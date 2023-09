Oggi l’autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro: domani il ritorno della salma a Castelvetrano Sarà svolta oggi all’ospedale San Salvatore dell’Aquila l’autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro. Poi la salma, concluse tutte le pratiche burocratiche, verrà trasferita a Castelvetrano dove all’alba di domani potrebbe essere tumulato nella cappella di famiglia accanto al padre Francesco.

Sarà eseguita oggi, probabilmente già in mattinata, l'autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra morto ieri notte a 62 anni nel reparto Detenuti dell'ospedale dell'Aquila. La famiglia del capomafia non ha nominato un proprio consulente.

L'esame autoptico, definito "atto tecnico necessario", sarà svolto alla presenza dell'esperto nominato dalla Procura dell'Aquila nel sotterraneo del laboratorio di anatomia patologica dell'ospedale San Salvatore.

All'alba di domani sarà tumulato a Castelvetrano

Subito dopo la salma di Messina Denaro sarà restituita ai parenti per il trasferimento a Castelvetrano, in provincia di Trapani, suo paese natale, dove verrà sepolto nella cappella di famiglia accanto alle spoglie del padre Francesco.

Ad occuparsi di tutte le pratiche burocratiche per il trasferimento della salma in Sicilia è la nipote e avvocato Lorenza Guttadauro, che da settimane si trova a L'Aquila. La mamma del boss, invece, a differenza di quanto trapelato nelle scorse ore, non si è mai mossa da Castelvetrano perché gravemente malata.

Come annunciato nelle scorse ore non ci sarà un funerale religioso, perché sarà il Questore di Trapani a vietarli, come accade con tutti i boss mafiosi, ma una brevissima cerimonia di tumulazione che potrebbe svolgersi già domani all'alba. Non solo.

Era stato lo stesso boss in un pizzino datato 2013 e ritrovato dai carabinieri del Ros nel covo di Campobello di Mazara a scagliarsi contro la Chiesa rifiutando "ogni celebrazione religiosa perché fatta di uomini immondi che vivono nell’odio e nel peccato". E poi ancora: "Ritengo che il mio rapporto con la fede è puro, spirituale e autentico, non contaminato e politicizzato. Dio sarà la mia giustizia".

I precedenti di Provenzano e Riina

Lo stesso era già successo negli anni passati con Bernardo Provenzano e Totò Riina. Il primo nel 2016 venne cremato a Milano e le sue ceneri furono riportate a Corleone dai familiari, che avevano ottenuto l'autorizzazione per la restituzione della salma. Un provvedimento del questore di Palermo, all'epoca, escluse l'ipotesi di funerali con corteo funebre "per motivi di ordine pubblico". Nessun divieto, ovviamente, per cerimonie e omaggi privati. Nel 2017, sempre a Corleone, fu sepolto anche Totò Riina in un cimitero blindato dalle forze dell'ordine.