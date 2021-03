in foto: Benno (foto Facebook)

Aveva ucciso i genitori quel 4 gennaio 2021 a Bolzano, poi, mentre le autorità cercavano Peter Neumair e Laura Perselli dandoli per dispersi, Benno Neumair manifestava a un'amica l'intenzione di fuggire in India. Sarebbe un'indiscrezione che ha raggiunto gli inquirenti in questi giorni: lo avrebbe raccontato un'amica residente in Germania che aveva parlato con Benno dopo l'omicidio, preoccupata per come il ragazzo potesse aver preso la scomparsa dei genitori e non sospettando di trovarsi a confronto con il loro assassino.

Il 30enne supplente di matematica lo avrebbe confidato all'amica una ventina di giorni dopo aver ucciso i familiari, dicendole di voler andare in India a rifarsi una vita. Circostanza che però la difesa ha stroncato in pieno, sostenendo che se Benno avesse veramente voluto fuggire, avrebbe potuto farlo fino al 29 gennaio, data del suo arresto. Per diverse settimane, il giovane si è dichiarato innocente prima da indagato e poi da arrestato. Poi il ritrovamento del corpo di sua madre Laura ha cambiato tutte le carte in tavola. Il cadavere del padre Peter, a lungo ricercato, non è ancora stato trovato nell'Adige.

La confessione di Benno era arrivata dopo un crollo psicologico dovuto proprio al ritrovamento della madre. Un'ammissione in due atti: nel primo aveva solo confessato di aver ucciso i genitori e averne buttato i corpi nell'Adige, mentre nel secondo si è soffermato sul racconto dei dettagli. Si aspetta l'incidente probatorio per accertare la capacità di intendere e di volere del 30enne che comunque potrebbe non essere sufficiente per scongiurare l'ipotesi di una premeditazione del delitto. Difficile che venga riconosciuta la totale infermità mentale e pertanto che venga comunque esclusa una programmazione nelle modalità e nell'occultamento dei cadaveri.