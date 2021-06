Avevano sottoposto il figlio di appena due anni a una dieta vegana. Nel 2019 il piccolo era stato ricoverato in ospedale dove i medici avevano riscontrato uno stato di grave denutrizione. Dopo la segnalazione alle autorità, la coppia aveva chiesto davanti ai giudici l'istituto della messa in prova per lavori socialmente utili. I genitori avevano portato due anni fa il bimbo al pronto soccorso, informando i medici della dieta che gli somministravano quotidianamente. Per lui era subito stato disposto un ricovero a causa della forte carenza di vitamina B12. Le analisi avevano inoltre evidenziato gravi malattie dovute al regime alimentare sbagliato. L'Asl di Nuoro aveva fatto quindi regolare segnalazione alle autorità competenti che avevano poi aperto un'inchiesta sui genitori. I due sono stati accusati di lesioni colpose.

Ora potranno essere impiegati in lavori socialmente utili. Nel 2019, il caso aveva dato luogo a un'interrogazione in Senato e un acceso dibattito pubblico. Il bimbo era stato ricoverato in pericolo di vita ed era riuscito a riprendersi solo con le cure somministrate dai medici in un lungo periodo di degenza ospedaliera. L'assenza di vitamina B12 riscontrata nel piccolo paziente può avere conseguenze gravissime, come danni neurologici irreversibili. In età pediatrica una dieta varia è importante per il buon sviluppo del sistema nervoso. Per questo motivo la comunità scientifica si dichiara contraria alla dieta vegana in tenera età. Intraprendere una dieta del genere è possibile secondo i medici soltanto dopo l'età dell'adolescenza, quando l'organismo si è completamente formato. Per bambini e ragazzi è invece consigliata un'alimentazione varia. Sebbene frutta e verdura siano fondamentali nell'alimentazione dei più piccoli, hanno un apporto calorico troppo basso per soddisfare le necessità dei minori.