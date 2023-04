Ocean Viking salva con la Guardia Costiera 153 migranti: andrà a Civitavecchia, a 3 giorni di distanza La nave Ocean Viking salva 153 migranti, in collaborazione con la Guardia costiera italiana: assegnato il porto di Civitavecchia, a 3 giorni di navigazione.

A cura di Annalisa Cangemi

Michael Bunel / SOS MEDITERRANEE

La nave Ocean Viking della Ong Sos Méditerranée, battente bandiera norvegese, ha salvato in mare 153 persone in difficoltà al largo di Malta. L'operazione di salvataggio è stata portata a termine ieri in collaborazione con la Guardia Costiera italiana.

La nave era stata allertata da Alarm Phone, il call center che riceve le segnalazioni dalle barche in distress nel Mediterraneo, ha effettuato 3 soccorsi in meno di 7 ore, in zona SAR maltese. In particolare Ocean Viking ha soccorso per prime due barche di legno stracariche, una con 59 persone a bordo e, meno di 3 ore dopo, un'altra con 65 persone. "I naufraghi di entrambe avevano trascorso 4 giorni in mare, in balia degli elementi. Erano esausti e disidratati", recita um tweet dell'organizzazione.

Il terzo soccorso ha riguardato una barca in vetroresina con 29 persone a bordo che erano in mare da 5 giorni, di cui 2 senza cibo né acqua. AL termine dei 3 interventi di soccorso, sulla nave ci sono complessivamente 168 naufraghi, tra cui 7 donne, 4 bambini e circa 20 minori non accompagnati. Le autorità italiane hanno assegnato alla Ocean Viking il porto di Civitavecchia. "Tre giorni di navigazione – ha scritto Sos Mediterranee – Temiamo che altre vite possano essere a rischio nel Mediterraneo mentre navighiamo verso Nord".

Queste operazioni di ricerca e salvataggio sono state "strettamente coordinate dalle autorità marittime italiane", ha detto l'Ong umanitaria con sede a Marsiglia, ricordando che "SOS Méditerranée ha chiesto sforzi di coordinamento vitali", riporta Agence France-Presse, agenzia di stampa francese.

"Anche se molti soccorsi avvengono nell'area di ricerca maltese, le autorità maltesi non rispondono alle richieste di assistenza delle Ong umanitarie che aiutano i migranti, e in particolare Sos Méditerranée, e sono in ultima analisi le autorità italiane che di solito indicano loro un porto sicuro" riporta Afp.