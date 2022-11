Nubifragio all’isola d’Elba: persone intrappolate nelle case, auto trascinate dall’acqua Allegamenti e disagi all’isola d’ Elba per il maltempo nella zona di Porto Azzurro: strade invase dall’acqua e cittadini bloccati. Intanto scatta l’allerta gialla su tutta la Toscana.

A cura di Biagio Chiariello

Allagamenti e disagi sull'Elba nella giornata di oggi, 15 novembre. Una pioggia incessante si è abbattuta sull'isola del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, e in particolare su Rio Marina e su Porto Azzurro, dove alcune persone sono state soccorse dai vigili del fuoco perché rimaste bloccate nelle proprie abitazioni in seminterrati.

Numerosi sono stati gli interventi da parte dei pompieri di Portoferraio per allagamenti di cantine e scantinati e infiltrazioni dopo il forte temporale che si è abbattuto sulla parte orientale dell'isola (sono caduti 31 mm di pioggia in meno di un’ora). "Soccorse a Portoferraio due persone bloccate nei seminterrati allagati delle proprie abitazioni" fanno sapere i vigili del fuoco, tramite il proprio profilo social.

I problemi nella Valle di Riale sono sopraggiunti anche dal rigonfiamento dei vari fossi non in grado di smaltire la quantità di pioggia ricevuta e infine tracimati. Molte auto sono state trascinate dall’acqua, esondata dai canali, e portate verso il mare. Problemi simili anche nella via principale di accesso al paese, via Principe Amedeo.

Allerta Meteo

Intanto una perturbazione di origine atlantica interesserà tra oggi e domani la Toscana portando precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. La Sala operativa della protezione civile regionale ha quindi emesso un codice giallo, esteso a tutte e dieci le province, per rischio idrogeologico e del reticolo minore e temporali forti che sarà in vigore dalle 17 di oggi, martedì 15 novembre, fino alle 17 di domani, mercoledì 16. La possibilità di fenomeni temporaleschi sarà più elevata nelle aree centro-meridionali.