Di fronte al furto al supermercato di alcune barrette di cioccolata da parte di un nonno, una pattuglia di Carabinieri ha deciso di "graziare" l'anziano che aveva ammesso d’averla rubata per darla ai nipoti che uscivano da scuola. Anzi, i militari dell'Arma di Mirano (Venezia) hanno deciso di mettere mano al loro portafogli per pagare la merce sottratta dall'anziano fra gli scaffali del Discount locale con lo scopo di fare un regalo ai suoi nipoti.

Il furto dell'anziano

È piena mattina, tra poco il nonno deve andare a riprendere a scuola i nipotini e pensa di far loro un regalo, facendosi trovare con le tasche piene di barrette dell'adorata cioccolata. Peccato che la dolce sorpresa diviene amara per lui: viene infatti pizzicato dalla vigilanza mentre tenta di oltrepassare le casse del supermercato, dopo aver messo nelle tasche i dolciumi in questione. Costernato, confessa che non aveva soldi, ma che voleva portare il piccolo regalo ai bambini.

I carabinieri pagano la cioccolata

I Carabinieri della Stazione di Mirano, nel Veneziano, sono di pattuglia sul territorio e giungono al Prix di via Pertini in pochi istanti dopo l'allarme. Acquisite le testimonianze e chiariti i contorni della storia, appare evidente che aldilà della desolazione dell‘anziano (che ambiva solo a far felici i nipotini) da una parte ed alla volontà dei responsabili del supermercato di non presentare la denuncia per furto dall'altra, la vicenda è di una umanità che non può essere messa nero su bianco in nessun verbale. Ai Carabinieri viene spontaneo pagare i dolciumi per i nipoti dell'uomo, invitandolo comunque a non ripetere il gesto.