video suggerito

Novara, investe e accoltella la ex moglie davanti alla scuola del figlio: 39enne gravissima Una donna di 39 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni dopo che questa mattina è stata investita dall’ex marito con l’auto davanti alla scuola del figlio e poi è stata colpita con un coltello. L’uomo in stato di fermo per tentato omicidio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il femminicidio di una donna di 34 anni a Torino, un altro fatto di cronaca scuote il Piemonte. A Soriso, in provincia di Novara, oggi un uomo prima ha cercato di investire la ex moglie e poi l'ha colpita con un coltello, il tutto davanti alla scuola del figlio. Al momento si trova in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Arona.

L'uomo, di nazionalità senegalese ma da molti anni residente in Italia, secondo quanto ricostruito finora questa mattina, intorno alle 8, ha ferito l'ex moglie, davanti alla scuola del figlio, a Soriso, a un centinaio di metri dalla casa dove lei si è trasferita a vivere dopo la separazione. La coppia ha insieme 5 figli. La donna, 39 anni, anche lei di nazionalità senegalese, si trovava davanti all'istituto quando è stata travolta dalla Fiat Station Wagon alla cui guida c'era l'ex marito, che dopo averla vista a terra è sceso dalla vettura e l'ha colpita con un coltello. Alcuni passanti, tra cui il papà di un alunno che frequenta le elementari, lo hanno bloccato e chiamato una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri che si trovava già in zona.

I militari hanno arrestato il quarantenne per tentato omicidio. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero in gravi condizioni con prognosi riservata avendo riportato serie lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.