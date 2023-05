Omicidio Barbara Capovani: verrà eseguita la perizia psichiatrica sull’assassino Il pm Giovanni Porpora ha chiesto e ottenuto la perizia psichiatrica nei confronti di Gianluca Paul Seung, 35 anni, l’ex paziente della dottoressa Barbara Capovani, arrestato con l’accusa di omicidio premeditato della donna.

A cura di Davide Falcioni

Il pubblico ministero Giovanni Porpora, che coordina le indagini sull'omicidio di Barbara Capovani, la psichiatra uccisa nelle scorse settimane a Pisa fuori dal suo reparto, ha chiesto e ottenuto la perizia psichiatrica nei confronti di Gianluca Paul Seung, 35 anni, l'ex paziente della dottoressa arrestato con l'accusa di omicidio premeditato della donna.

L'esame sarà svolto il 23 maggio prossimo con la formula dell'incidente probatorio e verrà eseguito dai professori professori Renato Ariatti e Stefano Ferracuti, entrambi nominati dal gip di Pisa, Nunzia Castellano. I periti si prenderanno poi qualche mese di tempo per formulare la diagnosi che deciderà il futuro del trentacinquenne rinchiuso nel carcere di Firenze. Seung in passato è già stato sottoposto a diverse perizie, l'ultima delle quali – nel 2022 – ne stabilì l'incapacità di intendere e di volere. L'esame venne condotto dopo che il 35 aveva aggredito una guardia giurata al tribunale di Lucca e l'esito della perizia gli valse l'assoluzione al processo e l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, con affidamento ad una struttura psichiatrica/assistenziale.

Gianluca Paul Seung

La diagnosi di Barbara Capovani su Gianluca Paul Seung

Anche Barbara Capovani, nel 2019, effettuò una diagnosi su Gianluca Paul Seung firmandone anche le dimissioni dal reparto di psichiatria in cui era ricoverato. Non poteva certo sapere che circa tre anni e mezzo dopo quell'uomo l'avrebbe uccisa. Il referto della psichiatra parlava di "disturbo narcisistico, antisociale, paranoico di personalità" dopo un ricovero disposto dal tribunale in seguito a un arresto.

Capovani scriveva che dalle "numerose visite" durante il ricovero "sono emersi numerosi sintomi appartenenti allo spettro" di quei disturbi. Sintomi, spiega però l'anamnesi, "che non riteniamo responsivi al trattamento farmacologico perché strutturati nell'assetto di personalità". Per la psichiatra "il paziente appare totalmente consapevole delle proprie azioni e del loro disvalore sociale", quindi punibile per i reati eventualmente commessi. Che la personalità del presunto killer sia narcisistica lo dimostra pure il video girato da lui stesso nei momenti dell'irruzione della polizia a casa sua, a Torre del Lago, la notte tra sabato e domenica e che lo ritrae in quelle fasi concitate mentre si sente la voce di un poliziotto che gli intima più volte: "Stai fermo, stai fermo". E lui replica: "Sto qua, non faccio nulla", "Non ho niente, guarda, non faccio nulla".

Un filmato di 25 secondi, circolato sulle chat, che mostra l'appartamento dove c'è evidente disordine degli arredi e degli oggetti. Secondo quanto emerge il video è stato condiviso da lui stesso ai suoi contatti, che poi lo hanno inoltrato ad altri finché stamani è arrivato pure ai cronisti.