Novara, sentono le urla del vicino e chiamano le forze dell’ordine: 68enne ucciso a coltellate in casa I carabinieri di Novara sono intervenuti in un appartamento di via Andoardi dopo una chiamata al 112. All’interno dell’abitazione i soccorsi hanno trovato il corpo di un uomo di 68 anni. Sul cadavere diversi colpi di arma da taglio.

I carabinieri di Novara hanno trovato all'interno di un appartamento in via Andoardi il corpo di un uomo di 68 anni. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, intorno alle 11.30 di oggi mercoledì 25 novembre i vicini hanno sentito delle urla provenire dall'appartamento e hanno chiamato il 112. I vigili del fuoco sono entrati con l'aiuto delle forze dell'ordine e del 118. Il 68enne aveva diverse ferite di arma da taglio sul corpo. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri hanno avviato le indagini. Sul posto è intervenuto anche il medico legale e il procuratore capo Giuseppe Ferrando. Il 68enne viveva da solo all'interno dell'abitazione insieme al suo cane. L'animale è stato affidato per il momento ai volontari Enpa. Ancora nulla si sa sull'identità della vittima e sulla dinamica dei fatti. Secondo quanto confermato dalle forze dell'ordine a Fanpage.it, l'uomo usciva di rado di casa ed era descritto dai vicini come un tipo solitario. Il quartiere teatro dell'omicidio è noto agli agenti per le condizioni di degrado e isolamento. Il coltello con il quale l'uomo è stato colpito è stato ritrovato accanto al cadavere. La porta dell'appartamento non presentava segni di effrazione. Ad allarmare i vicini di casa sarebbero state le urla della vittima che sembrava essere impegnata in un litigio. Nonostante queste indiscrezioni, però, nessuno aveva udito la porta dell'appartamento aprirsi. Non si esclude nessuna ipotesi: saranno le indagini ad appurare se l'uomo abbia o meno fatto entrare in casa una terza persona della quale si fidava.

Sentiti dalle forze dell'ordine locali, i residenti del condominio hanno riferito di non aver mai visto prima estranei entrare in casa dell'uomo che conduceva comunque una vita regolare e tranquilla.