbreviato. La ragazza fu trovata cadavere dal fratello nella sua casa di Bologna a marzo del 2019, era nuda e con le gambe sotto al letto. Inizialmente si pensò a una morte naturale, con la Procura che chiese anche l'archiviazione del caso. Poi nell'estate del 2021 l'ex compagno fu arrestato con l'accusa di omicidio aggravato dallo stalking. L'autopsia sul corpo della 26enne, richiesta dalla famiglia della vittima, aveva infatti rivelato che Kristina Gallo poteva essere stata strangolata.

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha anche confermato le provvisionali per 100mila euro disposte in primo grado a favore dei familiari, assistiti dagli avvocati Francesco Cardile e Cesarina Mitaritonna, oltre a 10mila euro per l'associazione che tutela donne e minori "La caramella buona", rappresentata dall'avvocato Barbara Iannuccelli, che su Facebook ha così commentato la notizia della conferma della condanna per Cappello, che si è sempre detto innocente.

"Kristina Gallo uccisa da chi diceva di amarla. E nemmeno tutte le vessazioni che ha subito prima di morire l'hanno dissuasa dal continuare a frequentare il suo assassino. Uno dei messaggi più soft "Ti spacco la testa". Niente. Lei era lì…fino alla fine. La condanna a 30 anni del suo assassino non la restituirà alla figlia. Riflettete e riflettiamo per fare in modo che altre giovani vite non vengano più spezzate e intossicate dall'amore, che non può essere amore se maltratta, umilia, distrugge e uccide.Per Kristina", si legge nel messaggio accompagnato dai versi di una canzone.