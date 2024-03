Nuove assunzioni nei supermercati italiani: da Eurospin a Esselunga, le offerte e dove candidarsi Da Esselunga a Eurospin, passando per Penny Market e In’s Mercato, tutte le offerte di lavoro nel settore alimentare per nuove assunzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per tutti coloro che sono alla ricerca di lavoro, una serie di possibilità arrivano dal settore alimentare, in particolare in quello dei supermercati. In tutta Italia sono tante le catene che stanno assumendo le figure più svariate, dal commesso all'addetto al banco della gastronomia, passando per i reparti vendita.

Tra le catene più note che sono in fase di assunzione di personale, come è comunicato sui relativi siti ufficiali, ci sono Esselunga, Eurospin, Penny Market e In's Mercato.

Esselunga

Numerose sono le posizioni aperte presso il Gruppo Esselunga, una delle più note catene in Italia della GDO – Grande Distribuzione Organizzata del settore alimentare e dei beni di largo consumo. Le figure richieste sono varie per alcuni dei 170 punti vendita che sono distribuiti in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio e Liguria, sia supermercati che superstore. È possibile trovare tutte le informazioni sul sito di rifermento.

Eurospin

Il Gruppo Eurospin sta selezionando profili da assumere in sede. Tutte le candidature, con le relative offerte, sono all'interno della sezione lavora con noi della famosa catena di discount. Solo nel mese di marzo 2024 sono state pubblicate oltre un centinaio di offerte per vari punti vendita distribuiti su tutta Italia, da Montichiari a Rivoli passando per Nizza Monferrato, Perugia, Roma e Ascoli Piceno. Si ricercano addetti alla vendita, anche stagionali, addetti ai reparti macelleria e camerieri e personale di sala in Sicilia.

Penny Market

Nuove assunzioni anche da Penny Market, la famosa catena che opera nel settore GDO che sta procedendo con nuovi inserimenti di personale. Anche in questo caso è possibile inviare la propria candidatura online sul sito ufficiale per le posizioni, anche per stage, aperte in Campania, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.Le figure ricercate sono: addetti alla vendita e banco salumeria, addetti banco macelleria, direttore di negozio ed esperti in centri logistici.

In's Mercato

Nuovi posti disponibili anche nei supermercati IN’S Mercato, una popolare catena italiana di discount che fa parte del Gruppo PAM. L’azienda al momento seleziona personale nei suoi discount, sia di nuova apertura che già operativi sul territorio. Le posizioni aperte variano, da addetti vendita a store manager, con sede di lavoro in diverse regioni del Nord e Centro Italia, come emerge dalle posizioni aperte elencate sul sito ufficiale.