Novara, uomo scende in strada per difendere la figlia da un molestatore: accoltellato e ucciso È accaduto a Oleggio: la vittima, 45 anni, era scesa in strada per difendere la vittima dalle avances di un molestatore, ma durante una lite è stato accoltellato e ucciso.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di 45 anni è stato accoltellato a morte nel pomeriggio di oggi a Oleggio, in provincia di Novara, in via Cantoni. Stando alle prime e ancora sommarie informazioni raccolte il delitto sarebbe stato commesso davanti casa della vittima: un padre sarebbe intervenuto per difendere la figlia, oggetto di avances indesiderate da parte di un conoscente, quando durante un'accesa discussione è spuntato un coltello.

Ad avere la peggio è stato proprio il padre della giovane, colpito da un fendente al costato. L’uomo, sui 45 anni, è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara in gravi condizioni, ed è deceduto poco dopo. Sul posto i carabinieri di Novara e della stazione di Oleggio che stanno ricostruendo l’accaduto e avrebbero fermato l’aggressore.

Il secondo delitto nel novarese in pochi giorni

Quello di oggi pomeriggio è il secondo omicidio nel novarese nell'arco di cinque giorni. Domenica scorsa un trentenne di origine tunisina è stato ferito in strada durante una lite nel quartiere Sant'Agabio, in Via Riotta, nella periferia est di Novara, in una zona abitata da molti stranieri. L’uomo, portato in gravi condizioni all'ospedale di Novara dopo essere stato colpito al petto con un oggetto affilato, era stato sottoposto a intervento chirurgico ed è morto poco dopo. A chiamare le forze dell'ordine erano stati alcuni passanti, tra loro loro forse il presunto aggressore, successivamente fermato: si tratta un connazionale della vittima, di 43 anni, che aveva atteso l'arrivo dei soccorsi e anche degli agenti. Portato in questura per essere sentito e poi fermato, non avrebbe documenti, come la vittima. L'uomo è in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato.